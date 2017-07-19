Не слишком ли много платит Би-би-си своим ведущим?
Рекордсменами по размерам гонораров на Би-би-си стали телеведущий Top Gear Крис Эванс и футбольный комментатор Гари Линекер. Они заработали в прошлом году соответственно 3 и 2 миллиона фунтов. Но это существенно меньше, чем зарабатывают их коллеги на коммерческих телеканалах.
В Британии опубликован ежегодный доклад Британской вещательной корпорации Би-би-си.
Впервые он содержит данные о размерах гонораров и зарплат, получаемых ведущими журналистами и исполнителями корпорации.
Кто почем?
|Имя
|Размер вознаграждения
|Крис Эванс, экс-ведущий передачи Top Gear, радио диджей
|около 3 млн фунтов
|Гари Линекер, спортивный обозреватель, программа "Матч дня"
|около 2 млн фунтов
|Грэм Нортон, ведущий теле-шоу на канале BBC1
|850 тысяч фунтов
|Хью Эдвардс, ведущий вечерних новостей телеканала BBC1
|550 тысяч фунтов
|Джереми Вайн, ведущий теле- и радиопрограмм
|750 тысяч фунтов
|Эндрю Марр, ведущий воскресной политической телепрограммы
|500 тысяч фунтов
|Фиона Брюс, ведущая вечерних новостей телеканала BBC1
|350-400 тысяч фунтов
|Клаудия Уинклман, ведущая телепрограммы Strictly Come Dancing (Танцы со звездами)
|450-500 тысяч фунтов
|Питер Капалди, исполнитель роли доктора Кто в телесериале
|200-250 тысяч фунтов
|Джордж Алагайя, ведущий новостных и документальных программ
|250-300 тысяч фунтов
В этом списке 96 имен и все они получают более 150 тысяч фунтов в год. В совокупности их заработки превышают 30 млн фунтов.
Рекордсменом по заработкам оказался бывший ведущий телепрограммы Top Gear Крис Эванс, который покинул передачу спустя год. Его гонорар за прошлый год составил почти 3 миллиона фунтов.
На втором месте - футбольный обозреватель Би-би-си Гари Линекер, который в прошлом году получил без малого 2 миллиона фунтов.
Но эти цифры далеки от рекордных 6 миллионов, которые получал 10 лет назад бывший ведущий шоу-программ первого канала Би-би-си Джонатан Росс.
Женщинам платят меньше?
До этого года Би-би-си никогда не публиковала таких данных, отстаивая тезис о том, что они могут привести к росту материальных аппетитов среди британских журналистов.
Однако нынешнее правительство в ходе переговоров о пересмотре Королевской хартии, которая определяет деятельность Би-би-си, настояло на публикации этой информации.
Накануне публикации ежегодного доклада глава Би-би-си лорд Тони Холл выступил с обращением к сотрудникам корпорации, в котором подчеркнул собственное отрицательное отношение к этому требованию правительства.
Он заявил, что такая информация может побудить другие средства информации на медийном рынке, которые располагают куда большими, чем Би-би-си, средствами, развернуть кампанию по переманиванию к себе "талантов", что приведет к войне гонораров.
Женщины составили лишь треть имен высокооплачиваемых сотрудников.
В своем выступлении лорд Холл подчеркнул, что это выявило необходимость принятия срочных и глубоких мер по устранению этой проблемы.
Как отреагировали звезды Би-би-си на эту публикацию
Гари Линекер уже объявил в твиттере, что он любит и ценит свою работу на Би-би-си и не раз в прошлом отказывался от более выгодных предложений от других вещательных каналов.
Известный политический обозреватель и публицист Эндрю Марр, который ведет популярную воскресную политическую программу на первом телеканале Би-би-си и который, как оказалось, заработал в прошлом году не менее 500 тысяч фунтов, заявил, что чувствует себя неловко в связи с обнародованием этих данных.
"Мне хорошо платят, но переплачивают куда меньше, наверное, чем людям, которые работают в конкурирующих организациях и которые не должны отчитываться в своих заработках, заявил он.