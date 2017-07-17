"Доктор Кто": от Уильяма Хартнелла до Джоди Уитакер

Нил Смит Би-би-си
  • 17 июля 2017
Фото всех исполнителей Доктора Кто
Image caption Фото всех исполнителей Доктора Кто для эпизода "День Доктора"

Доктор Кто Питера Капальди передал свою звуковую отвёртку Джоди Уитакер, которая станет 13-м Доктором и первой женщиной, сыграющей знаменитого телевизионного Повелителя Времени.

До нее этот образ создавала длинная череда талантов - исключительно мужских.

Уильям Хартнелл был первым актером, игравшим с 1963 пo 1966 гг. Доктора в этом научно-фантастическом сериале Би-би-си.

Хартнелл до этого снялся в британском ситкоме The Army Game ("Армейская игра") и в фильме 1958 года "Так держать, сержант!" - первом из серии "Так держать...". В 1975 году его не стало.

Когда из-за проблем со здоровьем Хартнелл вынужден был отказаться от этой роли, то Доктор Кто впервые переродился в Патрика Траутона.

Взъерошенный и эксцентричный Траутон провел три года в путешествиях во времени и пространстве, пока в 1969 году не оставил эту роль.

Когда стильный Джон Пертви стал третьим Доктором, то зрители впервые увидели этого путешественника во времени в цвете.

Его срок длился с 1970 по 1974 гг, и за этот период Повелитель Времени был сослан на Землю и начал работать с организацией ЮНИТ [United Nations Intelligence Taskforce - разведгруппа Объединенных Наций].

В этот же период в сериале появился ставший популярным впоследствии сюжетный ход, когда вместе с действующим Доктором по ходу действия появляется один из прежних Докторов, а то и несколько.

В 10-м сезоне ( 1972-73 гг.) в серии "Три Доктора" к Пертви примкнули Патрик Траутон и Уильям Хартнелл, для которого это появление на экране оказалось последним.

Когда в 1974 году Пертви оставил эту роль, ему на смену пришел Том Бейкер. Он оставался в этой роли дольше всех прочих.

Кудрявый, с низким голосом в неизменно длинном шарфе Бейкер за свои семь долгих лет в Тардисе заработал себе целую армию фанатов, которые дико обрадовались, увидев его снова в 2013 году в специальном, юбилейном выпуске в 50-ую годовщину выхода первой серии.

На смену Бейкеру в 1981 году пришел Питер Дэвисон, создавший совершенно иной, мальчишеский, образ пятого по счету Доктора.

На эпоху Дэвисона пришлась 20-ая годовщина сериала, которую отметили специальным, полнометражным эпизодом, где также появились Джон Пертви и Патрик Траутон.

Первый Доктор тоже возник на экране, где покойного Уильяма Хартнелла сыграл Ричард Херндалл.

Том Бейкер предпочел не показываться в эпизоде 1983 года "Пять Докторов", поэтому там были использованы отснятые ранее, но не попавшие в конечный материал куски.

Такая же увёртка потребовалась во время фотосессии для этого эпизода, где Херндаллу, Дэвисону, Пертви и Траутону компанию составил не очень убедительный манекен Бейкера.

Уход Дэвисона в 1984 году распахнул дверь для еще одного Бейкера, который стал за штурвал путешествующей во времени полицейской будки.

Колин Бейкер (не являющийся родственником Тома) провел в роли менее трех лет из-за приостановки съемок на полтора года.

Несмотря на то, что у Колина Бейкера было не так уж много времени, чтобы насладиться всеми прелестями этих временных путешествий, он все-таки получил шанс встретиться с одним из своих предшественников, когда в 1985 году в сериал в третий раз вернулся Патрик Траутон - это было его последнее возвращение в роль Доктора Кто. Годы спустя его сыновья Дэвид и Майкл появятся в этой роли.

Шотландский актер Сильвестр Маккой в 1987 году принял у Колина Бейкера бразды и играл Доктора до того момента, пока показ сериала не приостановили в 1989 году.

Майкл Грейд, бывший в те годы выпускающим редактором на телеканале BBC One, не был поклонником этого сериала, который стал выглядеть несколько банальным и затасканным, особенно на фоне более популярных боевиков и триллеров.

В 1996 году была предпринята попытка возродить "Доктора Кто" за океаном - в Америке - в виде полнометражного телефильма, где в главной роли снялся Пол Макганн.

Была надежда, что успех этого фильма приведет к съемкам новой телесерии, но этому не суждено было осуществиться, и срок Макганна в образе Доктора оказался самым коротким.

Наконец в 2005 году "Доктор Кто" возродился в амбициозный, хорошо финансируемый проект, которым он является до сих пор. Он явил миру нового Доктора в виде Кристофера Экклстона.

К разочарованию многих этот английский актер решил сняться только в одном сезоне. О его уходе было объявлено буквально через несколько дней после показа первого эпизода с его участием.

На смену Экклстону пришел Дэвид Теннант. Первый эпизод с ним - "Рождественское нашествие" - был показан в эфире Би-би-си в Рождество 2005 года.

Живость и привлекательность этого актера снискала ему в этой роли множество поклонников, однако в 2010 году он распрощался с Тардисом.

Нашествие молодых Докторов продолжилось с приходом Мэтта Смита, которому было всего 27 лет, когда он дебютировал в 11-ой реинкарнации Повелителя Времени.

Он оставался в этом образе четыре года, и на его срок пришлась 50-ая годовщина сериала, а также значительно укрепилась его популярность.

50-ая годовщинав 2013 году была отмечена полнометражным фильмом "День Доктора", где к Матту Смиту примкнул в образе предыдущего Доктора Дэвид Теннант.

В этом фильме также появилась ранее неизвестная реинкарнация Доктора - Военный Доктор, которого сыграл сэр Джон Херт.

Питер Капальди с универсумом Доктора Кто был знаком не понаслышке, когда в 2013 году его пригласили на главную роль. Во-первых, он был старым поклонником этого сериала, во-вторых, появился в одном из его эпизодов в 2008 году, а в-третьих, сыграл в спин-офф "Доктора Кто" - британском сериале "Торчвуд".

Его острый, пристальный взгляд и орлиный профиль сразу, с первого эпизода нового сезона 2014 года, привнесли в образ особую экспрессию и зрелость.

В одной из самых последних серий компанию Капальди составил "прообраз" Доктора, которого сыграл Дэвид Брэдли. Брэдли также появится в специальном, рождественском, выпуске"Доктора Кто" в конце нынешнего года.

Поклонники сериала с радостью приветствовали возвращение Брэдли после того, как он заместил покойного Уильяма Хартнелла в эпизоде 2013 "Приключения во времени и пространстве".

Джоди Уитакер недавно была объявлена как 13-ая по счету Доктор и первая женщина-исполнительница этой роли.

Она появится в рождественском эпизоде этого года, где также возродится и Доктор Кто Питера Капальди.

Похожие темы

Новости по теме