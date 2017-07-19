Перекрытие дорог и изъятие земли: зачем ФСО новые полномочия

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Госохрана уже больше года регулярно просит президента о расширении полномочий. Владимир Путин не отказывает

Изымать землю для госнужд, засекречивать персональные данные высших чиновников, бесплатно пользоваться портами и аэровокзалами - это далеко не полный список прав, которые российская Федеральная служба охраны получила за последние полгода. Новое руководство службы решило узаконить то, что ФСО получала и так, считают эксперты.

Экономное ведомство

Очередное расширение полномочий Федеральной службы охраны (ФСО) состоялось в начале июля - президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому служба получила пакет новых прав.

Две недели спустя на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился законопроект, в котором ФСО просит разрешить госорганам бесплатно ставить спецсвязь на любых объектах, невзирая на их форму собственности.

ФСО - спецслужба, созданная для охраны высших руководителей страны. Однако по аналогии с ФСБ она имеет право вести оперативно-розыскные мероприятия и проводить следственные действия. Численность службы и перечень охраняемых ею объектов засекречены.

В 2016 году ФСО потратила больше 288 млн рублей на выплаты операторам связи и владельцам инфраструктуры за пользование их собственностью, говорится в пояснительной записке к законопроекту о бесплатной установке спецсвязи. А в 2017 году расходы по этой статье превысят 247 млн рублей.

Это серьезная статья расходов бюджета ФСО: в бюджете на 2017 год на ее работу было заложено 552,4 млн рублей. Однако это лишь то, что отражено в открытой части бюджета - остальное проходит по закрытым статьям.

Именно для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги, ФСО и хочет добиться права бесплатно устанавливать спецсвязь на любых объектах. Также ведомство предложило дать силовикам право безвозмездно пользоваться кабельной канализацией вне зависимости от того, кто ее владелец.

Операторы этими поправками недовольны, писала газета "Ведомости". Например, представитель МГТС сказал изданию, что в компании не приветствуют поправки в таком виде. По его словам, безвозмездное использование инфраструктуры компании спецслужбой приведет к существенному снижению финансирования.

Дороги и аэропорты

В марте президент дал ФСО право изымать земельные участки для государственных нужд. Например, для строительства или реконструкции объектов федерального значения, соответствующих сфере ведения службы. К таковым относятся здания госорганов и официальные резиденции, но, по сути, к ним можно отнести любой объект.

Раньше спецслужба могла только пользоваться нужными ей земельными участками, получая их в пользование от правительства на бессрочной основе. ФСО сама разработала этот закон и ждала его принятия чуть более полугода. Одновременно такое же право получила ФСБ.

Большой набор полномочий сотрудники государственной охраны получили благодаря закону, подписанному в июне. Теперь служба сможет бесплатно пользоваться портами и аэродромами вне зависимости от того, кто их собственник, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Сколько служба платила за услуги транспортных узлов раньше, в ФСО не поясняли. Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев говорил, что аэропорты все равно будут получать компенсацию от визита силовиков - платить ее будет Росавиация. Таким же образом сейчас пользуются транспортными объектами МВД, ФСБ и другие силовые ведомства.

По тому же закону ФСО получила новые полномочия по перекрытию дорожного движения. Раньше по закону ее сотрудники могли ограничить движение лишь на отдельных охраняемых объектах, а теперь смогут запрещать движение на трассах, по которым едут охраняемые лица.

Президент и первые лица и до этого пользовались перекрытыми трассами, но их перекрытием занимались сотрудники МВД.

Персональные данные

Самым неожиданным нововведением стало право ФСО засекречивать персональные данные и охраняемых лиц, и членов их семей. К персональным данным практически относится любая информация, которая позволяет идентифицировать личность человека.

В частности, по этому закону может потребоваться специальное разрешение ФСО на данные из реестра прав на недвижимое имущество. Сейчас Росреестр позволяет получить информацию о собственниках любого участка, здания или квартиры. Именно оттуда черпают сведения авторы гражданских и журналистских антикоррупционных расследований.

Замглавы "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов предположил, что эта мера направлена именно против антикоррупционных расследований.

В свою очередь, начальник центра по связям с общественностью ФСО Александр Рясков в ответ на запрос Русской службы Би-би-си сообщил, что персональные данные объектов госохраны засекречивают, чтобы не допускать "противоправных посягательств" на высших чиновников, а также чтобы исключить угрозу их безопасности.

Впрочем, информацию о некоторых активах чиновников и членов их семей в Росреестре скрывали и до принятия законопроекта. Так, в июне 2016 года имена сыновей генпрокурора Юрия Чайки в выписках о владельцах домов в Московской области заменили специальными шифрами - ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а ранее из Росреестра исчезали данные о недвижимости дочери министра обороны Сергея Шойгу.

Эти изменения произошли после того, как расследования об их недвижимости публиковал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Закрепили то, что было

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Замдиректора ФСО Николай Кондратюк объясняет, что новые права нужны спецслужбе из-за сложной внешнеполитической обстановки

Замглавы ФСО Николай Кондратюк, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявил, что все новые права, которые получает ФСО, имеют "большое практическое значение".

Их необходимость он объяснил тем, что за последние годы осложнилась внешнеполитическая обстановка. Кроме того, по его словам, "не прекращаются попытки радикальных сил воздействовать на внутриполитическую ситуацию" в России, и государство "столкнулось с новыми вызовами и угрозами".

"Мы имеем дело со всплеском активности ФСО", - убежден главный редактор портала Agentura.ru Андрей Солдатов. По его словам, проблема прокладки кабелей для спецсвязи и использования спецслужбой мощностей других операторов совсем не новая, но раньше госохрана "находила способы договариваться".

"То, что сейчас все это формулируется в законодательные инициативы, выглядит как всплеск активности и желание продемонстрировать свою значимость", - сказал Солдатов. Это касается всех полученных в последнее время прав спецслужбой.

Все перечисленные полномочия у ФСО и так были по факту, но теперь их просто записали в законе, рассказал Русской службе Би-би-си собеседник в руководстве ФСО (он попросил об анонимности, так как не уполномочен давать комментарии СМИ). Речи о том, что влияние и компетенции службы радикально расширяются, не идет, заверил он Би-би-си.

Солдатов также считает, что сейчас происходит просто законодательное оформление полномочий, которые и так ФСО уже были. Раньше почти все они были закреплены закрытыми инструкциями, объясняет президент международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

Повышенная законодательная активность ФСО совпала по времени с приходом в спецслужбу нового руководителя: в мае 2016 года в отставку ушел директор ФСО Евгений Муров, директором назначили Дмитрия Кочнева.

Возможно, новое руководство ФСО обнаружило возможность укрепить свои позиции, считает Солдатов. Служба сейчас получила такие же полномочия, которые есть у аналогичных зарубежных спецслужб, отмечает Линдер.