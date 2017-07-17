Гюмри после землетрясения: долгий путь восстановления

  • 17 июля 2017
A man herds cattle in the mountains outside of Gyumri Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Гюмри - второй по величине город Армении. 7 декабря 1988 года тогдашний Ленинакан (название до 1990 года) сильно пострадал в результате Спитакского землетрясения. Жертвами разрушительного землетрясения на северо-западе Армении стали свыше 25 тысяч человек.

Фотограф Оливер Дойл проехался по Гюмри, поговорил с жителями города, так полностью и не оправившегося от катастрофы почти 29-летней давности.

Землетрясение охватило около 40% территории Армении. До сих пор многие в Гюмри и других городах живут в металлических контейнерах-времянках, которые здесь называют "домиками".

View of Domik neighbourhood in Armenia Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
A shoemaker sits in his workshop adjacent to his home Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

В одном из районов Гюмри Оливер Дойл встретил сапожника Ованеса, чья мастерская занимает пристройку в его доме.

В доме Ованеса до сих пор можно заметить следы разрушительного землетрясения, погубившего 25 тысяч человек и оставившего без крова сотни тысяч жителей.

Ованес и его жена Арусяк рассказали Дойлу, что сейчас они чувствуют себя особенно одинокими: один из их сыновей уехал в Россию на поиски работы, а другой проходит обязательную службу в армии.

Arusyak prepares coffee in her home Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
The shoemaker's kitchen Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
Arusyak looks out of the window Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

По фотографиям видно, что в городе до сих пор много домов с серьезными повреждениями, полученными во время землетрясения.

После распада СССР в 1991 году работы по восстановлению и реконструкции зданий сильно затормозились.

Тем не менее, был предпринят ряд шагов в правильном направлении. Например, в новый комплекс Муш и Ани, построенный на окраине Гюмри, власти переселили жителей "домиков".

A duo of clock and watch repairmen work in their small metal shop Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
The watch repairmen as seen from the outside of their shop Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
A man in his butcher's shop Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

В центре Гюмри Дойл встретил двух часовых мастеров. Он застал их за работой в их мастерской.

Фотограф также запечатлел мясную лавку в шумном центре города, которая работала, несмотря на проходивший в этом районе ремонт.

По словам Дойла, больше всего его поразило великодушие и щедрость местных жителей. Доброту, которую ему довелось почувствовать на себе в Гюмри, он назвал тихой песней, которая продолжает звучать, несмотря на внешнюю неустроенность и выпавшие на долю страны невзгоды.

Men in the Domiks play a game of Narde Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
A woman stands in her kitchen Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle
Neon lights outside a convenience store Правообладатель иллюстрации Oliver Doyle

Все фотографии Оливера Дойла.

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