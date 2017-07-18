Черный петух и волчий зуб: зачем таджики ходят к колдунам

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Пустить кровь черного петуха", - советует гадалка молодой женщине, которая пришла на прием к прорицательнице, чтобы та помогла вернуть ей загулявшего мужа и найти хорошую работу.

35-летняя душанбинка Тахмина Саидова долго пыталась самостоятельно решить свои проблемы, а когда все варианты были испробованы, женщине рекомендовали не терять времени и срочно обратиться к гадалке.

"В жизни может наступить такой период, когда ты абсолютно дезориентирован и не знаешь, как поступить, а нужно что-то делать. Мне посоветовали обратиться к гадалке, причем сделали это очень образованные люди, которые когда-то тоже к ней обращались. И она им помогла. Я решила попробовать, а вдруг действительно поможет", - рассказывает Тахмина Саидова.

Черный петух, кожа змеи и волчий зуб - это лишь небольшой перечень того, что могут у вас попросить гадалки и колдуны в Таджикистане.

Кому-то все это может показаться смешным, но только не тем, кто переживает непростые времена и безуспешно пытается найти объяснение и выход из сложной жизненной ситуации.

В Таджикистане гадалки, колдуны, табибы, то есть народные целители, а чаще и то и другое в одном лице, весьма популярны, несмотря на официальный запрет их деятельности.

Два года назад таджикские депутаты приняли поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым за колдовство или гадание предусматривается штраф от 30 до 40 минимальных размеров оплаты труда (в настоящее время 128-136 долларов), а в случае повторного штрафа в течение года - в 70 минимальных зарплат.

Если незаконная деятельность будет продолжена - нарушители могут получить реальный тюремный срок и провести в заключении до семи лет.

Но, несмотря на запретительные меры, многие таджики готовы рискнуть: они продолжают ходить к специалистам по связям с потусторонним миром, чтобы привлечь удачу, избавиться от сглаза, найти работу, любовь и даже исцелиться. Небольшие амулеты, вшитые в ткани, носят многие в стране.

Попасть к гадалкам и колдунам после введенных запретов стало сложнее, но через доверенных людей можно договориться о встрече с прорицателями.

Гадалки вместо психотерапевтов

Знакомая приводит меня во двор многоэтажного дома в Душанбе и просит никому не рассказывать о цели визита.

Здесь я должна дождаться своей очереди, чтобы попасть к Бадри. Он бывает в городе редко, а потому в очередь к нему записываются за несколько месяцев вперед.

Правообладатель иллюстрации ANSAR

Свидания с оракулом ждут в основном женщины, но немало здесь молодых мужчин, среди них студенты и трудовые мигранты. Договориться о встрече удалось только после обещания полной анонимности, потому имена всех собеседников были изменены.

Приходит человек, рассказывает о своей проблеме, а я начинаю считывать информацию о нем. Как это происходит - сказать не могу, информация появляется сама по себе, я только ее озвучиваю Бадри, целитель

43-летний Бадри принимает своих клиентов в специально отведенной для этого комнате.

"Приходит человек, рассказывает о своей проблеме, а я начинаю считывать информацию о нем. Как это происходит - сказать не могу, информация появляется сама по себе, я только ее озвучиваю. Даю советы, пишу амулеты. Если человек мне не нравится, то прошу его уйти. Нередко люди сами виноваты в том, что с ними происходит, им нужно помочь увидеть себя со стороны", - говорит Бадри.

Сила слова

Бадри в прошлом окончил факультет востоковедения, знает персидский и арабский языки.

Он говорит, что дар ясновидения пришел к нему еще в молодости. В советские времена гадать было запрещено, сейчас также действует запрет, но люди просят Бадри помочь им, а он, по его словам, не может отказать.

"Пропал без вести человек, милиция не может его найти, родные приходят ко мне, и я пытаюсь им помочь. Я могу и не сказать где он, но точно буду знать, жив ли он. Часто ко мне приводят тех, кого отказалась лечить официальная медицина, и я помогаю этим людям. У человека должна быть надежда".

"Нередко ко мне обращаются женщины, которые просят сделать привороты, но таким я отказываю сразу и объясняю, что это уже черная магия, что является греховным занятием. Я верующий человек. Моя задача - найти утраченную любовь мужу и жене, сохранить семью, а не разлучать их. Сейчас приходят мигранты или их родные, просят написать им обереги, чтобы они вернулись живыми и невредимыми".

