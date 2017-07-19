Фото: какие самолеты показали на МАКСе

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В Подмосковье 18 июля открылся международный авиационно-космический салон МАКС-2017. На МАКСе ежегодно выставляются новинки российской военной и гражданской авиации. Русская служба Би-би-си собрала фотографии экспонатов салона.

МиГ-35 - главный военный экспонат салона в этом году. Самолет разрабатывался для нанесения точечных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям. Летные испытания Миг-35 начались в январе текущего года. К 2020 году 30 таких самолетов должны поступить на вооружение.

Модернизированный транспортник Ил-76 с подвесками для бомб под крыльями. К 2020 году на службу должны поступить 39 таких самолетов.

Истребитель Су-35 (на переднем плане) и истребитель-бомбардировщик Су-34 (на заднем). Оба истребителя участвуют в российской военной операции в Сирии и базируются на базе Хмеймим.

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МиГ-29К - российский палубный истребитель. Самолет совершал вылеты с авианосца "Адмирал Кузнецов" для нанесения ударов по целям в Сирии.

Новый биплан ТВС-2ДТС был разработан в качестве замены для устаревшего "кукурузника" Ан-2. Самолет был сконструирован в рамках российской программы развития малой авиации. Первый полет ТВС-2ДТС совершил в июле 2017 года.

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Из зарубежных самолетов на МАКСе показали пассажирский самолет Airbus A350-900, способный вмешать до 314 человек. Он был введен в эксплуатацию в 2014 году.

На авиасалоне также был представлен макет пассажирского МС-21 - российского проекта ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного самолета. Первый полет МС-21 состоялся в мае 2017 года. Пока самолет существует в единственном экземпляре. В 2017 году должно начаться его серийное производство.

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На авиасалоне также представили прототип беспилотного вертолета VRT300, разработанный "Вертолетами России". Беспилотник разрабатывается в двух вариантах: Arctic Supervision (с радаром бокового обзора для ледовой разведки и эксплуатации в арктических условиях) и Opticvision (с увеличенной дальностью полета для выполнения задач мониторинга и дистанционного зондирования).

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Также на МАКС привезли восстановленный советский штурмовик Ил-2 - самый массовый боевой самолет в мире. Самолет перестали эксплуатировать в 1954 году.

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