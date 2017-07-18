Главная ресурсная проблема: кто в России будет работать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Промышленные компании жалуются, что им все труднее найти себе работников

Российские компании начали жаловаться на отсутствие специалистов. Согласно недавнему опросу Института Гайдара, 23% промышленных предприятий упомянули нехватку квалифицированных кадров как одно из основных препятствий для своего развития.

Проблема нехватки работников беспокоит промышленные компании сильнее, чем недостаток оборотных средств или конкуренция с импортом.

В "Мониторинге экономической ситуации в России", который совместно готовят Институт Гайдара и РАНХиГС, дефицит рабочих кадров называют "главной ресурсной проблемой" промышленности.

С нехваткой рук сталкивается не только промышленность. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который по заданию президента Путина написал программу долгосрочного развития России, неоднократно заявлял, что плохая демография станет серьезной помехой росту российской экономики в будущем. С этим соглашались как эксперты, так и чиновники.

На прошлой неделе на Международном финансовом конгрессе на нехватку кадров пожаловались и банкиры. Председатель совета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков назвал нехватку кадров главной угрозой для банковской отрасли.

Пример банков показывает другую сторону кадровой проблемы - недостаток знаний и навыков у российских работников.

В России все меньше и меньше работников

Судя по данным Росстата, пик численности людей трудоспособного возраста - почти 90,2 млн - был достигнут в 2006 году. К началу 2016 года численность населения в трудоспособном возрасте упала более чем на 6,6% до 84,2 млн человек.

За это же время сильно возросла численность людей старше 55-60 лет. В 2016 году в России их проживало почти 36 миллионов, а в 2006 году - 29,4 миллиона.

"Последние годы, этот год, ближайший годы - это годы очень большой убыли трудоспособного населения", - пояснил Русской службе Би-би-си научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров.

По словам Елизарова, трудоспособность населения определяется условным показателем. Формально к категории трудоспособных относятся женщины от 16 до 55-ти и мужчины от 16 до 60 лет, хотя многие продолжают работать и по достижении пенсионного возраста, поясняет он.

"Но когда речь идет о сокращении на миллион и больше, это уже не условный показатель. Это действительно реальность, которая наблюдается в разных профессиональных группах", - говорит экономист.

По словам Елизарова, несколько смягчает ситуацию наличие резервов: есть безработные, есть женщины, выходящие из отпуска по уходу за ребенком, есть регионы, в которых не хватает рабочих мест и можно какие-то проблемы решать за счет перераспределения ресурсов.

Однако есть дефицит кадров по некоторым специальностям, особенно не хватает рабочих с высокими разрядами, напоминает эксперт.

Именно нехваткой работников эксперты объясняют то, что в России сохраняется низкая безработица. Ее уровень не растет даже в кризисы, вместо этого работникам сокращают зарплаты.

Россия в демографической яме

Статистические данные показывают, что ситуация с нехваткой работников будет ухудшаться. За последние 10 лет особенно сильно сократилась численность молодежи.

С 2006 по 2016 годы численность людей в возрасте от 20 до 30 лет снизилась почти на 10%. В 2014 году число людей возрастных категорий 20-29 лет и 30-39 лет сравнялось, а затем последние стала преобладать. Это связано с тем, что поколения 1990-х годов были малочисленными.

Численность людей в возрасте 15-19 лет сократилась за последние 10 лет на 43% - с 11,8 млн до 6,7 млн человек.

Заместитель лаборатории демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева в последнем "Мониторинге экономической ситуации в России" отметила снижение числа новорожденных в 2017 году.

Эксперт предупреждает об очередной демографической яме: число родившихся, согласно прогнозу Росстата, будет снижаться в ближайшие 10 лет и стабилизируется лишь в 2030 году. Это связано с сокращением числа женщин детородного возраста.

Это означает, что население России, скорее всего, в ближайшие годы будет сокращаться. Уже за первые пять месяцев 2017 года число умерших было больше, чем родившихся: естественная убыль населения составила 112 тысяч человек, добавляет эксперт.

Не хватает знаний

Различные исследования и опросы показывают, что дело не только в нехватке работников, но и несоответствия обладаемых ими знаний и квалификации требованиям современного рынка.

Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин в прошлую пятницу на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге рассказывал, что часть функций технических банковских специалистов возьмет на себя автоматика, но при этом банки будут конкурировать с небанковским сектором за талантливых сотрудников.

Глава кадрового агентства Pruffi Алена Владимирская пояснила Би-би-си, что на рынке не хватает высокообразованных программистов и различных IT-специалистов, за которые банкам приходится конкурировать с IT-компаниями.

Опросы работодателей, проведенные Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, указывают на аналогичную проблему в научной сфере.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption НИИ жалуются на то, что их сотрудники стареют, а новые им на смену не приходят

Так, в сфере биотехнологий с кадрами не испытывают проблем лишь 7% компаний. Более 40% руководителей жалуются на то, что молодые специалисты не идут в отрасль, а работники науки стареют. Также работодатели часто жалуются на недостаточную квалификацию сотрудников и подготовку молодежи.

В робототехнике на нехватку кадров жалуются почти 60% компаний. Работодатели также недовольны низкой квалификацией сотрудников и низким притоком молодых кадров.

В январе Всемирный банк представил доклад о преградах, мешающих российской экономики расти быстрее. Среди главных препятствий названо фактическое отсутствие в России непрерывного образования, из-за чего навыки людей устаревают.

Это подтверждает и статистика ВШЭ "Индикаторы образования": доля людей старше 25 лет, получающих дополнительное образование, в последние годы снижалась. Люди стали реже посещать курсы повышения квалификации и профессиональные конференции.

По данным международной программы PISA, российские школьники демонстрируют средний уровень знаний по математике, естествознанию и читательской грамотности по сравнению со странами ОЭСР, куда входит большинство развитых государств. При этом в России заметно ниже доля учащихся с высоким уровнем знаний этих предметов.

Миграция не спасет?

Демографы сомневаются, что проблему нехватки кадров поможет решить миграция. В основном в Россию приезжают мигранты из Центральной Азии и Украины, пишут в одном из "Мониторингов экономической ситуации в России" сотрудники института демографии ВШЭ Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.

В Россию в I квартале 2017 года на постоянное место жительства прибыли 122 тысячи иностранных мигрантов - это примерно на 8,1% меньше, чем год назад. Причина снижения в том, что в Россию в этом году приехало примерно на 40% меньше украинцев, чем в 2015-2016 годы. На эти годы пришелся приток беженцев с востока страны.

По сравнению с 2012-2013 годами упал миграционный приток из Армении, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана, зато в последние годы растет поток мигрантов из Таджикистана.

В начале июня в России временно находились 9,96 млн иностранцев, из них значительная часть это люди, приехавшие на заработки - преимущественно из Украины и стран Центральной Азии, пишут демографы.

Елизаров из МГУ поясняет, что это люди, занимающиеся "стихийным поиском себя" на российском рынке труда, о высокой квалификации которых говорить не приходится. "Мы понимаем, где эти люди работают, - это строительство, это транспорт, такси, маршрутное такси и так далее", - поясняет эксперт.

По его словам, квалификация тех, кто приезжает в Россию временно и на постоянное место жительства, в среднем ниже, чем у тех, кто уезжает из России работать в другие страны.

Согласно официальной статистике, число выходцев из стран Запада, временно находящихся в России, с 2014 года резко упало. Если в мае 2014 году в России находились более 1,1 млн граждан ЕС и 219,6 американцев, то в июне 2017 года - около 453,7 тысяч европейцев и 43 тысяч американцев.