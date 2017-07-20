Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыха британцев

Правообладатель иллюстрации Polly Rowe Image caption Полли Роув любит выходить за рамки привычной среды

Для многих из нас отпуск - это шанс не просто поваляться на солнышке, но и испытать что-то новое, экзотическое, и эта тенденция играет важную роль в экономическом развитии многих стран мира.

"Я хочу перепробовать много всего, пока коньки не отброшу", - говорит 26-летняя Полли Роув.

В октябре она планирует поехать в Мексику, чтобы встретиться со школьным другом, который присматривает там за ранчо.

"Может, и я попробую свои силы в фермерском хозяйстве", - смеется Полли.

В прошлом году она съездила в Белиз, чтобы поработать волонтером в компании, занимающей охраной морских ресурсов, и целый месяц занималась дайвингом.

Самые масштабные ее путешествия включают Новую Зеландию и Японию. Во время своих поездок она тратит большую часть денег на перелеты и новые впечатления.

"Я в основном останавливаюсь в студенческих гостиницах-общежитиях (хостелах), чтобы сэкономить деньги для каких-то вещей и занятий, которые мне хочется попробовать", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Mr & Mrs Smith Image caption Соцсети сильно влияют на отпускные предпочтения

Фактор хвастовства

Полли относится к тому поколению путешественников, которые жаждут не только расслабиться и побездельничать, но и получить новый опыт.

Главное в отпуске для этой возрастной группы - это "фактор хвастовства", как говорит Тим Фрайер, управляющий британского отделения компании STA Travel.

По его словам, за последние годы люди значительно чаще стали выбирать ранее не популярные направления.

Таиланд по-прежнему остается наиболее популярным местом отдыха, однако поднялся также спрос на менее востребованные направления, такие как Филиппины и Шри-Ланка.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Таиланд по-прежнему популярен

"Спрос вызван воздействием соцсетей. Они [пользователи] хотят обнаружить что-то уникальное и особенное, и всем это продемонстрировать", - говорит Фрайер.

Средний возраст клиентов этой турфирмы - 20 лет с небольшим, многие из них только что закончили школу и взяли год перед университетом, чтобы посмотреть мир и испытать себя.

Новые направления

Азербайджан, Монголия, Исландия, Кипр, Казахстан, Молдавия, Коста-Рика, Грузия и Шри-Ланка в числе тех стран, куда, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, приток туристов неуклонно увеличивается, и они конкурируют теперь с более традиционными туристическими направлениями, такими как Индия, Китай и Индонезия.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На Тунис спрос упал

Подобный приток туристов может быть огромным подспорьем для страны, у которой не много других способов привлечь в казну деньги, но даже для развитых стран туризм очень важен.

В прошлом году расходы международных туристов внутри страны составили 6,6% от совокупного мирового экспорта, и чуть меньше 25% от всего экспорта товаров и услуг. В целом в прошлом году доходы от туризма составили около 10% общемирового роста.

Но то, куда мы отправляемся в отпуск, зависит, конечно, и от политической ситуации.

Традиционное направление для отпускников - Тунис - "пропал" с карты после 2015 года, когда в городе Сус на Средиземноморском побережье погибли 38 туристов из разных стран (30 из них - из Британии) от рук исламиста, имевшего связь с экстремистской организацией "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, включая Россию). МИД Британии по-прежнему не рекомендует ездить в эту страну без лишней надобности.

Пять самых популярных направлений для отпуска

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Испания Греция Турция США Кипр

Источник: Thomas Cook, данные на основании бронирования у британских туроператоров и авиаперевозчиков, сделанных до 2-го мая.

А вот Турция, которая в прошлом году пострадала из-за ситуации с безопасностью внутри страны, этим летом восстановила свои показатели, по данным турагентства Thomas Cook.

Эта страна является третьей по популярности после Испании и Греции.

Падение курса фунта стерлингов, который по-прежнему, с момента прошлогоднего референдума о "брексите", остается на 15% ниже доллара, повлияло на выбор направления британцами, многие из которых предпочли поехать в Мексику и Южную Африку из-за сравнительно низкого курса местных валют.

Вместе с тем в компании Thomas Cook отмечают растущий аппетит на приключения, причем в довольно удаленных местах и всей семьей.

На 24% по сравнению с прошлым годом выросли продажи семейных турпакетов на Кубу, на 39% - в мексиканский Канкун и на 17% - в Доминиканскую Республику.

Страх пропустить что-то важное

Правообладатель иллюстрации Sao do Barrocal Image caption Отель Sao Lourenco do Barrocal в Португалии занял всю бывшую деревню

В более дорогом сегменте этого рынка, как сообщает клуб эксклюзивных путешествий "Mr and Mrs Smith", в моду вошли Португалия и Шри-Ланка.

Как отмечает соучредитель этого клуба Джеймс Лохан, самым большим трендом стало то, что люди теперь непременно хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися, а не только те, которые были совершены ради какого-то события, типа медового месяца или дня рождения.

Он говорит об эффекте FOMO (fear of missing out) - страхе пропустить что-то важное, - который приводит к тому, что люди теперь "коллекционируют весь мир".

"Популярность соцсетей раскрыла людям глаза на различные возможности, которые предлагает мир. Люди хотят каких-то переломных поездок - чего-то, что обогатило бы их жизнь", - говорит он.

Типичный клиент этой фирмы, по его словам, "это не особо примечательный человек в возрасте около 40 лет, у которого много денег и мало времени".

Его клиенты не гонятся за экстрим-отдыхом, таким как восхождение на Килиманджаро; они хотят "дизайнерское отпускное приключеньице".

В каком-то смысле, говорит глава фирмы, турагенты теперь просто перепакетируют типичные туры, вроде музейных экскурсий, для нового поколения клиентов, предлагая им вместо этого такие вещи, как фото-тур или уроки кулинарии.

Правообладатель иллюстрации Rachel Juarez-Carr, Ham Yard Hotel Image caption "Мы хотим вернуться к природе, снова стать ее частью", - говорит Джеймс Лохан.

Возможно, сами клиенты не отдают себе отчета в том, что им хочется чего-то большего, чем просто гостиница, и владельцы гостиничного бизнеса отвечают на это желание.

Отличный тому пример - старинная португальская крестьянская деревня, которая после реновации превратилась в гостиницу Sao Lourenco do Barrocal усилиями Жозе Антонио Увы, представителя восьмого поколения жившей здесь семьи.

"Людям нравятся такие вещи, как приусадебный огород, история места, им нравится быть частью ежедневной жизни отеля, особенно нам, затюканным горожанам. Мы хотим вернуться к природе, снова стать ее частью", - говорит Джеймс Лохан.

Брюхом кверху или как?

Отвечая на запросы клиентов, турфирма "Mr and Mrs Smith", которая начала свою деятельность как издательский дом и опубликовала гид по ведущим британским бутик-отелям, теперь организует индивидуальные путешествия.

Но не перегружает ли все это отпуск? Может, все-таки людям лучше было бы отдохнуть на пляже?

Заказов на пляжный отдых "брюхом кверху" по-прежнему много, говорит Лохан.

Но для Полли это не подходит.

"Мне кажется, важно посмотреть на разные культуры и выйти из своей привычной среды. И еще такой отдых - это отличный способ вернуться домой другим человеком".