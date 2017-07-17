Опера на языке смайликов: мир отметил День эмодзи

Правообладатель иллюстрации Reuters

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в понедельник будет подсвечен желтым светом, а Королевская опера в Лондоне выложит на свой сайт 20 всемирно известных опер на языке идеограмм и смайликов - эмодзи.

Это лишь несколько из запланированных по всему миру мероприятий в честь Всемирного дня эмодзи, который отмечается 17 июля.

На данный момент универсальный стандарт кодирования символов Юникод насчитывает 2666 эмодзи. Консорциум Unicode регулирует вопросы применения идеограмм, но гиганты компьютерного мира типа Apple или Google разрабатывают собственные варианты.

Media playback is unsupported on your device Эволюция эмодзи: из телефона в музей

Основатель Всемирного дня эмодзи Джереми Бердж, который одновременно является членом нескольких комитетов консорциума Unicode, говорит, что каждый год в консорциум поступают сотни заявок на новые эмодзи.

"Купить их просто так нельзя, и компании страшно сердятся, - говорит он. - Нужно соответствовать определенным правилам и критериям".

Правообладатель иллюстрации Royal Opera House Image caption Королевская опера в Лондоне выложит на свой сайт 20 всемирно известных опер на языке идеограмм и смайликов

Эмодзи появились с конца 1990-х годов, и корпорация Apple первой включила их в раскладку клавиатуры своего айфона в 2011 году.

Первый Всемирный день эмодзи проводился в 2014 году. Дата его была выбрана потому, что 17 июля появляется на эмодзи, обозначающем слово "календарь".

Джереми Бердж, который также разрабатывает поисковую машину эмодзи Emojipedia, делает это не на деньги спонсоров, а за свой счет.

"Я считаю, что ничего плохого в эмодзи нет. Некоторым, правда, они не нравятся, потому что не подчиняются правилам, - говорит доктор Лора Домингес, профессор лингвистики в Университете Саутгемптона. - Они позволяют компактно передать чувства, на что часто уходит масса слов".

Несмотря на свою популярность, эмодзи вряд ли вытеснят письменность и получат признание в качестве самостоятельного языка, говорит доктор Домингес.

"Процесс мышления опирается на язык. Нельзя думать в эмодзи. Даже те, кто широко ими пользуется, вряд ли думают на языке эмодзи".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самые популярные эмодзи в Британии

Известная фирма Swiftkey, которая создает раскладки клавиатуры для портативных устройств, считает, что самым популярным эмодзи в Британии в 2016 году была рожица плачущего от смеха человека, а второе место заняла идеограмма рожицы со сложенными для поцелуя губами. На третьем место было изображение красного сердечка.

Фирма проанализировала 400 млн битов данных, относящихся к употреблению эмодзи.

По словам Джереми Берджа, больше всего ему нравятся идеограммы с изображением ракеты - символ, обозначающий готовность к немедленным действиям.

"Мне надоедает пользоваться одними и теми же символами, - говорит он. - Ведь и от самой любимой еды можно заскучать".