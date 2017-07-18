СМИ Британии: в мире - новый лидер "мягкой силы"

В обзоре британских газет:

О чем говорит последний рейтинг "мягкой силы"

Британия ищет терапевтов за границей

Почему японцы строят бомбоубежища

Неудачный бизнес Бориса Беккера

Франция становится лидером "мягкой силы"

Франция обошла Великобританию и США в рейтинге "мягкой силы", отражающем, насколько велико влияние той или иной страны в мире без учета ее военной силы.

Два года назад, пишет Guardian, этот рейтинг возглавляла Британия, в прошлом году ее потеснили Соединенные Штаты.

Однако "брексит" и избрание Дональда Трампа пошатнули позиции обеих стран, и после того, как во Франции на президентских выборах победу одержал Макрон, именно эта страна вышла на ведущие позиции.

Термин "мягкая сила" был введен американским политологом Джозефом Наем и обозначает способность страны поддерживать международные альянсы и использовать свою привлекательность и симпатии со стороны других стран.

Франция в этом рейтинге поднялась с пятого на первое место.

Это частично объясняют личностью центриста Эммануэля Макрона, но также и беспрецедентно широкой сетью французских дипломатов, которые присутствуют в огромном количестве различных международных организаций.

При составлении этого рейтинга учитываются такие аспекты, как правительство, культура, национальная кухня, уровень уличной преступности. спортивные достижения, присутствие в интернете, предполагаемая способность к инновациям в экономике и привлекательность страны для туристов и иностранных студентов.

Отчет PR-компании Portland Communications, занимавшейся составлением рейтинга, свидетельствует о том, что британский рейтинг падает из-за ухудшившегося отношения к стране со стороны государств Евросоюза.

Нижние строчки в этом рейтинге из 30 стран занимают Россия, Чехия, Венгрия, Бразилия и Турция.

Как пишет Guardian, это свидетельствует о том, что авторитарные режимы и страны, негативно относящиеся к мигрантам, уступают в "мягкой силе".

"В нормальных обстоятельствах "мягкая сила" - это относительно стабильный актив. Но мы не живем в нормальные времена. Результаты этого года свидетельствуют о сдвигах баланса глобального влияния", - заявил Джозеф Най, комментируя рейтинг этого года.

В Британии - острая нехватка терапевтов

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) срочно нуждается во врачах.

Как сообщает газета Times, NHS намерена набрать на работу более двух тысяч иностранных терапевтов.

Глава NHS Саймон Стивенс сообщил, что врачей искать будут в основном в странах ЕС, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Проблему усугубляет существующая неопределённость статуса граждан ЕС в Британии, связанная с ее грядущим выходом из Европейского союза.

В прошлом году руководство NHS пообещало нанять за рубежом 500 участковых врачей, что обошлось бы системе здравоохранения в 30 млн. фунтов.

Однако в результате выяснилось, что число врачей медицины общего профиля в Великобритании за последний год снизилось с 34 914 до 34 372.

Газета цитирует представителя Британской медицинской ассоциации, заявившего, что все это - свидетельство провала политики правительства, неспособного найти обещанные им пять тысяч новых врачей, не прибегая при этом к их экстренному найму за рубежом.

Газета обращает внимание на то, что в результате нехватки терапевтов нагрузка на них заметно возросла, что в свою очередь, отпугивает студентов медицинских вузов, которых все меньше прельщает такая карьера.

"Рабочая нагрузка в клиниках по месту жительства продолжает расти. За последние семь лет она возросла на 16%. Однако инвестиции в эту службу упали, и мы отчаянно нуждаемся во врачах и медсестрах", - цитирует Times профессора Хелен Стоукс-Лэмпард, председателя Королевского колледжа врачей.

Япония готовится к нападению Северной Кореи

Многочисленные ракетные испытания, проведенные в последнее время Пхеньяном, включая запуск первой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, вызвали неподдельную тревогу в Японии, пишет Guardian.

Гражданская оборона приобретает в Японии масштабы, которых не помнят со времен Второй мировой войны.

Девять городов провели учения по эвакуации жителей после того, как северокорейские ракеты упали в море в японской экономической зоне. Еще 11 городов намерены провести такие учения в ближайшее время.

30-секундные официальные предупреждения, которые транслировались по японскому телевидению в прайм-тайм, предписывают жителям страны в случае нападения искать убежища в подвалах и крепких зданиях. Тем, кто будет вынужден остаться в своих квартирах, советуют прятаться за крепкой мебелью, ложиться на пол лицом вниз и не подходить к окнам.

В стране подскочили продажи бомбоубежищ, противогазов и очистителей воздуха.

По оценкам японских властей, северокорейской ракете понадобится лишь 10 минут, чтобы долететь до американской базы на Окинаве.

Страх перед ядерной войной глубоко сидит в японцах после Хиросимы и Нагасаки, однако, как пишет газета, десятилетия мира в Японии привели к самоуспокоению.

"Проблема японцев в том, что мы считаем мир само собой разумеющимся, - цитирует газета жителя прибрежного города Вакаямы Иошихико Куротори, построившего у себя в саду бомбоубежище. - Они думают, что правительство обо всем позаботится, и что пока у нас антивоенная конституция, с нами все будет в порядке".

"Но посмотрите вокруг… Япония окружена нестабильными регионами - на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море, - говорит 75-летний японец. - Я понимаю, почему мои соседи считают, что я преувеличиваю. Но всего лишь хочу повысить мои шансы на выживание".

Как Борис Беккер потерял 100 миллионов

Знаменитый в прошлом теннисист Борис Беккер потерял свое состояние, оценивавшееся более чем в 100 млн фунтов, возможно, из-за неудачных инвестиций в нефтяной сектор Нигерии, пишет Daily Telegraph.

В июле бывшая первая ракетка мира Борис Беккер объявил себя банкротом в суде Лондона, и с тех пор многие задавались вопросом о том, как он умудрился потерять такие деньги.

Daily Telegraph ссылается на немецкую прессу, утверждающую, что деловая активность Беккера далеко не ограничивалась появленими в рекламных роликах и теннисными комментариями для телевидения.

Как пишет газета, ссылаясь на сайт Football Leaks, есть документы, свидетельствующие о том, что Беккер вложил очень крупные деньги в нигерийскую нефтяную и газовую промышленность.

Кроме того, у бывшего чемпиона Уимблдона была репутация человека с широкими связями в деловых кругах. Тем не менее, в ходе судебных слушаний о банкротстве Беккера в лондонском суде его адвокат Джон Бриггс заявил о своем подзащитном: "Он - человек, не искушенный в финансовых делах".

Банкротство Беккера, напоминает Daily Telegraph, последовало за чередой неудач в жизни бывшего теннисиста, среди которых - два года условно за уклонение от уплаты налогов, а также стоившие ему 20 млн фунтов развод с первой женой Барброй и судебная тяжба с русской моделью Анжелой Ермаковой, у которой от него есть внебрачная дочь.

Обзор подготовил Александр Баранов, bbcrussian.com