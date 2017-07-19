В 1943 году этот Ил-2 совершил аварийную посадку на замерзшее озеро. Оба члена экипажа спаслись, а самолет провалился под лед и затонул.
Вторая жизнь Ил-2: на МАКС показали отреставрированый штурмовик
- 19 июля 2017
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