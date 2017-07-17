СМИ России: Зачем Путину четвертый срок?

В обзоре российских СМИ:

Для Путина не могут подобрать образ будущего

"Разрешительный закон" станет жестче?

Кто заплатит за "закон Яровой"?

Россиян могут оставить без алкоголя в выходные

"Ведомости": в поисках образа

Кремлю пока не удается придумать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы-2018. О том, что эта работа идет с трудом, газете "Ведомости" сообщили человек, близкий к администрации президента, и бывший федеральный чиновник.

Образ будущего, объясняет газета, это главная идеологема кампании, которая должны объяснить цель политики нового срока для разных социальных групп и общества в целом.

Текущее состояние переживается как тупиковое разными группами, в том числе и кремлевской администрацией, считает политолог Глеб Павловский: "Суть в том, как уйти от тоскливого ощущения, что все заканчивается, и очень плохо. Индикаторы вроде рейтинга президента ничего не показывают, они измеряют безальтернативную ситуацию: это как измерить рейтинг килек в томате в магазине, где продают только кильки в томате".

Из-за непонимания характера этого кризиса появилась идея найти образ будущего, который можно представить как красивую картинку, продолжает эксперт.

"Они ищут сюжет для предвыборного телесериала. Речь не о будущем, а о том, чтобы придумать, зачем Путину вообще идти на четвертый срок, когда он этот срок заканчивает с тоской", - считает Павловский.

Эксперт считает, что в итоге придут, скорее всего, к чему-то банальному вроде фактора страха или какого-то подарка от Путина избирателям, считает Павловский: "Нет ни одной проблемы страны, для решения которой нужен Путин. Избирательная кампания становится работой по сохранению его ближнего круга".

"Коммерсант": разрешай и властвуй

Газета "Коммерсант" комментирует начатую министерством экономического развития реформу разрешительной деятельности.

Ведомство разработало законопроект, в котором предлагает закрепить исчерпывающий перечень из почти 440 видов деятельности, требующих разрешений, запретив требовать их во всех остальных случаях.

Газета отмечает, что до сих пор разрешительные режимы в России действуют разрозненно и регулируются хаотично - по экспертным оценкам, их насчитывается около 540, и часть из них не имеет правовой базы или осуществляется незаконно.

"Коммерсант" отмечает, что в проекте министерства упоминаются виды не только экономической, но политической, общественной и миграционной деятельности.

В частности, разрешения будут необходимы для деятельности СМИ, саморегулируемых организаций, иностранных наблюдателей на выборах, иностранных религиозных организаций и НКО, распространения зарубежных изданий.

Также под действие закона подпадут теле- и радиовещание, образовательная и медицинская деятельность, общественный контроль при проведении государственной итоговой аттестации и олимпиад школьников и экспертизы и социальные исследования, включая оценки зрительской телеаудитории.

Издание обращает внимание, что наибольший политический резонанс до сих пор вызывает порядок проведения публичных акций и митингов.

"Власти де-факто трактуют их регулирование как разрешительное, нередко отказывая заявителям, хотя формально для проведения таких мероприятий и сейчас достаточно уведомления", - пишет газета.

Опрошенные "Коммерсантом" юристы прогнозируют, что закон в итоге может оказаться "пустышкой или дубиной".

"Это целый кодекс, но всю конкретику спустили на уровень подзаконных положений. Обойдены вопросы о том, какими будут поборы за разрешения. Уведомительному порядку, в отличие от разрешительного, уделено очень мало внимания. Важно, что вступит в силу закон уже после выборов президента, до этого будоражить не будут", - считает говорит глава аналитической службы юрфирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова.

"Дальнейшее усложнение получения лицензий и облегчение порядка их отзыва - это наиболее явная основа для неприкрытой коррупции в среднем звене исполнительной власти, просто клондайк для них - дави и угрожай", - комментирует законопроект член президентского Совета по правам человека, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский.

"Ведомости": иллюзия выбора

Редакционный комментарий в газете "Ведомости" посвящен инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей, который пытается найти средства для исполнения "закона Яровой".

Рабочая группа РСПП предложила два варианта: заплатить должно либо государство, либо пользователи.

Но это, по мнению "Ведомостей", только иллюзия выбора: за "закон Яровой" заплатят именно пользователи: или косвенно - налогами, или напрямую - за счет повышения тарифа или введения отдельно целевого платежа.

По расчетам экспертов РСПП, реализация закона в его нынешнем виде будет означать рост тарифов на услуги мобильной связи на 180%, на проводной интернет - на 1257%.

Но такой рост политически неприемлем, считают "Ведомости", ведь мобильной связью в России пользуются абсолютно все, в том числе и малообеспеченные.

Впрочем, пишет газета, как ни безумно это звучит, введение отдельного платежа на реализацию закона Яровой с пользователей могло бы быть даже полезно в плане развития гражданского сознания.

"До тех пор, пока каждый гражданин расплачивается за политику государства в общем и целом ростом своих расходов и падением доходов, а не отдельной строкой в счете и чеке, он, похоже, не до конца представляет себе, во сколько эксцессы политики обходятся ему лично", - пишет издание.

А вот если в счете отдельной строкой будет указано, что это плата за исполнение закона Яровой, то цена причуд избранной россиянами власти для каждого станет конкретной, считают "Ведомости".

"Известия": безалкогольные выходные

По данным газеты "Известия", в минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни.

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины минздрава, который и выступил с таким предложением, "Известиям" рассказали, что подобная мера может быть эффективной - шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголем и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас, по мнению ученых института, недостаточно.

Газета пишет, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции.

Это следует из закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...", он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23.00 до 08.00 по всей стране.

Но, как правило, регионы не ограничивают продажи алкоголя на два выходных дня. Обычно местные власти сокращают время продаж алкоголя, запрещают его в праздничные дни - например, это может быть День Победы, "последний звонок" или День молодежи.

Самые серьезные ограничения розничной продажи алкоголя в России действуют в Чукотском автономном округе.

В нескольких селах этого региона невозможно купить спиртное от одного до шести дней в неделю. А, например, в селе Краснено Анадырского муниципального района алкоголь вообще не продают.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с "Известиями" уточнил, что потребление алкоголя на выходных выше, чем в рабочие дни, и вряд ли кто-то захочет закупать алкоголь впрок в будни.

Подобные инициативы, по его мнению, создают предпосылки для продаж нелегального алкоголя.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си