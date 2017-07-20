Почему Путину не покажут законопроект о российской нации

Правообладатель иллюстрации Demyanchuk Alexandr/TASS Image caption Название закона "о российской нации" признали не самым удачным для многонациональной страны

Власти России решили отказаться от принятия "закона о российской нации". После резкой критики со стороны национальных республик в преддверии президентских выборов этот вопрос предпочли отложить.

В четверг, 20 июля, в Йошкар-Оле президент Владимир Путин проведет заседание совета по межнациональным отношениям. Но самое резонансное президентское предложение по национальному вопросу - создание специального закона о российской нации - там обсуждаться не будет, следует из проекта повестки, опубликованной на сайте Кремля.

Идею написать специальный закон о российской нации Путин поддержал на предыдущем совете по межнациональным отношениям. "Хорошее предложение. Спасибо", - ответил президент Владимир Путин на предложение бывшего министра по делам национальностей Вячеслава Михайлова написать отдельный "закон о российской нации".

Сразу после совета он дал и поручение: до 1 августа 2017 года депутаты и эксперты должны были "представить предложения о подготовке проекта нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)".

Нации против

Против идеи сразу же выступили главы национальных республик. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что "закон о создании нации в природе существовать не может, он не принят фактически ни в одном государстве мира".

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин говорил, что "за подобным поиском терминов они [национальные республики] потеряют свою самобытность, идентичность своего народа".

По словам замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимира Зорина, негативно отозвались об идее в Поволжье, в Якутии и на Северном Кавказе.

"Национальные республики увидели [в названии] опасность в том, что будут какие-то преференции титульной нации, но это бред, такого не может быть. Негатив высказывался по названию, а не по сути", - сказал Русской службе Би-би-си глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Идею раскритиковали даже в Русской православной церкви. Зампредседателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в своей статье написал, что "прием данной концепции [российской нации] приведет к реализации доктрины "мира как сообщества регионов" и распаду единых национальных пространств Российской Федерации".

Сменить вывеску

В итоге депутаты, эксперты и чиновники, принимавшие участие в обсуждении закона, решили вовсе отказаться от слов о "российской нации" и заявленного законопроекта. Специальная рабочая группа при президентском совете по межнациональным отношениям получила слишком много негативных отзывов о таком названии и о самом понятии "российской нации", объяснял ее руководитель, академик РАН Валерий Тишков "Коммерсанту".

"Я не знаю, как будет называться, но точно не первоначальный вариант. Он вызвал большой резонанс, а закон должен, наоборот, убирать острые углы", - сказал тогда руководитель ФАДН Баринов Интерфаксу.

В итоге рабочая группа написала проект, который называется "Об основах государственной национальной политики" в России.

Итоговый документ, подготовленный рабочей группой, состоит из 18 страниц и называется "Концепция правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)".

Русская служба Би-би-си ознакомилась с текстом проекта. В нем в общих чертах описаны цели и задачи государственной национальной политики, ее субъекты и полномочия госорганов.

Под "российской нацией" авторы концепции понимают "сообщество народов Российской Федерации, граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою историческую и гражданскую общность (идентичность), политико-правовую связь с российским государством и российской культурой (согражданство)".

Среди целей государственной национальной политики, согласно документу, указаны обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности и языка, а также укрепление общероссийского гражданского самосознания (идентичности).

Президенту не покажут

Но обсуждение даже этого, нейтрального по названию, документа, пока решено отложить.

Главной темой совета по межнациональным отношениям 20 июня станет реализация стратегии национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на региональном и муниципальном уровнях, говорится на сайте Кремля.

Руководитель рабочей группы по "закону о российской нации" академик Тишков выступать не будет, рассказал он сам Русской службе Би-би-си. По его словам, тема "закона о российской нации" в повестке заседания с Путиным не стоит.

"Президенту будет доложено о том, что рабочая группа подготовила предложения, но показывать то, что они написали, ему не будут. Это не юридический документ, а просто реферат", - говорит собеседник Русской службы Би-би-си, участвовавший в разработке проекта.

По его словам, дальше работать над неким нормативным актом будут правительство и администрация президента, но основная работа пройдет уже после президентских выборов 2018 года.

"Никто до президентских выборов этот законопроект вносить не будет. Все приняли такое решение. Его сейчас положат под сукно, президенту доложат, что надо проработать, и все. До выборов будоражить этот вопрос не будет", - уверен собеседник Русской службы Би-би-си.

Откладывание темы российской нации связано с исправлением ошибок, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (КПРФ).

"Какая-то группа подбросила эту идею в надежде, что она будет развиваться, и он [Путин] будет делать в том числе на ней избирательную кампанию - тема общеобъединяющей нации вокруг президента. Теперь они [администрация президента] мягко откатывают эту тему назад", - сказал Рашкин Русской службе Би-би-си.

"Они же не могут сказать, что президент сказал что-то, что не проработано. Поэтому все говорят, что будет закон о государственной национальной политике, а это совсем другое. А это все уже было - была стратегия национальной политики и т.д. Предложение президента не прошло", - добавил он.

Идея отложить эту тему на время после президентских выборов логична, считает политолог Аббас Галлямов. "Это исправление собственных ошибок. Эту тему вообще не надо было поднимать, объективного повода для этого не было. По теме национальностей всегда кто-то будет недоволен, это проблемы на ровном месте", - рассуждает эксперт.

По словам Галлямова, накануне выборов и так есть протестные настроения по социально-экономическим вопросам. "А поднимать тему межнациональных отношений лучше, когда нет роста протестных настроений, иначе люди будут канализировать свое недовольство через эту тему", - полагает политолог.