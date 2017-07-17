"Доктор Кто": от Уильяма Хартнелла до Джоди Уитакер
Доктор Кто Питера Капальди передал свою звуковую отвёртку Джоди Уитакер, которая станет 13-м Доктором и первой женщиной, сыграющей знаменитого телевизионного Повелителя Времени.
До нее этот образ создавала длинная череда талантов - исключительно мужских.
Уильям Хартнелл был первым актером, игравшим с 1963 пo 1966 гг. Доктора в этом научно-фантастическом сериале Би-би-си.
Хартнелл до этого снялся в британском ситкоме The Army Game ("Армейская игра") и в фильме 1958 года "Так держать, сержант!" - первом из серии "Так держать...". В 1975 году его не стало.
Когда из-за проблем со здоровьем Хартнелл вынужден был отказаться от этой роли, то Доктор Кто впервые переродился в Патрика Траутона.
Взъерошенный и эксцентричный Траутон провел три года в путешествиях во времени и пространстве, пока в 1969 году не оставил эту роль.
Когда стильный Джон Пертви стал третьим Доктором, то зрители впервые увидели этого путешественника во времени в цвете.
Его срок длился с 1970 по 1974 гг, и за этот период Повелитель Времени был сослан на Землю и начал работать с организацией ЮНИТ [United Nations Intelligence Taskforce - разведгруппа Объединенных Наций].
В этот же период в сериале появился ставший популярным впоследствии сюжетный ход, когда вместе с действующим Доктором по ходу действия появляется один из прежних Докторов, а то и несколько.
В 10-м сезоне ( 1972-73 гг.) в серии "Три Доктора" к Пертви примкнули Патрик Траутон и Уильям Хартнелл, для которого это появление на экране оказалось последним.
Когда в 1974 году Пертви оставил эту роль, ему на смену пришел Том Бейкер. Он оставался в этой роли дольше всех прочих.
Кудрявый, с низким голосом в неизменно длинном шарфе Бейкер за свои семь долгих лет в Тардисе заработал себе целую армию фанатов, которые дико обрадовались, увидев его снова в 2013 году в специальном, юбилейном выпуске в 50-ую годовщину выхода первой серии.
На смену Бейкеру в 1981 году пришел Питер Дэвисон, создавший совершенно иной, мальчишеский, образ пятого по счету Доктора.
На эпоху Дэвисона пришлась 20-ая годовщина сериала, которую отметили специальным, полнометражным эпизодом, где также появились Джон Пертви и Патрик Траутон.
Первый Доктор тоже возник на экране, где покойного Уильяма Хартнелла сыграл Ричард Херндалл.
Том Бейкер предпочел не показываться в эпизоде 1983 года "Пять Докторов", поэтому там были использованы отснятые ранее, но не попавшие в конечный материал куски.
Такая же увёртка потребовалась во время фотосессии для этого эпизода, где Херндаллу, Дэвисону, Пертви и Траутону компанию составил не очень убедительный манекен Бейкера.
Уход Дэвисона в 1984 году распахнул дверь для еще одного Бейкера, который стал за штурвал путешествующей во времени полицейской будки.
Колин Бейкер (не являющийся родственником Тома) провел в роли менее трех лет из-за приостановки съемок на полтора года.
Несмотря на то, что у Колина Бейкера было не так уж много времени, чтобы насладиться всеми прелестями этих временных путешествий, он все-таки получил шанс встретиться с одним из своих предшественников, когда в 1985 году в сериал в третий раз вернулся Патрик Траутон - это было его последнее возвращение в роль Доктора Кто. Годы спустя его сыновья Дэвид и Майкл появятся в этой роли.
Шотландский актер Сильвестр Маккой в 1987 году принял у Колина Бейкера бразды и играл Доктора до того момента, пока показ сериала не приостановили в 1989 году.
Майкл Грейд, бывший в те годы выпускающим редактором на телеканале BBC One, не был поклонником этого сериала, который стал выглядеть несколько банальным и затасканным, особенно на фоне более популярных боевиков и триллеров.
В 1996 году была предпринята попытка возродить "Доктора Кто" за океаном - в Америке - в виде полнометражного телефильма, где в главной роли снялся Пол Макганн.
Была надежда, что успех этого фильма приведет к съемкам новой телесерии, но этому не суждено было осуществиться, и срок Макганна в образе Доктора оказался самым коротким.
Наконец в 2005 году "Доктор Кто" возродился в амбициозный, хорошо финансируемый проект, которым он является до сих пор. Он явил миру нового Доктора в виде Кристофера Экклстона.
К разочарованию многих этот английский актер решил сняться только в одном сезоне. О его уходе было объявлено буквально через несколько дней после показа первого эпизода с его участием.
На смену Экклстону пришел Дэвид Теннант. Первый эпизод с ним - "Рождественское нашествие" - был показан в эфире Би-би-си в Рождество 2005 года.
Живость и привлекательность этого актера снискала ему в этой роли множество поклонников, однако в 2010 году он распрощался с Тардисом.
Нашествие молодых Докторов продолжилось с приходом Мэтта Смита, которому было всего 27 лет, когда он дебютировал в 11-ой реинкарнации Повелителя Времени.
Он оставался в этом образе четыре года, и на его срок пришлась 50-ая годовщина сериала, а также значительно укрепилась его популярность.
50-ая годовщинав 2013 году была отмечена полнометражным фильмом "День Доктора", где к Матту Смиту примкнул в образе предыдущего Доктора Дэвид Теннант.
В этом фильме также появилась ранее неизвестная реинкарнация Доктора - Военный Доктор, которого сыграл сэр Джон Херт.
Питер Капальди с универсумом Доктора Кто был знаком не понаслышке, когда в 2013 году его пригласили на главную роль. Во-первых, он был старым поклонником этого сериала, во-вторых, появился в одном из его эпизодов в 2008 году, а в-третьих, сыграл в спин-офф "Доктора Кто" - британском сериале "Торчвуд".
Его острый, пристальный взгляд и орлиный профиль сразу, с первого эпизода нового сезона 2014 года, привнесли в образ особую экспрессию и зрелость.
В одной из самых последних серий компанию Капальди составил "прообраз" Доктора, которого сыграл Дэвид Брэдли. Брэдли также появится в специальном, рождественском, выпуске"Доктора Кто" в конце нынешнего года.
Поклонники сериала с радостью приветствовали возвращение Брэдли после того, как он заместил покойного Уильяма Хартнелла в эпизоде 2013 "Приключения во времени и пространстве".
Джоди Уитакер недавно была объявлена как 13-ая по счету Доктор и первая женщина-исполнительница этой роли.
Она появится в рождественском эпизоде этого года, где также возродится и Доктор Кто Питера Капальди.