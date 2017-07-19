Выбор Audi как жены и другая реклама, получившая упреки в сексизме

Правообладатель иллюстрации Audi Image caption В рекламном ролике Audi сравнивает выбор невесты с покупкой машины

В Китае тысячи интернет-пользователей раскритиковали рекламный ролик Audi, обвинив автопроизводителя в сексизме.

В рекламе нового автомобиля выбор будущей жены сравнивается с покупкой машины.

По сюжету ролика, свекровь пристально осматривает состояние зубов, носа и ушей невестки в день свадьбы, и, только убедившись, что все в порядке, дает согласие на продолжение церемонии.

"Важные решения нужно принимать взвешенно", - гласит реклама.

Представитель Audi в интервью газете South China Morning Post заявил, что за маркетинговую кампанию в Китае несет ответственность местный венчурный партнер.

Некоторые пользователи объявили немецкому автоконцерну бойкот, назвав ролик ужасным и отвратительным.

"В жизни не куплю себе Audi ", - добавил один из них.

Audi - не первая компания, подвергшаяся критике из-за рекламных акций, которые многие считают оскорбительными и дискриминационными по отношению к женщинам.

Правообладатель иллюстрации Instagram: Alvarezt8 Image caption Провокационная реклама страховых услуг вызвала негодование среди жителей Майями

Реклама американской страховой компании Estrella Insurance удостоилась места на "доске позора" из-за фотографии женских ног со спущенными ниже колен шортами на борту автобуса в Майами.

"Никто не скидывает их так, как мы. Гарантия самых низких цен", - сообщает слоган рекламного баннера.

Постер вызвал критику местных жителей, которые обвинили рекламу в сексизме, добавив при этом, что ее создатели проигнорировали остро стоящую в Майами проблему торговли людьми.

Правообладатель иллюстрации BMW Image caption По мнению критиков, реклама BMW усиливает гендерные стереотипы

Автомобильный концерн BMW попал под огонь критики из-за рекламы "Абсолютная притягательность" 2002 года.

Постер изображает мужчину и женщину в постели, причем лицо женщины закрыто журналом с фотографией автомобиля BMW.

Рекламу обвинили в изображении женщины как сексуального объекта и усилению гендерных стереотипов, связанных с приписыванием мужчине силы и доминирования, а женщине - слабости и беззащитности.

Правообладатель иллюстрации Belvedere Image caption Рекламу водочного бренда обвинили в поощрении насилия над женщинами

Алкогольный бренд Belvedere был вынужден принести извинения из-за рекламного постера, размещенного в "Фейсбуке" (запись была удалена) со слоганом: "В отличие от некоторых, Belvedere всегда проходит мягко".

Уже спустя несколько минут после публикации, интернет-пользователи обрушились с критикой в адрес бренда, обвинив его в поощрении насилия над женщинами и назвав рекламу омерзительной.

"Это полный провал. Никогда в жизни не прикоснусь к этим продуктам", - отреагировал на рекламу один из пользователей в своем "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Burger King Image caption Представитель Burger King утверждает, что в результате рекламы продажи компании в Сингапуре выросли

Рекламу компании Burger King под названием "Супер 18-сантиметровый" назвали провокационной из-за ассоциации с оральным сексом.

На картинке изображена молодая женщина с широко раскрытым ртом, которая сопровождается подписью: "Это взрывает мозг".

Представитель компании Лорен Кузинер заявила, что реклама вызвала всплеск продаж в Сингапуре, однако отказалась прокомментировать, получал ли Burger King жалобы в связи с рекламой.

Компанию одежды American Apparel обвинили в вопиющем сексизме из-за рекламы коллекции мини-юбок.

Постер с изображением девушки в короткой юбке, напоминающей школьную униформу, перегнувшейся через окно автомобиля, интернет-пользователи сочли отталкивающим и женоненавистническим, после чего публикация была удалена из социальных сетей и сайта компании.

Реклама была запрещена Комитетом рекламных стандартов (ASA) в Британии, который обвинил постер "в излишней сексуализации образа школьницы".

Это был уже шестой раз за два с половиной года, когда британский регулятор нанес запрет на рекламные кампании бренда.