Первый в мире ребенок, которому пересадили обе руки, играет в бейсбол

Media playback is unsupported on your device "Я хочу написать людям, отдавшим мне руки своего сына"

В июне 2015 года американский мальчик Зион Харви вошел в историю медицины как первый ребенок, которому была сделана успешная операция по пересадке обеих рук. А теперь, спустя два года 10-летний Зион играет в бейсбол.

Он уже может держать вилку и нож, писать ручкой, самостоятельно одеваться. А недавно научился пользоваться и бейсбольной битой.

Зион Харви признается, что хочет сам написать письмо людям, отдавшим ему руки их сына и поблагодарить их.

Врачи гордятся успехами маленького Зиона и говорят, что он быстро идет на поправку.

По их словам, мозг мальчика полностью приспособился к полученным от донора рукам и теперь воспринимает их как собственные. Об этом свидетельствуют и результаты неврологических тестов.

"Он теперь умеет обращаться с битой куда лучше и координировать свои движения, а кроме того может четко написать свое имя, - говорит доктор Сандра Амарал, которая входит в группу врачей Детской больницы Филадельфии, лечившей мальчика. - Также улучшаются его тактильные ощущения. Он может касаться щеки матери и чувствовать это прикосновение".

Статья лечащих врачей об операции и процессе выздоровления опубликована в медицинском журнале The Lancet Child and Adolescent Health journal.

Новые руки Зиона

Правообладатель иллюстрации Children’s Hospital of Philadelphia

В возрасте двух лет Зион серьезно заболел - у него развилась инфекция, и врачам пришлось ампутировать обе его руки у запястья, а также обе ноги ниже колена.

Почки ребенка практически не действовали, и ему угрожала смерть от токсикоза.

"Когда мне было два года, я болел и мне отрезали обе руки", - сам он так описывает то, что с ним произошло.

В возрасте четырех лет, после двух лет регулярных процедур почечного диализа, Зиону пересадили почку его матери Патти Рэй.

Прошло еще четыре года, прежде чем ему пересадили новые руки от донора - умершего мальчика из Балтимора.

Опасная операция

Операция по пересадке Зиону двух рук в июне 2015 года привлекла особое внимание специалистов.

Хотя это была не первая операция такого рода - первая двойная трансплантация рук имела место в 1998 году - Зион стал самым юным пациентом, которому пересадили сразу обе руки.

Пациенты после трансплантации должны в течение всей жизни принимать специальные препараты, чтобы не допустить отторжения пересаженных органов.

Такие лекарства могут вызывать тяжелые для организма последствия, а это означает, что операция по пересадке является рискованным делом, и риск не должен перевешивать положительный эффект от пересадки.

Врачи считают, что у Зиона хватит мужества и решимости преодолеть все трудности на его пути.

Правообладатель иллюстрации Children’s Hospital of Philadelphia

Зион уже принимал подобные препараты после пересадки почки от матери, и врачи, которые наблюдали его в течение полутора лет, убедились в том, что двойная трансплантация рук пойдет ему на пользу, несмотря на риск такой операции.

После чего прошло еще три месяца, пока нашелся подходящий донор, которые обладал нужными параметрами - размерами рук, цветом кожи и такой же группой крови.

Правообладатель иллюстрации Children’s Hospital of Philadelphia Image caption Ведущий хирург доктор Скотт Левин обследует Зиона перед операцией

Специальная группа врачей, в составе которой было 10 хирургов, делали операцию по пересадке новых рук Зиону в течение всей ночи и раннего утра.

Основной проблемой при операции было подключение всех крошечных кровяных сосудов рук, которые питают конечности кровью и поддерживают их жизнеспособность.

Доктор Бенджамин Чанг, директор программы пересадки рук в филадельфийской больнице, вспоминает: "Мы хотели добиться того, чтобы пересадка окончилась полным успехом для нашего пациента, причем на всю жизнь".

И теперь, два года спустя, Зион чувствует себя всё лучше.

Было несколько моментов в течение первого года после операции, когда врачи мальчика опасались, что его организм начнет отторгать новые руки. К счастью, эти симптомы удалось преодолеть, сменив лекарства.

Правообладатель иллюстрации Children’s Hospital of Philadelphia

Врачи говорят, что особое впечатление на них производит то, как мозг Зиона реагирует на появление новых рук, несмотря на то, что в ходе очень важного периода развития ребенка в возрасте от двух до восьми лет, когда формируются моторные функции мозга, руки у него отсутствовали.

Ведущий хирург больницы, доктор Скотт Левин говорит: "Его мозг явно получает и посылает сигналы от рук. Руки подчиняются командам мозга и двигаются. И этот факт сам по себе весьма примечателен".