Среди постоянных клиентов Бадри немало чиновников, в том числе и высокопоставленных, известных государственных служащих.

Бадри не видит в этом ничего удивительного. "Чем выше должность и чем больше денег, тем сильнее конкуренция и зависть".

По его словам, приходят за оберегами и амулетами, которые их защитят от всего, что может навредить им и их положению.

Ежедневно десятки людей стоят в очереди, чтобы попасть на прием к целителю-колдуну. Они очень неохотно рассказывают о себе и о том, зачем пришли к оракулу.

"Я часто обращаюсь к гадалкам. Например, если мой муж загуляет, я прихожу и прошу, чтобы его вернули домой. Или если у сына на работе проблемы, гадалка напишет ему небольшой тумор (амулет), и все решается", - делится со мной клиентка Фируза.

"Окончил университет, а работу достойную не могу найти. Мне посоветовали обратиться к гадалке. Я не могу сказать, что очень верю во все это, но вдруг повезет", - признается Далер.

Кого-то я прошу принести черного или белого петуха, его кровь может открыть дорогу человеку. Есть обряды со змеиной кожей, помогает волчий зуб Мехринисо, гадалка

Занятие гаданием и исцелением приносит неплохую прибыль.

Гадалка Мехриниссо признается, что за день она может принять до 10, а иногда и больше человек.

Женщина не называет конкретной суммы за оказанные услуги, каждый из посетителей дает столько, сколько посчитает нужным заплатить. По ее словам, она может заработать до 30 долларов за прием. Все зависит от услуг, которые она предоставляет.

"Все зависит о того, с какой просьбой вы обратитесь. Кого-то я прошу принести черного или белого петуха, его кровь может открыть дорогу человеку. Есть обряды со змеиной кожей, помогает волчий зуб. Иногда я прошу зарыть какую-то вещь в свежевырытой могиле. Арсенал у нас большой, все зависит от просьбы клиента и сложности ситуации", - говорит гадалка.

По мнению психологов, нередко гадалки и целительницы выступают в роли психотерапевтов, поэтому их услуги пользуются популярностью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Таджикистане также популярны мусульманские священнослужители, которые предсказывают судьбу, пишут обереги и раздают амулеты - на удачу и процветание.

Паломников у дверей этих людей всегда много. К ним приходят за советом в разрешении своих проблем.

"Причину физических болезней тела следует искать в духовности. Обереги, амулеты излечивают болезни духа, а потом уйдут и недуги тела. Я заглядываю в священные книги и нахожу там ответы на вопросы, почему возникают проблемы и как их решить", - поясняет мулло Саидбек.

"В священной книге много написано о звездах, под которыми родились люди. Выяснив причину проблемы, можно приступать к написанию амулета или тумора. Божье слово должно помочь", - продолжает священнослужитель.

Душевнобольным он выписывает амулеты и обереги с аятами (стихами) из Корана. "Силой слова" возвращает загулявших мужей домой. Девушкам, мечтающим выйти замуж, открывает дорогу в замужество, а спорщиков мирит. Слово религиозных деятелей для многих в Таджикистане - закон.

Запрет не проблема?

Между тем, согласно канонам ислама, занятие колдовством считается сатанинским делом и категорически запрещено.

Гадание и попытки предугадать будущее также не приветствуются. Причем греховным это считается как для тех, кто пытается узнать что-либо о своем будущем, так и для тех, кто в этом помогает.

И тем не менее в последние годы клиентов у местных священнослужителей, целителей, гадалок и колдунов хоть отбавляй. Для многих они кажутся доступной альтернативой дорогим медицинским услугам.

Официальный Душанбе увлечение гаданием и колдовством считает серьезной проблемой для Таджикистана.

По данным минздрава Таджикистана, в стране около 1000 человек, занимающихся лечением пациентов "нетрадиционными методами".

За деятельностью народных целителей - табибов - наблюдает специальная комиссия, которая также выдает им государственный сертификат и разрешительные документы на деятельность, проверив их "на профпригодность".

Претенденты сдают экзамены, в том числе на знание анатомии.

Например, лекари, пользующие травами, должны знать силу местных лечебных трав, время их сбора, а также при каких болезнях их можно или нельзя рекомендовать.