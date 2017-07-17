В ожидании депортации: как живется нелегальным иммигрантам в США

Image caption 19-летний Франсиско Дуарте стал главой семьи после ареста родителей

С наступлением вечера улицы небольшого городка Браунсвилл в Техасе пустеют, в окнах задергивают шторы, на игровой площадке - ни души.

"Люди запирают двери, им страшно, - говорит Мария, нелегально перебравшаяся в Америку из Мексики 23 года назад. - Мы зашториваем окна. Здесь как будто никто не живет".

Мария - одна из примерно 11 миллионов "незадокументированных иммигрантов": многие из них живут в США уже не один десяток лет, у многих в Америке родились дети.

Жизнь нелегалов в долине реки Рио-Гранде на юге Техаса кардинально изменилась после победы на выборах президента Дональда Трампа, обещавшего жестко разобраться с нелегальной иммиграцией.

Image caption Мария с опаской провожает своего сына до школьного автобуса по утрам

16-летняя дочь Марии Стефани сгорбившись сидит на стуле в садике и тихо постанывает. Она гражданка США, у нее церебральный паралич и часто подскакивает температура - причем местные врачи даже не могут объяснить, по какой причине.

Лечащий врач говорит, что ей просто необходимо обратиться к специалисту в Корпус-Кристи - городе, расположенном почти в 250 километрах отсюда.

Но чтобы доехать туда, нужно пройти пограничный контроль. Мария на такое не решается.

"Конечно, мы боимся, что ее состояние ухудшится, - говорит Мария. - Но еще больше меня тревожит, что меня остановят на КПП - кто тогда позаботится о моих детях?"

Страшно идти в школу

Марии страшно даже провожать своего девятилетнего сына Джозефа до школьного автобуса по утрам.

Вместо этого многие мамы, живущие на той же улице, что и Мария, следят за своими детьми через занавеску и скидывают друг другу SMS, по мере того как мимо проходит тот или иной ребенок.

Но на маленьком Джозефе, тоже американском гражданине, все это сказывается не лучшим образом. Сейчас он и вовсе боится ходить в школу.

"Я ему говорю: "Все хорошо, иди в автобус, а он мне: я боюсь, что вернусь, а тебя не будет дома", - рассказывает Мария.

Image caption По новым правилам, полиция может попросить документы в ходе любой обычной проверки

Страхи нелегальных иммигрантов из Латинской Америки в Техасе небеспочвенны: они - порождение нового закона штата, известного как "SB4". В США исторически сложилось так, что полиция не занимается иммиграционными вопросами. Это дело иммиграционных властей.

Но закон SB4 запрещает полицейским штата Техас отказываться от сотрудничества с иммиграционными властями.

Ожидается, что принятие этого закона приведет к тому, что техасские полицейские начнут требовать от подозреваемых в любом нарушении подтверждения их иммиграционного статуса.

Закон должен вступить в силу в сентябре, и в настоящее время его оспаривают в суде. Но этот факт не уменьшает тревоги, которую испытывают 10 миллионов проживающих в Техасе латиноамериканцев.

"Плохие омбрес"?

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал выслать из страны миллионы нелегальных мигрантов, однажды он даже назвал большинство из них преступниками. Позже он пообещал прежде всего депортировать именно преступников.

На самом деле депортация нелегальных мигрантов из США - не изобретение Трампа. Она осуществлялась на протяжении многих лет, и за два президентских срока Барак Обама депортировал около трех миллионов мигрантов - больше, чем любой из его предшественников.

Но вскоре после прихода в Белый дом президент Трамп отменил систему приоритетов, которая применялась при Обаме, в рамках которой депортировали прежде всего преступников.

Затем президент Трамп подписал свой собственный указ, который распространяет одинаковый порядок депортации на всех нелегалов, преступник ты или нет.

За первые 100 дней пребывания Трампа на посту из США выслали 41 тысячу нелегалов, большая часть которых была преступниками.

Однако число депортированных, не имевших судимости, более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило более 10 тысяч.

Президент Трамп также недавно отменил гарантии, которые администрация Обамы предоставляла родителям-нелегалам, если те не нарушали американских законов.

"Никто не желает разбивать семьи, но если вы не хотите, чтобы вас разлучали с родными, не приезжайте в нашу страну незаконно", - заявил Джим Брюлте, глава отделения Республиканской партии в Калифорнии.

"Иногда за грехи отцов приходится отвечать детям", - добавил он.

Одни дома

В тысячах километрах от Техаса, в Сан-Диего, штат Калифорния, изменения в иммиграционной политике напрямую коснулись семейства Дуарте.

Одним прекрасным майским утром четверо детей Дуарте как раз собирались в школу, когда сотрудники пограничной службы внезапно арестовали их родителей, отправив тех в местный центр содержания иммигрантов.

"Мы сидели и плакали", - рассказывает 12-летняя Ярели Дуарте. В первую ночь Ярели и ее сестра-близнец Арасели передвинули кровати в одну комнату вместе с двумя братьями-подростками, чтобы не оставаться в одиночестве.

Image caption Близнецы Ярли и Арачели, которым 12 лет, остались без родителей, арестованных властями

Старший брат, 19-летний Франсиско, стал главой семьи - теперь он закупает еду, готовит дома и собирает младших сестер в школу.

Сначала пограничная служба обвинила родителей Дуарте - Розенду и Франциско-старшего - в связях с международной сетью торговцев людьми, но затем это обвинение было снято. Родители никогда не привлекались к суду и не имеют уголовного прошлого.

Image caption Розенда и Франсиско-старший незаконно переехали в США 21 год назад

Розенду Дуарте освободили под залог в конце июня, сейчас ее дело пересматривается. Однако и сама она, и ее муж, который до сих пор находится в заключении, - по-прежнему под угрозой депортации.

Адвокат Марк Лейн, который консультирует иммигрантов в этом районе города, говорит, что ему каждый день поступает по 10-15 звонков, связанных с подобными делами.

"Мы уже два месяца ведем дело одной семьи, в которой по очереди задержали уже трех родственников. Такое происходит повсеместно", - рассказывает он.

Кукушки поневоле

Вернемся в Браунсвилл, штат Техас, где Мария готовится подписать бумаги по отказу от родительских прав в пользу сестры - на случай если ее депортируют.

Она не хочет оставлять своих детей Стефани и Джозефа в одиночестве или рисковать тем, что их отдадут на воспитание в приемные семьи.

По всей Америке сотни семей нелегальных мигрантов рассматривают возможность переоформления своих родительских прав на случай возможной высылки из страны.

На протяжении десятилетий ни демократы, ни республиканцы не могут найти ответ на вопрос, что делать с 11 миллионами нелегальных мигрантов в США.

Image caption Многие республиканцы требуют строгого выполнения существующего закона, который предусматривает депортацию всех нелегалов

Многие демократы предлагают ввести амнистию для тех нелегалов, кто не имеет судимости, и дать им возможность получить гражданство США.

Республиканцы в целом выступают против этого, а многие из них требуют строгого выполнения существующего закона, который предусматривает депортацию всех нелегалов.

"У нас нет особого выбора, когда речь заходит о выполнении закона, - говорит Тимоти Роббинс, исполняющий обязанности главы департамента иммиграции и таможенной службы США.

"Иногда будет случаться так, что нам придется разлучать семьи. Это очень трудно, особенно для детей, но наши сотрудники обязаны прежде всего выполнять закон".

Эта статья основана на телепередаче "Американская крепость Трампа", которая будет показана 17 июля по телевидению Би-би-си.