Первая британская свадьба в Антарктиде
В Антарктиде на британской полярной станции состоялась весьма необычная свадьба двух полярников.
Том Сильвестер и Джули Баум вступили в брак на исследовательской станции Ротера на острове Аделейд, расположенном к западу от Антарктического полуострова.
Джули была одета в платье, сделанное из оранжевой палаточной ткани, а для свадебного фото молодожены позировали при температуре минус 9 градусов.
"Антарктика - невероятно красивое место, и здесь у нас появилось столько прекрасных друзей, - говорит Том Сильвестр. - Нам всегда хотелось устроить небольшую свадьбу для близких друзей, но мы никогда не думали, что сможем пожениться в одном из самых удаленных уголков Земли".
"За последние 10 лет Том и я работали и путешествовали по всему миру. И наша свадьба в Антарктике стала естественным завершением этого", - добавляет Джули Баум.
Тому пришлось самому изготовить медные обручальные кольца в местной мастерской. На церемонии присутствовали 20 гостей из числа сотрудников станции, а саму церемонию вел ее руководитель станции и член правления Британской антарктической территории (БАТ) Пол Сэмуэйз.
Будущие супруги познакомились 11 лет назад в туристическом центре в Уэльсе. Оба - опытные альпинисты, инструкторы и проводники.
Пара объявила о помолвке три года назад.
Союз был зафиксирован правительством БАТ, которое располагается в здании министерства иностранных дел в Лондоне, так что этот брак имеет юридическую силу и на территории Британии.
После упрощения законов БАТ о браке эта свадьба стала первой среди британцев, живущих в Антарктиде.
Станция Ротера, где в основном проводят биологические исследования, - крупнейшая среди объектов Британской антарктической экспедиции. Супруги начали работать там в прошлом году.