СМИ России: Майские указы под угрозой срыва

В обзоре российских СМИ:

Крупнейшие банки покидают Ассоциацию российских банков

Социальные выплаты не доходят до бедных

Главный пункт майских указов - под угрозой срыва

Закон "О гражданстве" остался в прежних границах

Жалобную книгу вернут в магазины

Банки ищут новое объединение

"Коммерсант" не исключает, что Ассоциация российских банков - ведущее в России отраслевое профессиональное объединение - может быть ликвидировано. Газета рассказывает, что восемь ведущих банков объявили о выходе из ассоциации, обвинив ее президента Гарегина Тосуняна в популизме и "многочасовых речах". Это Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК "Открытие", Бинбанк и Альфа-банк.

Газета со ссылкой на мнения банкиров пишет, что на самом деле крупным игрокам ассоциация не сильно и нужна, но ей все равно ищут замену путем создания нового объединения или реформы ассоциации "Россия", которой руководит глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Его ресурс [Гарегина Тосуняна] и раньше не был слишком сильным, но в последние годы смысла в деятельности АРБ вообще никакого", - приводит "Коммерсант" мнение главы крупного частного банка. "У Анатолия вес намного больше - его уважают во власти, он умеет договариваться с чиновниками, он добивается результатов в отстаивании интересов отрасли", - это мнение еще одного руководителя банка из топ-30.

По информации источников "Коммерсанта", выбор будет сделан в течение двух-трех недель, но кандидат на роль главы нового объединения уже есть - первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что кредитная организация поддерживает идею создания новой банковской ассоциации, сообщает газета "Известия".

"Мы не были инициаторами этого дела [выхода из АРБ], но мы сказали, что готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров", - заявил Герман Греф.

"Россия не понимает, кто у нее бедный"

Материал на первой полосе свежих "Ведомостей" посвящен эффективности борьбы с бедностью в России. Издание отмечает, что в стране на социальные выплаты ежегодно тратится около трех процентов ВВП - это больше, чем в большинстве стран с переходной экономикой. Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна для борьбы с бедностью.

По закону, объясняют "Ведомости", государство оказывает социальную помощь людям, чей доход опустился ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам. Соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих. При этом из одного рубля, выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 копеек. А доля адресных пособий в доходах беднейших в среднем по регионам не превышает 2%.

"Ведомости" пишут, что социальная поддержка оказывается в основном не нуждающимся, а людям с заслугами перед государством: их поощряют примерно четвертью всех социальных выплат, это больше 700 млрд руб.

Эксперты, опрошенные газетой считают, что расходы на социальную поддержку нужно перераспределить и сделать их более адресными, но вряд ли правительство пойдет на эти меры сейчас: расходы на льготы можно было уменьшить, когда росли пенсии, но сегодня реальные доходы населения и без того падают.

Зарплаты касаются всех

С темой уровня жизни россиян перекликается и материал в "Независимой газете". Издание пишет, что один из главных пунктов майских указов Владимира Путина - повысить заработные платы в России к 2018 году в полтора раза - под угрозой срыва.

"Большинство россиян уверены, - пишет НГ, - что майские указы президента Владимира Путина касаются заработков бюджетников - врачей, учителей и научных работников. Но это большое заблуждение, которое почему-то поддерживается чиновниками и прессой". На самом деле, объясняет издание, в первом пункте "социального" указа речь идет о заработках всех россиян без исключения, а не только региональных бюджетников. И для точного исполнения указа Владимира Путина средняя зарплата по стране уже к концу 2017 года должна увеличиться до 60 тысяч рублей в месяц. Пока же, по данным Росстата, зарплаты в среднем по России не выше 40 тысяч рублей.

Между тем, пишет газета, низкие зарплаты и обнищание населения не оставляют шансов даже для восстановительного роста.

Также НГ отмечает, что федеральные чиновники строго следят за исполнением майских указов в части ответственности региональных администраций. Но полностью умалчивают о своей ответственности за исполнение федеральных ориентиров. Региональные отчеты об исполнении майских указов появляются в прессе почти каждый день. Но отчеты о федеральных показателях средней зарплаты по стране - это табу.

Без упрощенного порядка

Как стало известно "Коммерсанту", государственно-правовое управление администрации президента не поддержало поправку к закону "О гражданстве РФ", которая расширяет понятие "носитель русского языка" и дает такой категории граждан право на получение гражданства в упрощенном порядке. Депутат Константин Затулин предлагал эту поправку к принятому во втором чтении законопроекту об отмене решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм.

Поправкой предполагалось, что получение гражданства в упрощенном порядке должно касаться жителей с территорий Российской Империи и Советского Союза "на момент окончания их существования". Норма закона распространится, например, на жителей Польши, Финляндии, Узбекистана, Таджикистана, пояснял "Коммерсанту" Константин Затулин.

Затулин прокомментировал "Коммерсанту", что доводы ГПУ "неубедительны": "Они считают, что приедет всякая шелупонь, от которой нужно откреститься, потому что они, например, разорят нашу пенсионную систему". Аргумент о том, что в РФ могут "хлынуть" граждане Польши и Финляндии, Затулин называет "чушью": по его словам, поправка рассчитана прежде всего на жителей Украины, которые не имеют родственников по прямой восходящей линии, живших на территории, входящей в современную границу РФ.

Дайте жалобную книгу

В Госдуме готовится новый законопроект, который предлагает наделить особым статусом жалобные книги и ввести их везде, где обслуживают людей.

"Российская газета" пишет, что правительство пропишет обязательные правила ведения жалобных книг, распространяющиеся на любой магазин или сервис: парикмахерские, прачечные, автомастерские - куда бы ни обратились, везде будет лежать та самая книга.

РГ отмечает, что, по сравнению с советским периодом книга жалоб и предложений, несколько утратила свой ореол и встретить ее можно далеко не везде. А кое-где можно нарваться и на подделку. Как рассказала газете адвокат Виктория Данильченко, в принципе сегодня законодательством предусмотрено предъявление жалобной книги потребителю по первому требованию, но не факт, что человек сможет ее получить.

По словам Виктории Данильченко, после принятия единой формы ведения и заполнения жалобной книги нерадивые руководители уже не смогут скрывать отрицательные отзывы.

"Доступность такой книги для всех желающих также только положительно скажется на уровне сервиса, более того, из-за публичности книги последствия негативных отзывов будут более существенными, что приведет к снижению количества таких отзывов, - считает она. - Само понимание и осознание того, что книга отзывов и предложений может быть подвергнута проверке любой организацией, в том числе Роспотребнадзором, должно положительно отразиться на уровне предоставления услуг потребителям".

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си