Возвращение "умных" очков Google: что изменилось

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Модель Glass Enterprise Edition будет продаваться партнерами Google, разработчиками программного обеспечения для бизнеса

Компания Google, более двух лет назад прекратившая продажу первой версии своих очков дополненной реальности, намерена вновь начать продажи улучшенной версии этих смарт-очков, правда, только для бизнеса.

Google заявляет, что в Glass Enterprise Edition (так называется новая модель) увеличен срок службы батареи, и очки будут удобнее при длительном ношении.

Внешне новые очки по-прежнему напоминают оригинальную модель с небольшим прозрачным дисплеем и встроенной камерой.

Новинка будет конкурировать, среди прочего, с Microsoft HoloLens.

Многие полагали, что после ухода в отставку в прошлом году исполнительного директора компании Тони Фаделла проект "умных очков" вообще будет закрыт.

Однако подразделение "Х" материнской компании Alphabet продолжало развивать эту технологию и недавно сообщило на новостном сайте Medium о своих последних достижениях.

"Работники многих сфер - производства, перевозки, услуг, здравоохранения - находят такие носимые устройства весьма полезными, когда нужно получить информацию, а руки при этом заняты, - поясняет менеджер проекта Джей Котари. - Вот почему последние два года мы провели в тесном сотрудничестве с более чем 30 специалистами в разных областях и создали специфические программы для наших очков".

Как добавляет журнал Wired, все работавшие над проектом обязались держать в секрете существование Glass Enterprise Edition и для всех фотографий позировать в старых очках.

Чем новая версия отличается от оригинальной Explorer Edition

более мощный процессор

камера не на 5, как в предыдущих очках, а на 8 мегапикселей

кнопка камеры выполняет двойную функцию, позволяя отделять электронику от оправы и переставлять ее на обычные или защитные очки

зарядки аккумулятора хватает на 8 часов работы в обычном режиме, не включая видео-стриминга, в отличие от старой модели, где батареи хватало на 5 часов

более устойчивое подключение к wi-fi

Google продавала оригинальный прототип очков за 1200 евро.

На этот раз очки будут продаваться через компании, специализирующиеся на программном обеспечении, которые будут предлагать их как часть пакета вместе с другими своими услугами.

Базирующаяся в Германии компания Ubimax, которая создает программное обеспечение для производственной сферы и доставки, сообщила Би-би-си, что будет брать за свой пакет около 1500 евро, не считая абонентской платы.

Однако пока компания Google отсутствовала на рынке, конкуренты, включая Vuzix, Meta и Epson, разработали собственные очки дополненной реальности для бизнеса.

А в прошлом году и Microsoft начала продавать усовершенствованную и более дорогую модель очков дополненной реальности HoloLens.

Преимущество модели Microsoft в том, что графика накладывается на оба глаза, и очки могут выполнять более сложные задачи, поскольку работают на платформе Windows 10 для компьютеров, а не смартфонов.

Впрочем, у HoloLens есть и крупный недостаток: продолжительность работы составляет всего 2-3 часа.

Корреспондент Би-би-си Рори Кехлан Джонс:

Где-то в ящике у меня дома валяется один из самых удивительных и в то же время раздражающих образцов современных технологий.

В качестве журналистского эксперимента я около шести недель носил очки Google.

Они сообщали мне новости и передавали сообщения из соцсетей, служили навигатором, но в первую очередь выполняли функцию переносной видеокамеры, фиксируя все, что я видел и что со мной происходило.

Но когда я снял эти очки, я испытал чувство облегчения. Потому что прекратился поток издевательств со стороны друзей, коллег и членов семьи, которые - вполне справедливо - полагали, что в этих очках я выгляжу как дурак.

При этом некоторые расценивали мои очки как вторжение в их частную жизнь, хотя мигающая красная лампочка делала съемку не столь незаметной, как если бы это был смартфон.

Оглядываясь назад, нужно отметить, что решение Google запустить очки в продажу как потребительский товар было неуклюжей ошибкой, и сподвигло их на это желание попиариться, а не коммерческая необходимость.

В мире бизнеса, где Microsoft тихо разрабатывал свои очки HoloLens, такого рода устройства имеют куда больший смысл.

В рабочей обстановке эстетика высокотехнологичной штуковины на вашем лице вполне оправдана.

И тем не менее, я подумываю о том, не достать ли мне из ящика мои старые очки и не попробовать ли еще разок…