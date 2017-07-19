СМИ Британии: почему Би-би-си платит мужчинам больше?

В обзоре британских газет:

Все ли равны на Би-би-си?

Тяжелые времена английских тюрем

Как российские хакеры учат махинациям с кредитками

Почему мужчины на Би-би-си получают больше?

"У Би-би-си серьезная проблема", - пишет редактор раздела искусства и развлечений газеты Daily Telegraph Анита Сингх. Кстати, практически все ведущие газеты посвятили этой теме передовицы.

И проблему эту - со свойственной корпорации самокритичностью - признает сам генеральный директор Би-би-си лорд Холл.

В настоящий момент среди талантов, получающих более 150 тысяч фунтов, две трети составляют мужчины и одну треть - женщины. Нас устраивает такое положение вещей? Нет Лорд Холл, Генеральный директор Би-би-си

Дело в том, что из 96 наиболее высокооплачиваемых сотрудников корпорации (а это люди, получающие от 150 тыс. фунтов стерлингов в год и выше) 62 - это мужчины.

"В настоящий момент среди талантов, получающих более 150 тысяч фунтов, две трети составляют мужчины и одну треть - женщины. Нас устраивает такое положение вещей? Нет", - заявил лорд Холл накануне публикации ежегодного отчета о работе корпорации.

По словам генерального директора Би-би-си, корпорация должна "двигаться быстрее и идти дальше в вопросах полового равенства и разнообразия". При этом лорд Холл выразил уверенность, что на Би-би-си в этом вопросе дела обстоят "почти наверняка лучше", чем в других медийных компаниях.

Между тем в самой корпорации, где женщины выясняют, что за одну и ту же работу их коллеги-мужчины получают намного больше, зреет тихий бунт, пишет газета.

В самом деле, пишет автор статьи в Daily Telegraph, иногда доходит до абсурда - к примеру, когда женщины, которые ведут программы или шоу наравне и вместе с мужчинами, "не дотягивают" до них в зарплате.

Одна из таких ведущих, имя которой газета не называет, уже высказалась по этому поводу, едко заметив, что корпорация переполнена "интеллектуальными титанами, имеющими эго планетарного масштаба", которые требуют огромных зарплат - и получают их.

Теперь, имея на вооружении конкретные цифры, женщины наверняка захотят поквитаться, пишет Анита Сингх. И это при том, что неравенство в зарплатах по половому признаку распространяется практически на все отделы Би-би-си, от новостей и спорта до развлекательных программ.

Надо признать, что и многие мужчины были поражены таким открытием. "Сейчас все как на иголках, - отметил один хорошо известный телеведущий, - представьте, что вы обнаружили, что человек, выполняющий одну с вами работу, получает за это намного больше вас".

"Для руководства это настоящий кошмар, - признался в свою очередь представитель менеджмента, - если вы в среду заглянете в мой кабинет, то обнаружите меня прячущимся под столом".

Между тем лорд Холл призывает сотрудников корпорации не завидовать коллегам с более высокой зарплатой.

"Хочу предупредить, сравнивать зарплаты не так просто, - подчеркнул он. - очень мало кто делает совершенно одинаковые вещи".

Понимая, что вся эта история может, и, скорее всего, вызовет общественное недовольство, лорд Холл поспешил с превентивным заявлением: "Нам требуются самые лучшие кадры, но мы понимаем, что имеем дело с общественными деньгами. Мы говорим о суммах, которые для многих людей выглядят очень значительными. И мы не можем отнестись к этому легкомысленно".

Как британские тюрьмы стали национальным позором

"Никто по-настоящему не узнает страну, пока не побывает в ее тюрьме", - сказал когда-то Нельсон Мандела. "Большинство из нас никогда не узнает, что такое тюрьма, но если верить официальным данным, ситуация в тюрьмах Англии и Уэльса весьма плачевна и становится все хуже", пишет в редакционной статье Guardian.

Сами здания тюрем находятся в плачевном состоянии, повсюду грязь, тараканы и крысы, а уровень насилия постоянно растет. Число самоубийств среди заключенных с 2013 году удвоилось, а женщины занимаются членовредительством в пять раз чаще мужчин, и это при том, что в последние годы число женщин-заключенных в целом заметно сократилось.

И что самое печальное - ни одна из тюрем не была признана пригодной для содержания подростков.

Кто же виноват? Газета решительно указывает на правительство. По мнению Guardian, политика сокращения общественных расходов больно ударила по тюрьмам, урезав их финансирование на 20 процентов за последние 6 лет. Сегодня надзирателей на четверть меньше, чем было в 2010 году, а следят они за тем же числом заключенных. Не удивительно, что они не в силах контролировать ситуацию, в тюрьмы попадает все больше наркотиков, это подогревает насилие, участились бунты, побеги, нападения на самих надзирателей.

В результате в ноябре 2016 года персонал тюрем устроил массовую забастовку, протестуя против невыносимых условий труда, и лишь это заставило власти очнуться и осознать масштабы кризиса.

Правительство срочно выделило 100 с лишним миллионов фунтов, что позволило нанять около 2500 надзирателей, хотя на самом деле это лишь наполовину восполнило потери, которые система понесла с 2010 года в результате жесткой экономии.

Но дело не только в бюджете, дело в самих консерваторах, которые совсем запутались с тюремной политикой, гнет свою линию Guardian. Впрочем, газета отдает должное инициативе Терезы Мэй, которая решила, видимо, разобраться с этим вопросом.

В связи с этим газета напоминает об инициативе другого консерватора - Уинстона Черчилля, который, занимая в 1910 году пост министра внутренних дел, распорядился выпустить из тюрем всех заключенных, приговоренных к срокам менее полугода, чем сильно разрядил обстановку.

Интернет-курсы для начинающих мошенников

Корреспондент газеты Times Джон Симпсон, который специализируется на криминальных темах, посвящает статью новой инициативе российских хакеров.

Используя зашифрованные форумы на dark web - в "темном интернете", который служит площадкой для реализации нелегальных товаров, - злоумышленники дают подробные советы всем желающим вступить на путь киберпреступности, рассказывая, как зарабатывать по 10 тыс. фунтов в месяц на мошенничестве с кредитными картами. При этом часто в качестве одного из непреложных правил называется отказ от использования ворованных данных российских кредиток.

Как выяснила компания Digital Shadows, проводившая скрытый мониторинг нелегальной деятельности в интернете, "курсы" стоят 45 тыс. рублей (575 фунтов), обычно длятся около 6 недель, а занятия ведутся на русском языке.

"Студенты" этих нелегальных курсов оставляют многочисленные хвалебные отклики о своих учителях и их методике, сопровождая комментарии фотографиями фотоаппаратов и игровых консолей, приобретенных за счет махинаций с кредитными картами.

Аналитики Digital Shadows лишь на двух наиболее популярных сайтах "темного интернета" обнаружили данные кредитных карт 37 тыс. держателей счетов в британских банках.

По их подсчетам, общий урон он такого рода мошенничества в мировых масштабах к концу 2018 года превысит 20 млрд долларов.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com