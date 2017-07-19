МАКС-2017: пять главных проектов российского авиапрома
Авиасалон - это не только ярмарка, на которой можно увидеть и пощупать самолет, площадка для торжественного заключения сделок или развлекательное шоу. У национальной авиационной выставки есть еще одна сторона - это своего рода отчет, демонстрация достижений авиационной промышленности.
Русская служба Би-би-си выбрала пять авиационных программ, о которых в последний год говорилось особенно много, и которые были представлены на выставке МАКС-2017.
Новизна некоторых из них небесспорна. Некоторые проекты были "подняты из архивов" из-за нехватки свежих программ или денег на них.
- Фото: какие самолеты показали на МАКСе
- Должны ли Boeing и Airbus бояться китайского конкурента С919?
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С другой стороны, на авиасалоне неожиданно скромно была представлена действительно новая разработка российской авиационной индустрии - авиалайнер МС-21, который пока не готов к дальним перелетам из Иркутска в Москву.
1. Истребитель МиГ-35
Глубокая модернизация старого советского фронтового истребителя МиГ-29 стала главным экспонатом авиасалона - один истребитель участвует в летной программе (до последнего говорилось, что он не будет летать), и еще один установлен на постаменте в самом центре выставки, возле павильона Объединенной авиастроительной корпорации.
Разумеется, это не самый главный военный проект ОАК, но в последнее время именно о нем больше всего говорилось в российской прессе.
Визуально этот самолет не сильно отличается от своего прародителя МиГ-29. Наиболее заметное его качество - маневренность - уже много лет на авиасалонах демонстрирует МиГ-29ОВТ, опытный самолет, на котором отрабатывались двигатели РД-33 с отклоняемым вектором тяги.
МиГ-35 разрабатывался с начала 2000 годов, и к настоящему времени на нем применили множество современных технологий, включая снижение заметности, радар "Жук-А" с фазированной антенной решеткой, новые электронные системы управления и так далее.
Еще до окончания работ над этим самолетом Россия выставила его на тендер индийских ВВС, где он проиграл, однако это было в 2012 году. Спустя пять лет он еще не начал серийно выпускаться даже в России.
В то же время очевидно, что ВВС России нуждаются в таком самолете - традиционно истребительный парк состоит из дорогих и более мощных тяжелых истребителей (в России в этом классе перспективными считаются Су-35 или Т-50) и фронтовых, более дешевых и легких. Второй класс достанется в будущем МиГ-35.
2. Главное событие года в российской авиарии - МС-21
Наверное, самым логичным флагманом московского авиасалона 2017 года должен был стать именно этот новый среднемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер, который совершил свой первый полет 28 мая.
До этого единственным полностью новым российским авиалайнером, созданным после распада СССР, был Sukhoi Superjet 100 - региональный пассажирский самолет.
МС-21 - попытка российского авиапрома выйти на самый большой рынок узкофюзеляжных среднемагистральных лайнеров, где уже хватает крупных игроков, таких как Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer. Этой же весной - незадолго до российского - первый полет совершил его китайский одноклассник и конкурент С919.
На второй день работы салона ОАК представила свою оценку этого рынка - узкофюзеляжные самолеты вместимостью более 120 кресел в ближайшие 20 лет займут 63% авиарынка. При этом финансовая доля этого класса составит 55,5% от общего объема рынка - более трех триллионов долларов.
На МАКС единственный летный эксземпляр МС-21 не прилетел. Вместо него в павильоне ОАК показали тренажер для подготовки пилотов - кабину авиалайнера, а также пару макетов.
"Не время ему еще летать. Он сделал девять полетов, идут заводские испытания, когда они пройдут и будут сняты все ограничения, тогда он полетит. В октябре он прилетает в Жуковский на испытания", - сказал Би-би-си президент компании "Иркут" Олег Демченко. По его словам, стартовым заказчиком МС-21 будет "Аэрофлот".
3. Дальнемагистральный Ил-96
Идея возобновить производство советского широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера Ил-96 в авиапроме появилась в 2016 году.
Многие эксперты воспринимают ее скептически - этот авиалайнер явно уступает по своим характеристикам современным самолетам того же класса - Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350 XWB.
Как минимум это касается четырехдвигательной конфигурации, которая в этом классе уже признана неэффективной. Кроме того, "новый" Ил-96, несмотря на модернизацию бортовой авионики, новую кабину и другие нововведения, все равно останется с прежним планером, тогда как западные конкуренты уже практически наполовину собраны из композитных материалов.
Возможно, именно поэтому "Ильюшина" и не стали показывать на МАКСе, также ограничившись макетом - рядом с Airbus A350 он казался бы явным анахронизмом. Впрочем, Ил-96 побывал на летном поле Жуковского в первый день - на нем прилетал на МАКС президент России.
Сотрудник ОАК в беседе с корреспондентом Би-би-си признал, что Россия не собирается бороться на равных с мировыми лидерами. По его словам, в корпорации в первую очередь рассчитывают на то, что этот самолет заинтересует различные государственные организации, включая министерство обороны, а также компании, которые будут использовать его, получая государственные дотации.
Кроме того, многие считают, что Ил-96 нужен России, чтобы сохранить производственную базу для того, чтобы в будущем наладить выпуск более современного лайнера, который планируется разработать совместно с Китаем.
В любом случае выпуск самолета запланирован - его будут строить на Воронежском авиазаводе.
4. Региональный лайнер Ил-114
Как и Ил-96, турбовинтовой региональный пассажирский Ил-114 - еще один самолет, который "достали из шкафа", чтобы срочно решить проблему стареющей российской региональной и местной авиации.
Эта проблема появилась уже давно. Собственно, Ил-114 разработали для ее решения в последние годы существования СССР. По оценкам специалистов, очень удачный для своего времени региональный самолет в результате постигла несчастливая судьба - с развалом Советского Союза его выпускали в Ташкенте буквально единичными экземплярами.
Второй шанс этому самолету дал крах проекта производства в России по лицензии турбовинтовых самолетов Q-400. Завод по строительству региональных самолетов планировалось построить в Ульяновске. Канадский производитель решил отложить реализацию проекта в октябре 2014 года на фоне общего охлаждения отношений Запада и России (впрочем, публично об этом не говорили).
В рамках новой программы самолет будет обновлен, но не радикально - будет модернизирована часть оборудования, но планер останется практически прежним.
Программа возобновления производства Ил-114 уже работает, в среду на МАКСе ОАК подписала контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на 50 самолетов.
5. ПД-14 - надежда российской гражданской авиации
На перспективный российский реактивный двигатель в авиапроме возлагают столь большие надежды, что два года назад он стал главным экспонатом на МАКСе.
Пока что новые российские самолеты летают на иностранных моторах - МС-21 совершил первый полет с двигателями PW1000G производства американской компании Pratt & Whitney. SuperJet летает на SaM146 производства компании PowerJet, совместного предприятия российского НПО "Сатурн" и французской компании Snecma.
Два года назад руководитель Пермского моторного завода, который разрабатывает ПД-14, Сергей Попов пообещал, что двигатель должен быть готов к серийному производству "к следующему МАКСу", то есть к нынешнему. Однако на этот раз его представили гораздо более скромно - двигатель закреплен на крыле летающей лаборатории Ил-76.
Испытания ПД-14 продолжаются, он проходит сертификацию, однако когда его запустят в серию, пока сказать трудно. В прессе звучат осторожные оценки на 2018-й, 2019-й годы.