Фотогалерея: грозовая буря над Британией
Прошедшая в ночь с вторника на среду мощная гроза принесла в Англию и Уэльс наводнения, град и грозовые разряды. В этой подборке - фотографии, присланные пользователями сайта BBC News.
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Jonathan Bishop
Прошедшая в ночь с вторника на среду мощная гроза принесла в Англию и Уэльс наводнения, град и бесчисленные грозовые разряды. Джонатан Бишоп сделал этот снимок в в валлийском городе Суонси.
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@BBCweather
Погодный сайт BBC Weather разместил в соцсетях эту карту Британских островов, на которую нанесены все места, куда ударяли молнии в этот вечер.
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BBC
За 12 часов в Британии было зафиксировано более 150 тысяч электрических разрядов. В Лондоне гроза особенно разбушевалась в районе Доклендс.
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Michael Lewis
На острове Канвей в Эссексе молнии били в землю всю ночь. Многие районы Англии и Уэльса выпустили штормовые предупреждения.
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Jon Rose
Кинооператор Джон Роуз заснял грозу над набережной в Брайтоне. Накануне грозы в этих местах появилась туча летящих муравьев, которых разметала бурей.
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The View from The Shard
В среду гроза и дожди не уйдут с Британских островов. Это вид с самого высокого лондонского небоскреба - "Шарда".
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AFP
Гроза пришла в Англию через пролив Ла-Манш. Над Бордо молнии сверкали на два часа раньше.
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Freddie Ryan
Фредди Райан сумел запечатлеть молнию над другим знаменитым высотным зданием - башней Спиннакер в Портсмуте.