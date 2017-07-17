Гюмри после землетрясения: долгий путь восстановления

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Гюмри - второй по величине город Армении. 7 декабря 1988 года тогдашний Ленинакан (название до 1990 года) сильно пострадал в результате Спитакского землетрясения. Жертвами разрушительного землетрясения на северо-западе Армении стали свыше 25 тысяч человек.

Фотограф Оливер Дойл проехался по Гюмри, поговорил с жителями города, так полностью и не оправившегося от катастрофы почти 29-летней давности.

Землетрясение охватило около 40% территории Армении. До сих пор многие в Гюмри и других городах живут в металлических контейнерах-времянках, которые здесь называют "домиками".

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

В одном из районов Гюмри Оливер Дойл встретил сапожника Ованеса, чья мастерская занимает пристройку в его доме.

В доме Ованеса до сих пор можно заметить следы разрушительного землетрясения, погубившего 25 тысяч человек и оставившего без крова сотни тысяч жителей.

Ованес и его жена Арусяк рассказали Дойлу, что сейчас они чувствуют себя особенно одинокими: один из их сыновей уехал в Россию на поиски работы, а другой проходит обязательную службу в армии.

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

По фотографиям видно, что в городе до сих пор много домов с серьезными повреждениями, полученными во время землетрясения.

После распада СССР в 1991 году работы по восстановлению и реконструкции зданий сильно затормозились.

Тем не менее, был предпринят ряд шагов в правильном направлении. Например, в новый комплекс Муш и Ани, построенный на окраине Гюмри, власти переселили жителей "домиков".

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

В центре Гюмри Дойл встретил двух часовых мастеров. Он застал их за работой в их мастерской.

Фотограф также запечатлел мясную лавку в шумном центре города, которая работала, несмотря на проходивший в этом районе ремонт.

По словам Дойла, больше всего его поразило великодушие и щедрость местных жителей. Доброту, которую ему довелось почувствовать на себе в Гюмри, он назвал тихой песней, которая продолжает звучать, несмотря на внешнюю неустроенность и выпавшие на долю страны невзгоды.

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Все фотографии Оливера Дойла.