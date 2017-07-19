Первый в мире ребенок, которому пересадили обе руки, играет в бейсбол
В июне 2015 года американский мальчик Зион Харви вошел в историю медицины как первый ребенок, которому была сделана успешная операция по пересадке обеих рук. А теперь, спустя два года 10-летний Зион играет в бейсбол.
Он уже может держать вилку и нож, писать ручкой, самостоятельно одеваться. А недавно научился пользоваться и бейсбольной битой.
Зион Харви признается, что хочет сам написать письмо людям, отдавшим ему руки их сына и поблагодарить их.
Врачи гордятся успехами маленького Зиона и говорят, что он быстро идет на поправку.
По их словам, мозг мальчика полностью приспособился к полученным от донора рукам и теперь воспринимает их как собственные. Об этом свидетельствуют и результаты неврологических тестов.
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"Он теперь умеет обращаться с битой куда лучше и координировать свои движения, а кроме того может четко написать свое имя, - говорит доктор Сандра Амарал, которая входит в группу врачей Детской больницы Филадельфии, лечившей мальчика. - Также улучшаются его тактильные ощущения. Он может касаться щеки матери и чувствовать это прикосновение".
Статья лечащих врачей об операции и процессе выздоровления опубликована в медицинском журнале The Lancet Child and Adolescent Health journal.
Новые руки Зиона
В возрасте двух лет Зион серьезно заболел - у него развилась инфекция, и врачам пришлось ампутировать обе его руки у запястья, а также обе ноги ниже колена.
Почки ребенка практически не действовали, и ему угрожала смерть от токсикоза.
"Когда мне было два года, я болел и мне отрезали обе руки", - сам он так описывает то, что с ним произошло.
В возрасте четырех лет, после двух лет регулярных процедур почечного диализа, Зиону пересадили почку его матери Патти Рэй.
Прошло еще четыре года, прежде чем ему пересадили новые руки от донора - умершего мальчика из Балтимора.
Опасная операция
Операция по пересадке Зиону двух рук в июне 2015 года привлекла особое внимание специалистов.
Хотя это была не первая операция такого рода - первая двойная трансплантация рук имела место в 1998 году - Зион стал самым юным пациентом, которому пересадили сразу обе руки.
Пациенты после трансплантации должны в течение всей жизни принимать специальные препараты, чтобы не допустить отторжения пересаженных органов.
Такие лекарства могут вызывать тяжелые для организма последствия, а это означает, что операция по пересадке является рискованным делом, и риск не должен перевешивать положительный эффект от пересадки.
Врачи считают, что у Зиона хватит мужества и решимости преодолеть все трудности на его пути.
Зион уже принимал подобные препараты после пересадки почки от матери, и врачи, которые наблюдали его в течение полутора лет, убедились в том, что двойная трансплантация рук пойдет ему на пользу, несмотря на риск такой операции.
После чего прошло еще три месяца, пока нашелся подходящий донор, которые обладал нужными параметрами - размерами рук, цветом кожи и такой же группой крови.
Специальная группа врачей, в составе которой было 10 хирургов, делали операцию по пересадке новых рук Зиону в течение всей ночи и раннего утра.
Основной проблемой при операции было подключение всех крошечных кровяных сосудов рук, которые питают конечности кровью и поддерживают их жизнеспособность.
Доктор Бенджамин Чанг, директор программы пересадки рук в филадельфийской больнице, вспоминает: "Мы хотели добиться того, чтобы пересадка окончилась полным успехом для нашего пациента, причем на всю жизнь".
И теперь, два года спустя, Зион чувствует себя всё лучше.
Было несколько моментов в течение первого года после операции, когда врачи мальчика опасались, что его организм начнет отторгать новые руки. К счастью, эти симптомы удалось преодолеть, сменив лекарства.
Врачи говорят, что особое впечатление на них производит то, как мозг Зиона реагирует на появление новых рук, несмотря на то, что в ходе очень важного периода развития ребенка в возрасте от двух до восьми лет, когда формируются моторные функции мозга, руки у него отсутствовали.
Ведущий хирург больницы, доктор Скотт Левин говорит: "Его мозг явно получает и посылает сигналы от рук. Руки подчиняются командам мозга и двигаются. И этот факт сам по себе весьма примечателен".