Охотничье лобби: кто мешает принять закон о защите животных

Правообладатель иллюстрации Matycin Valeriy/TASS Image caption Принятия закона о защите животных активисты добиваются много лет. В марте 2017 года в 70 городах России прошли акции протеста против жестокого обращения с животными.

Депутаты Госдумы встретились с защитниками животных для обсуждения законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Зоозащитники попросили депутатов не откладывать законопроект на осень. Депутаты же уверяют, что им мешают охотничье лобби и производители препаратов для эвтаназии животных.

Законопроект, за который Госдума впервые голосовала еще в 2011 году, регламентирует работу приютов и цирков, обращение с опасными собаками, вводит запрет на контактные зоопарки и содержание дома некоторых животных. Он также описывает, как содержать домашних кошек и собак.

Документ предписывает относиться к животным "как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания" и содержит запрет на умерщвление здоровых животных.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил текст проекта закона ко второму чтению еще в начале июня. Однако его рассмотрение несколько раз переносилось, в сам текст вносились правки, а на прошлой неделе в Госдуме объявили, что законопроект отложен до осенней сессии.

Депутатам мешают лоббисты

"Законопроект готов ко второму чтению. Но мы столкнулись с тремя очень мощными лобби. Это лобби производителей кормов для животных, производителей препаратов для эвтаназии животных и самое жесткое - лобби охотников, которые насмерть встали против запрета контактных притравочных станций", - заявила во вторник председатель профильного комитета по экологии Ольга Тимофеева.

Против нормы о контактной притравке животных [тренировке, которая позволяет охотничьей собаке напасть на привязанную дичь] выступили юристы государственно-правового управления (ГПУ) президентской администрации, сообщала газета "Коммерсант", По сведениям издания, это было единственное замечание, которое ГПУ прислало в своем заключении 10 июля.

Законопроект запрещает дрессировку собак и ловчих птиц для охоты любыми способами, которые предусматривают физический контакт с потенциальной целью или могут привести к жестокому обращению с животными.

По данным газеты "Ведомости", среди лоббистов, выступающих против запрета контактной притравки, оказались губернаторы Свердловской и Астраханской областей Евгений Куйвашев и Александр Жилкин.

Контактная притравка используется в промысловой охоте, где сложно обойтись без специально обученных собак, цитировало издание неназванного федерального чиновника.

Прописанный в законопроекте переход на бесконтактную притравку вызвал давление со стороны охотничьего сообщества: этот метод дрессировки намного сложнее, но международный опыт свидетельствует о том, что бесконтактная притравка правильнее, сказал "Ведомостям" источник, близкий к руководству Госдумы.

Поправки Кремля

Зоозащитники, которые пришли во вторник на встречу с депутатами, попросили объяснить, каким образом проблема лоббистов решится до осени. Ответственный за законопроект депутат Владимир Панов сказал, что для этого "надо, чтобы вышли журналисты".

По словам депутатов, принятию закона летом мешает также необходимость написать для него подзаконные акты.

С момента публикации на сайте Госдумы в начале июня в текст законопроекта уже был внесен ряд правок. Как писал "Коммерсант", последний вариант документа учитывает требования, полученные ранее из государственно-правового управления президентской администрации.

После последнего обновления в законопроекте было расширено понятие "потенциально опасные собаки": перечень опасных пород должно определить правительство, но строгие правила их содержания будут распространяться и на их помеси.

Выгуливать потенциально опасных собак без поводка и намордника будет запрещено вне зависимости от места прогулки. Исключение - собственная огороженная территория владельца, на которой есть предупреждающая надпись.

Image caption Зоозащитники пикетируют Госдуму, опасаясь, что законопроект может так и остаться непринятым

Правки внесли и в правила, касающиеся выгула всех остальных домашних животных. Предыдущая версия закона обязывала владельцев надевать на своих питомцев ошейники с контактами хозяев. Теперь этого требования в документе нет.

В законопроекте содержится пункт об обязанности хозяев убирать за своими животными на улице. Во второй версии, правда, не написано, что это надо делать незамедлительно. Из текста также исчез пункт, обязывающий владельцев "принимать меры к недопущению самостоятельного выхода домашних животных из мест содержания".

"Мы потеряем закон"

Защитники животных выступают за то, чтобы документ был принят как можно скорее. "Мы хотим жить в гуманной стране, и чтобы наши дети жили в такой стране", - объяснили они свою позицию. Больше всего они боятся того, что в итоге документ не примут вообще.

По мнению участников встречи, отдавать законопроект на откуп правительству, не приняв его во втором чтении, опасно. Предполагалось, что правительство к третьему чтению разработает подзаконные акты - такие, например, как список опасных пород собак и перечень животных, запрещенных к содержанию.

"Потом будет предвыборный год, всем будет не до того, мы так потеряем закон", - эмоционально обратилась к депутатам одна из защитниц животных.

В качестве примера быстрого принятия законопроекта они привели закон о реновации, принятый в трех чтениях без подзаконных актов. Депутаты не нашли, что ответить на этот аргумент.

В связи с этим участники встречи попросили Госдуму принять законопроект во втором чтении сейчас, а на осень перенести только третье. Однако депутаты сказали, что по процедуре это уже невозможно - весенняя сессия заканчивается 21 июля, и вся работа продолжится в правительстве.

Пикетировавшие здание Госдумы активисты сказали, что тогда пойдут пикетировать Белый дом. Депутаты в ответ пообещали им рассмотреть законопроект в первоочередном порядке в начале осенней сессии в сентябре.

Закон о защите животных пытаются принять семь лет

Документ, который вот уже месяц пытается рассмотреть во втором чтении нижняя палата парламента, был внесен еще в 2010 году. Тогда авторами инициативы выступила группа из 15 депутатов, в том числе Владимир Мединский, Николай Расторгуев, Владимир Пехтин и Мартин Шаккум.

В марте 2011 года законопроект прошел первое чтение, однако потом лежал в думе без движения.

В ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал вернуться к обсуждению этого закона.

"Отсутствие норм и правил в этой сфере [обращение с бездомными животными] чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается в жестокое, бесчеловечное отношение к животным. Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывается в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения", - заявлял президент.

"Грубо говоря, все, что было в первом чтении, будет зачеркнуто и забыто. По сути, закон пишется заново", - сказал в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, в российском законодательстве впервые будет зафиксировано, что животное может испытывать чувство страха. "А до этого-то у нас животное считалось вещью... Впервые в стране создается совершенно новая для нас сфера правового регулирования", - заявил Иванов.

Глава комитета по экологии Ольга Тимофеева в начале июня говорила, что именно спецпредставитель президента "помогал разбираться с этими вопросами".

Как скоро одобренный депутатами вариант закона дойдет до Совета Федерации, неясно. До третьего чтения по новому регламенту должны быть разработаны все необходимые подзаконные акты, а в случае с этим законопроектом их слишком много, сказал источник Русской службы Би-би-си в профильном комитете Госдумы.