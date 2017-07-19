Не слишком ли много платит Би-би-си своим ведущим?

Image caption Слева направо: Грэм Нортон, Гари Линекер, Клаудия Уинклман, Крис Эванс, Фиона Брюс и Эндрю Марр

Рекордсменами по размерам гонораров на Би-би-си стали телеведущий Top Gear Крис Эванс и футбольный комментатор Гари Линекер. Они заработали в прошлом году соответственно 3 и 2 миллиона фунтов. Но это существенно меньше, чем зарабатывают их коллеги на коммерческих телеканалах.

В Британии опубликован ежегодный доклад Британской вещательной корпорации Би-би-си.

Впервые он содержит данные о размерах гонораров и зарплат, получаемых ведущими журналистами и исполнителями корпорации.

Кто почем?

Имя Размер вознаграждения Крис Эванс, экс-ведущий передачи Top Gear, радио диджей около 3 млн фунтов Гари Линекер, спортивный обозреватель, программа "Матч дня" около 2 млн фунтов Грэм Нортон, ведущий теле-шоу на канале BBC1 850 тысяч фунтов Хью Эдвардс, ведущий вечерних новостей телеканала BBC1 550 тысяч фунтов Джереми Вайн, ведущий теле- и радиопрограмм 750 тысяч фунтов Эндрю Марр, ведущий воскресной политической телепрограммы 500 тысяч фунтов Фиона Брюс, ведущая вечерних новостей телеканала BBC1 350-400 тысяч фунтов Клаудия Уинклман, ведущая телепрограммы Strictly Come Dancing (Танцы со звездами) 450-500 тысяч фунтов Питер Капалди, исполнитель роли доктора Кто в телесериале 200-250 тысяч фунтов Джордж Алагайя, ведущий новостных и документальных программ 250-300 тысяч фунтов

В этом списке 96 имен и все они получают более 150 тысяч фунтов в год. В совокупности их заработки превышают 30 млн фунтов.

Рекордсменом по заработкам оказался бывший ведущий телепрограммы Top Gear Крис Эванс, который покинул передачу спустя год. Его гонорар за прошлый год составил почти 3 миллиона фунтов.

На втором месте - футбольный обозреватель Би-би-си Гари Линекер, который в прошлом году получил без малого 2 миллиона фунтов.

Но эти цифры далеки от рекордных 6 миллионов, которые получал 10 лет назад бывший ведущий шоу-программ первого канала Би-би-си Джонатан Росс.

Женщинам платят меньше?

До этого года Би-би-си никогда не публиковала таких данных, отстаивая тезис о том, что они могут привести к росту материальных аппетитов среди британских журналистов.

Однако нынешнее правительство в ходе переговоров о пересмотре Королевской хартии, которая определяет деятельность Би-би-си, настояло на публикации этой информации.

Накануне публикации ежегодного доклада глава Би-би-си лорд Тони Холл выступил с обращением к сотрудникам корпорации, в котором подчеркнул собственное отрицательное отношение к этому требованию правительства.

Он заявил, что такая информация может побудить другие средства информации на медийном рынке, которые располагают куда большими, чем Би-би-си, средствами, развернуть кампанию по переманиванию к себе "талантов", что приведет к войне гонораров.

Женщины составили лишь треть имен высокооплачиваемых сотрудников.

В своем выступлении лорд Холл подчеркнул, что это выявило необходимость принятия срочных и глубоких мер по устранению этой проблемы.

Как отреагировали звезды Би-би-си на эту публикацию

Гари Линекер уже объявил в твиттере, что он любит и ценит свою работу на Би-би-си и не раз в прошлом отказывался от более выгодных предложений от других вещательных каналов.

Известный политический обозреватель и публицист Эндрю Марр, который ведет популярную воскресную политическую программу на первом телеканале Би-би-си и который, как оказалось, заработал в прошлом году не менее 500 тысяч фунтов, заявил, что чувствует себя неловко в связи с обнародованием этих данных.

"Мне хорошо платят, но переплачивают куда меньше, наверное, чем людям, которые работают в конкурирующих организациях и которые не должны отчитываться в своих заработках, заявил он.