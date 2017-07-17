Первая британская свадьба в Антарктиде

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Том Сильвестер остался доволен свадьбой

В Антарктиде на британской полярной станции состоялась весьма необычная свадьба двух полярников.

Том Сильвестер и Джули Баум вступили в брак на исследовательской станции Ротера на острове Аделейд, расположенном к западу от Антарктического полуострова.

Джули была одета в платье, сделанное из оранжевой палаточной ткани, а для свадебного фото молодожены позировали при температуре минус 9 градусов.

"Антарктика - невероятно красивое место, и здесь у нас появилось столько прекрасных друзей, - говорит Том Сильвестр. - Нам всегда хотелось устроить небольшую свадьбу для близких друзей, но мы никогда не думали, что сможем пожениться в одном из самых удаленных уголков Земли".

"За последние 10 лет Том и я работали и путешествовали по всему миру. И наша свадьба в Антарктике стала естественным завершением этого", - добавляет Джули Баум.

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Групповой снимок был сделан при температуре минус 9 градусов

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Будущие супруги познакомились 11 лет назад

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Церемония состоялась в помещении научной станции

Тому пришлось самому изготовить медные обручальные кольца в местной мастерской. На церемонии присутствовали 20 гостей из числа сотрудников станции, а саму церемонию вел ее руководитель станции и член правления Британской антарктической территории (БАТ) Пол Сэмуэйз.

Будущие супруги познакомились 11 лет назад в туристическом центре в Уэльсе. Оба - опытные альпинисты, инструкторы и проводники.

Пара объявила о помолвке три года назад.

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Невеста снялась с подругами на льду

Правообладатель иллюстрации BAS Image caption Это первый брак на станции после пересмотра местного закона БАТ о браке

Правообладатель иллюстрации Neil Spencer/BAS Image caption Том Сильвестер и Джули Баум вошли в историю континента

Союз был зафиксирован правительством БАТ, которое располагается в здании министерства иностранных дел в Лондоне, так что этот брак имеет юридическую силу и на территории Британии.

После упрощения законов БАТ о браке эта свадьба стала первой среди британцев, живущих в Антарктиде.

Правообладатель иллюстрации Pete Bucktrout/BAS Image caption Научная станция Ротера расположена на острове Аделейд

Станция Ротера, где в основном проводят биологические исследования, - крупнейшая среди объектов Британской антарктической экспедиции. Супруги начали работать там в прошлом году.