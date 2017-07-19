"Человек конкретный": кто и зачем просит Кадырова о помощи

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption "Мы обращаемся к вам, так как знаем вас как человека конкретного", - писали Кадырову торговцы с калужского рынка

К главе Чечни Рамзану Кадырову на днях обратился житель Саратовской области Сергей Уханов - с просьбой помочь вернуть дочь, которую мать хотела увезти в Сирию. Русская служба Би-би-си напомнит, кто, о чем и зачем просил раньше Кадырова о помощи.

Уханов записал видеообращение к Кадырову 17 июля. Мужчина говорит, что обращался во все СМИ, но безрезультатно.

"Рамзан Ахматович, обращаюсь именно к вам с просьбой о помощи - вытащить моего несовершеннолетнего ребенка из миграционной тюрьмы. Так как вы отец, вы должны меня понять. Бьюсь во все СМИ, пытаюсь что-то сделать, у меня это с трудом получается - пока безрезультатно", - заявил он.

"Мне бывшая супруга не отдает сама ребенка. Сегодня с ней общался: она боится возвращаться в Россию, поэтому будет в любом случае уезжать в третью страну", - говорит в своем обращении Уханов.

Его супруга Светлана Уханова была задержана в Турции при попытке нелегально перебраться в Сирию. Она уехала из Саратовской области вместе с гражданским мужем Евгением Каачари, забрав с собой двух малолетних детей. От Уханова она родила только одного из них - старшую дочь Лизу.

На сайте главы Чечни опубликовано заявление о том, что Кадыров поручил выяснить ситуацию с ребенком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России.

Вернуть с Кипра

Это не первый случай, когда Кадыров получает просьбу помочь вернуть ребенка в страну. В середине 2015 года из российской больницы был похищен новорожденный ребенок, которого отец-американец вывез за границу. Спустя год девочку обнаружили на Северном Кипре.

Мать ребенка обратилась к Кадырову, который "обеспечил полную охрану и безопасность матери и ребенку", писала в прошлом году в "Инстаграме" ответственный секретарь президентского совета по правам человека Яна Лантратова.

Как именно обеспечивалась безопасность, она не уточняла. Известно только, что в аэропорту Шереметьево девочку встречали не только члены семьи и правоохранительных ведомств, но и представители Кадырова.

"Это по поручению президента"

Кадыров, как сообщалось ранее, решает не только семейные проблемы. В мае 2014 года, когда на территории Украины были задержаны сотрудники телеканала Life, глава Чечни взял на себя переговоры с Киевом. Через неделю после задержания журналистов отпустили, и они прилетели в Грозный.

В интервью "Известиям" Кадыров тогда заявил, что поставил украинской стороне ультиматум: "Наша позиция была такова - скажите конкретно или-или: или мы с вами дружим, или мы с вами не дружим".

"Люди снимали и показывали правду, они не террористы. А им надели мешки, наручники, бросили их лежать в яме - это непозволительно", - сказал тогда Кадыров, не уточнив при этом, с кем именно велись переговоры.

Глава Чечни при этом подчеркивал: Путин знал, что он "занимается проблемами журналистов". "Все, что я делаю, - это по поручению президента", - говорил он.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

Глава Чечни также принимал участие в освобождении экипажа танкера "Механик Чеботарев", который был задержан в сентябре 2016 года в нейтральных водах у берегов Ливии. Ливийские военные сообщили тогда, что судно было арестовано за контрабанду нефти из портового города Зуара.

Кадыров встретился с главой правительства национального спасения Ливии Халифом аль-Гиви, который пообещал освободить членов экипажа. Кроме того, в Ливию был направлен на переговоры депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов, ближайший соратник Кадыров.

В итоге 25 октября 2016 года в Грозном приземлился самолет, на борту которого находилась часть освобожденного экипажа.

"Знаем вас как человека конкретного"

В ноябре 2016 года на телеканале "Дождь" вышел сюжет, рассказывающий о торговцах рынка в Калуге, которые записали видеообращение к Кадырову с просьбой запретить снос торговых точек.

"Уважаемый Рамзан Ахматович. Мы обращаемся к вам, так как знаем вас как человека конкретного. Мы обращаемся к вам, так как все двери калужских властей для нас закрыты", - говорил работник рынка.

"Когда я смотрю телевизор, Кадыров в очень хороших отношениях с Владимиром Владимировичем Путиным, - рассказывали другие работники рынка. - Он людей уважает своих, простых смертных. Наши власти нас не слышат".

Однако в тот раз Кадыров не помог. Уже через два дня в сети появились снимки очищенного от торговых точек места.

А что в самой Чечне?

Практика обращения к Кадырову очень распространена и в самой Чечне. Комментарии к постам Кадырова содержат сотни просьб о помощи. В основном люди просят помочь с трудоустройством или с деньгами.

Этими обращениями занимается департамент по работе с обращениями граждан в Чечне. Группа выезжает по адресу, указанному в просьбе помочь, проверяет условия жизни и решает, помогать или нет.

Выступая на чеченском телевидении, Кадыров часто жалуется на аферистов, которые обращаются за помощью, хотя на самом деле в ней не нуждаются. Иногда на чеченском телевидении показывают передачи о разоблачении обманщиков.

На странице телеканала в YouTube на прошлой неделе появился сюжет, рассказывающий об одном из таких случаев. Репортаж начинается со слов "с криками, да еще с непокрытой головой - так в этом доме, жильцы которого писали о том, что им нужна помощь, реагируют на визит местной власти и нашей съемочной группы".

"Крыша не протекает, трещин в стенах нет. Фундамент крепкий, ветхим его уж точно не назовешь. А старенький навес уж точно не проблема, об этом хозяева могли бы позаботиться и сами", - описывал ситуацию журналист.

После этого, глядя в камеру, просила прощения у Кадырова - за то, что неоправданно попросила у него помощи.