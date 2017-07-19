Дресс-код королевской семьи: в чем, куда и когда?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Наряды членов британской королевской семьи всегда приковывают к себе внимание - как "двойки" всех цветов радуги, которым отдает предпочтение королева Елизавета, так и тиары герцогини Кембриджской и даже шортики юного принца Джорджа.

При всем этом кажущемся разнообразии можно заметить, что никто не видел принца Джорджа в костюме человека-паука или его мать Кэтрин в спортивном костюме.

Дело в том, что существует определенный этикет, который предписывает, что члены королевской семьи должны носить на публике, и некоторые из этих правил мы предлагаем вашему вниманию.

Когда королева должна быть в шляпе?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Королева известна своими яркими, в тон к ее платью, шляпами; в них она обычно появляется на различных официальных мероприятиях, а их у нее - множество.

Этикет предписывает, что женщины на официальных мероприятиях должны быть в шляпках, поясняет Диана Мейтер, старший консультант в фирме "The English Manner etiquette" ("Правила английского хорошего тона").

"Вплоть до 1950-х женщин редко можно было увидеть без шляпы, поскольку считалось, что дамам не подобает показывать на публике свои волосы. Но все изменилось, и к шляпам теперь прибегают только для каких-то официальных событий", - поясняет эксперт.

Когда королева открывала новую сессию парламента в июне, то именно ее шляпка стала вдруг предметом для споров и обсуждений в соцсетях под хештегом #QueensSpeech.

Шляпа королевы фиалкового цвета была украшена цветочками в тон с яркими желтыми сердцевинками, и это сочетание цветов дало повод многим сравнить ее с флагом Евросоюза (откуда Британия, как известно, пытается выйти) и порассуждать, не случайное ли это совпадение.

Почему принц Джордж всегда носит шортики?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В отличие от многих своих сверстников трехлетний принц Джордж никогда не попадал под прицелы фотокамер в майке с каким-нибудь мультперсонажем или даже в длинных брючках - на нем всегда неизменные шорты и рубашка.

Эксперты объясняют это тем, что по традиции юные принцы и принцессы на публике всегда должны быть одеты формально.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

А традиция наряжать мальчиков в шорты берет начало еще в XVI веке, когда в Англии появился термин "breeching" (от слова breech - бриджи).

Этим словом обозначали момент, когда мальчик мог начать носить укороченные штаны на манжете - бриджи - вместо традиционных платьев и рубашек.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons

Даже на картинах знаменитых западноевропейских художников можно увидеть, что юные принцы и принцессы одеты одинаково - в длинные платья и рубахи, как на этом портрете, где изображены юные Луи XIV, будущий Король-солнце, и его брат Филипп.

Некоторые историки объясняют это весьма поздним приучением к горшку и тем обстоятельством, что застежки на мужских панталонах и бриджах были слишком замысловаты и неудобны для расстегивания в случае внезапного зова природы.

"К счастью, в конце XIX - начале XX это трансформировалось в шорты. Эта традиция продолжается в королевской семье по сей день", - говорит эксперт по этикету Грант Харрольд, прозванный в СМИ "Королевским дворецким" (поскольку он действительно являлся помощником дворецкого принца Чарльза).

Королева и ее перчатки

Правообладатель иллюстрации Reuters

Ни одна уважающая себя дама не выйдет на люди без перчаток, говорит Харрольд, имеющий обыкновение твитить свои советы на "Твиттере" @TheRoyalButler .

Перчатки традиционно считаются модным аксессуаром, но у них есть и весьма практическая польза - они предотвращают распространение микробов через рукопожатие.

Поскольку королева ежегодно пожимает руки тысячам людей, для нее они как раз нечто большее, чем просто аксессуар.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Не будем забывать, что королева не всегда носит перчатки, встречаясь с людьми; так что это зависит от того, что на ней надето, где она находится и что именно она делает [в этот конкретный момент]", - поясняет Харрольд.

Нарядные рукавицы специально шились и для королевских младенцев: в музее Лондона сохранились кружевные младенческие рукавицы будущего короля Георга III, которые предназначались только для официальных случаев: например, первого представления ребенка народу или написания первого официального портрета придворным художником.

Формальная повседневность

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мало ли что носят герцог и герцогиня Кембриджские, находясь наедине - тут гадать можно до бесконечности.

Однако даже для их повседневного стиля одежды, в которой они появляются на публике, существует свой свод правил.

Для женщин - это нарядное повседневное платье (длиной до колен, или чуть-чуть выше или ниже) или же брюки с жакетом или кардиганом, а для мужчин - рубашка со стоячим воротничком, брюки из плотного цветного хлопка (чиносы) и блейзер.

Принц Уильям и его супруга Кэтрин, как правило, следуют этим правилам и только изредка позволяют себе некие вольности в виде джинсов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Многие заведения не допускают в джинсах, поскольку они все еще воспринимаются как что-то очень неформальное, так что обоим полам в этом случае лучше перестраховаться", - полагает Диана Мейтер.

"Но если герцогиня выгуливает своих собак, например, то тогда джинсы вполне уместны", - добавляет она.

Всё, кроме бежевого

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Известно, что в гардеробе нынешней королевы можно найти наряды всех цветов радуги.

Говорят, что однажды королева сказала: "Если я надену бежевое, никто не будет знать, кто я".

"Она любит яркое и знает, что это будет заметно - и ей это только на руку", - говорит Диана Мейтер.

Эксперты говорят, что личный помощник королевы Анджела Келли помогает Ее Величеству в выборе яркого наряда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Известно также, что во время зарубежных поездок в наряд королевы включены традиционные цвета той страны (или ее флага), которую она посещает. Это же относится и к приемам иностранных гостей в Букингемском дворце.

"В двубортном на войну?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Принцы Уильям и Гарри отслужили в армии и не раз появлялись на публике в военной форме.

Члены королевской семьи надевают свою войсковую униформу на всякие военные праздники, такие, например, как Вынос знамени, или годовщины военных событий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Принц Уильям служил в Королевских ВВС, но он также находится в чине полковника Ирландского гвардейского полка, именно поэтому он часто появляется в ярко-алом полковом мундире.

Именно в нем он предпочел появиться на своей собственной свадьбе в 2011 году.

Когда заигрывания не уместны

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Тиары - это то, что носят члены королевской семьи или замужние женщины на официальные приемы, особенно если дресс-код требует наличия вечернего платья, указывает Диана Мейтер.

"Испокон веков было заведено, что шляпы после шести вечера в помещении не носят, поскольку именно в это время дамы переодевались в вечернее платье, и именно тогда надевались тиары и семейные драгоценности. Броские бриллианты или тиары в дневное время не надевают, и только замужние женщины появляются в тиарах", - говорит эксперт.

Более того, как говорит "королевский дворецкий", для замужних женщин это статусный символ, который показывает, что вы уже "заняты" и не ищете себе мужа.

А для джентльмена - это четкий сигнал не заигрывать с понравившейся ему женщиной.