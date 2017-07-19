Фотогалерея: грозовая буря над Британией

  • 19 июля 2017

Прошедшая в ночь с вторника на среду мощная гроза принесла в Англию и Уэльс наводнения, град и грозовые разряды. В этой подборке - фотографии, присланные пользователями сайта BBC News.

  • гроза над Суонси. Jonathan Bishop

    Прошедшая в ночь с вторника на среду мощная гроза принесла в Англию и Уэльс наводнения, град и бесчисленные грозовые разряды. Джонатан Бишоп сделал этот снимок в в валлийском городе Суонси.

  • Погодный сайт BBC Weather разместил в соцсетях эту карту Британских островов, на которую нанесены все места, куда ударяли молнии в этот вечер. @BBCweather

    Погодный сайт BBC Weather разместил в соцсетях эту карту Британских островов, на которую нанесены все места, куда ударяли молнии в этот вечер.

  • Гроза над Лондоном BBC

    За 12 часов в Британии было зафиксировано более 150 тысяч электрических разрядов. В Лондоне гроза особенно разбушевалась в районе Доклендс.

  • На острове Канвей в Эссексе Michael Lewis

    На острове Канвей в Эссексе молнии били в землю всю ночь. Многие районы Англии и Уэльса выпустили штормовые предупреждения.

  • Брайтон Jon Rose

    Кинооператор Джон Роуз заснял грозу над набережной в Брайтоне. Накануне грозы в этих местах появилась туча летящих муравьев, которых разметала бурей.

  • вид с самого высокого лондонского небоскреба - "Шарда" The View from The Shard

    В среду гроза и дожди не уйдут с Британских островов. Это вид с самого высокого лондонского небоскреба - "Шарда".

  • Гроза в Бордо AFP

    Гроза пришла в Англию через пролив Ла-Манш. Над Бордо молнии сверкали на два часа раньше.

  • Фредди Райан сумел запечатлеть молнию над другим знаменитым высотным зданием - башней Спиннакер в Портсмуте. Freddie Ryan

    Фредди Райан сумел запечатлеть молнию над другим знаменитым высотным зданием - башней Спиннакер в Портсмуте.

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