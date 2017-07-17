"Игра престолов" как культурный феномен: пять ипостасей сериала

Правообладатель иллюстрации Helen Sloan/HBO Image caption Серсея Ланнистер в исполнении Лины Хиди стала одним из самых обсуждаемых персонажей сериала

Предпоследний, седьмой сезон "Игры престолов" стартует на русском языке в понедельник, 17 июля. Влияние фэнтезийной саги на поп-культуру сложно преувеличить. Би-би-си рассмотрела основные примеры влияния сериала на Россию и мир.

На всякий случай напоминаем, что действие киносаги, снятой по мотивам серии фантастических романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", происходит в воображаемом мире, в чем-то пересекающимся с европейским Средневековьем.

Рекорды и трофеи

С 2011 года сериал стал самым популярным в истории HBO - компании, его породившей.

Каждую серию шестого сезона в среднем смотрели по 25 млн человек. И это лишь один из рекордов просмотров серий "Игры": другие также набирали десятки миллионов.

В преддверии церемонии наград "Эмми-2016" киноэпопея поставила новый рекорд - 23 номинации на премию. Всего же она собрала 38 премий "Эмми".

Впрочем, шестой сезон, несмотря на рекордные рейтинги просмотров, несколько "просел" в рейтингах по сравнению с предшественниками.

Первая серия седьмого сезона "Драконий камень" была обкатана на публике в воскресенье и получила очень тёплые отзывы критиков. Их даже несильно смутило присутствие на экране поп-певца Эда Ширана, который появился в образе солдата.

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Своя жизнь в сети...

У "Игры престолов" легко получается ломать грань между виртуальным и реальным. Так, создатели общались с фанатами в соцсетях, чтобы узнать, какого сюжетного поворота ждут зрители.

Если брать Россию, в самом популярном паблике сети "ВКонтакте" за судьбой персонажей "Игры" следят более 700 тыс. человек, а общее число подписчиков в различных посвященным сериалу группам переваливает за миллион.

В то же время даже неофициальные аккаунты актёров из сериала собирают в сети "Инстаграм" миллионы подписчиков.

Например, у исполнителя роли Тириона Ланнистера Питера Динклэйджа нет официального аккаунта в "Инстаграме", но на его фанатский аккаунт подписаны 1,3 млн человек.

Правообладатель иллюстрации Ed Sheeran/Instagram Image caption Певца Эда Ширана пригласили в новый сезон, чтобы удивить актрису Мэйси Уильямс, исполняющей роль Арьи Старк

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк сама ведёт свой аккаунт и наслаждается вниманием 9,7 млн подписчиков.

...и в реальном мире

Учитывая богатство стилистики "Игры престолов", неудивительно, что культура косплея - переодевания в любимого персонажа - столь легко впитала в себя персонажей киносаги.

Накануне премьеры первой серии седьмого сезона всадники, одетые в костюмы героев сериала, приехали осмотреть достопримечательности британской столицы, а сотрудники лондонского метрополитена использовали искусственные языки, на которых говорят в "Игре" в общении с "ряжеными" косплеерами.

Съёмки киноэпопеи велись в пяти странах - в Великобритании, на Мальте, в Марокко, Хорватии и Исландии.

Исландское озеро Миватн на севере страны было местом съемки сцен в Землях за Стеной в пятом сезоне. Теперь озеро превратилось в настоящую туристическую мекку.

Правообладатель иллюстрации Helen Sloan/HBO Image caption Создатели сериала общались с фанатами в соцсетях, чтобы узнать, какого сюжетного поворота ждут зрители

Игрушка для лингвистов

"Курсы" дотракийского и валирийского языков, упоминаемых в романе, для сериала разработал лингвист Дэвид Питерсон из Калифорнийского университета в Беркли.

Впоследствии он же предложил шестинедельное обучение этим искусственным наречиям для всех желающих.

В книжной саге упоминались оба языка, однако сам Джордж Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики.

К 2013 году, по информации BBC Radio 4, эти языки слышали больше людей, чем три живых кельтских наречия - валлийское, ирландское и шотландское гэльское.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Персонажи сериала пользуются колоссальной популярностью у косплееров - людей, перевоплощающихся в любимых героев

Политическое жонглирование

Возможно, в основных сюжетных линиях "Игры" Джордж Мартин ориентировался на жизнеописания средневековых властителей. Но современные политические перипетии порой поразительно легко ложатся на происходящее на экране: два года назад персонажи сериала "приняли участие" в украинских выборах.

Кроме того, в преддверии британских парламентских выборов 2015 года либеральные демократы выставили на плакатах тогдашнего премьера-консерватора Дэвида Кэмерона в нелицпериятном виде, однако подверглись критике за неумелый "фотошоп".

В преддверии прошлогодних президентских выборов в США острословы соревновались в том, кого из персонажей "Игры" напоминает тот или иной кандидат в президенты.

Либеральный комик Сет Майерс и вовсе нашёл общие черты у Хиллари Клинтон и совсем юной девочки-воительницы Арьи Старк.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже королева Великобритании не осталась равнодушной к трону из сериала

Фраза "Зима близко" - название самой первой серии эпопеи - использовалась в несметном числе рекламных роликов и сама по себе стала мемом, живущим своей жизнью.

Например, встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Барака Обамы в 2015 году после скандала с американской прослушкой в Берлине была проиллюстрирована широко раскрывающей руки Меркель - именно с этой "зимней" подписью.

Зародилась она, как говорил сам Джордж Мартин, как реакция на холодную зиму 1967 года в Чикаго. Так снова в мире "Льда и пламени" переплелось реальное с виртуальным.