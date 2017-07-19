МАКС-2017: пять главных проектов российского авиапрома

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption МиГ-35 поставили на самом почетном месте в центре экспозиции

Авиасалон - это не только ярмарка, на которой можно увидеть и пощупать самолет, площадка для торжественного заключения сделок или развлекательное шоу. У национальной авиационной выставки есть еще одна сторона - это своего рода отчет, демонстрация достижений авиационной промышленности.

Русская служба Би-би-си выбрала пять авиационных программ, о которых в последний год говорилось особенно много, и которые были представлены на выставке МАКС-2017.

Новизна некоторых из них небесспорна. Некоторые проекты были "подняты из архивов" из-за нехватки свежих программ или денег на них.

Правообладатель иллюстрации TASS/ANTONOV Image caption На МАКСе в экспозиции до сих пор множество модернизированных самолетов, созданных еще во времена СССР

С другой стороны, на авиасалоне неожиданно скромно была представлена действительно новая разработка российской авиационной индустрии - авиалайнер МС-21, который пока не готов к дальним перелетам из Иркутска в Москву.

1. Истребитель МиГ-35

Глубокая модернизация старого советского фронтового истребителя МиГ-29 стала главным экспонатом авиасалона - один истребитель участвует в летной программе (до последнего говорилось, что он не будет летать), и еще один установлен на постаменте в самом центре выставки, возле павильона Объединенной авиастроительной корпорации.

Разумеется, это не самый главный военный проект ОАК, но в последнее время именно о нем больше всего говорилось в российской прессе.

Визуально этот самолет не сильно отличается от своего прародителя МиГ-29. Наиболее заметное его качество - маневренность - уже много лет на авиасалонах демонстрирует МиГ-29ОВТ, опытный самолет, на котором отрабатывались двигатели РД-33 с отклоняемым вектором тяги.

МиГ-35 разрабатывался с начала 2000 годов, и к настоящему времени на нем применили множество современных технологий, включая снижение заметности, радар "Жук-А" с фазированной антенной решеткой, новые электронные системы управления и так далее.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption МиГ-35 участвует и в летной программе

Еще до окончания работ над этим самолетом Россия выставила его на тендер индийских ВВС, где он проиграл, однако это было в 2012 году. Спустя пять лет он еще не начал серийно выпускаться даже в России.

В то же время очевидно, что ВВС России нуждаются в таком самолете - традиционно истребительный парк состоит из дорогих и более мощных тяжелых истребителей (в России в этом классе перспективными считаются Су-35 или Т-50) и фронтовых, более дешевых и легких. Второй класс достанется в будущем МиГ-35.

2. Главное событие года в российской авиарии - МС-21

Наверное, самым логичным флагманом московского авиасалона 2017 года должен был стать именно этот новый среднемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер, который совершил свой первый полет 28 мая.

Image caption На МАКСе МС-21 представлен только макетом

До этого единственным полностью новым российским авиалайнером, созданным после распада СССР, был Sukhoi Superjet 100 - региональный пассажирский самолет.

МС-21 - попытка российского авиапрома выйти на самый большой рынок узкофюзеляжных среднемагистральных лайнеров, где уже хватает крупных игроков, таких как Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer. Этой же весной - незадолго до российского - первый полет совершил его китайский одноклассник и конкурент С919.

На второй день работы салона ОАК представила свою оценку этого рынка - узкофюзеляжные самолеты вместимостью более 120 кресел в ближайшие 20 лет займут 63% авиарынка. При этом финансовая доля этого класса составит 55,5% от общего объема рынка - более трех триллионов долларов.

На МАКС единственный летный эксземпляр МС-21 не прилетел. Вместо него в павильоне ОАК показали тренажер для подготовки пилотов - кабину авиалайнера, а также пару макетов.

"Не время ему еще летать. Он сделал девять полетов, идут заводские испытания, когда они пройдут и будут сняты все ограничения, тогда он полетит. В октябре он прилетает в Жуковский на испытания", - сказал Би-би-си президент компании "Иркут" Олег Демченко. По его словам, стартовым заказчиком МС-21 будет "Аэрофлот".

3. Дальнемагистральный Ил-96

Идея возобновить производство советского широкофюзеляжного дальнемагистрального авиалайнера Ил-96 в авиапроме появилась в 2016 году.

Многие эксперты воспринимают ее скептически - этот авиалайнер явно уступает по своим характеристикам современным самолетам того же класса - Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350 XWB.

Image caption Ил-96 на МАКСе тоже показали только в виде макета

Как минимум это касается четырехдвигательной конфигурации, которая в этом классе уже признана неэффективной. Кроме того, "новый" Ил-96, несмотря на модернизацию бортовой авионики, новую кабину и другие нововведения, все равно останется с прежним планером, тогда как западные конкуренты уже практически наполовину собраны из композитных материалов.

Возможно, именно поэтому "Ильюшина" и не стали показывать на МАКСе, также ограничившись макетом - рядом с Airbus A350 он казался бы явным анахронизмом. Впрочем, Ил-96 побывал на летном поле Жуковского в первый день - на нем прилетал на МАКС президент России.

Сотрудник ОАК в беседе с корреспондентом Би-би-си признал, что Россия не собирается бороться на равных с мировыми лидерами. По его словам, в корпорации в первую очередь рассчитывают на то, что этот самолет заинтересует различные государственные организации, включая министерство обороны, а также компании, которые будут использовать его, получая государственные дотации.

Кроме того, многие считают, что Ил-96 нужен России, чтобы сохранить производственную базу для того, чтобы в будущем наладить выпуск более современного лайнера, который планируется разработать совместно с Китаем.

В любом случае выпуск самолета запланирован - его будут строить на Воронежском авиазаводе.

4. Региональный лайнер Ил-114

Как и Ил-96, турбовинтовой региональный пассажирский Ил-114 - еще один самолет, который "достали из шкафа", чтобы срочно решить проблему стареющей российской региональной и местной авиации.

Правообладатель иллюстрации TASS/BOBYLEV Image caption Ил-114 участвует в полетной программе, его можно увидеть и на стоянке

Эта проблема появилась уже давно. Собственно, Ил-114 разработали для ее решения в последние годы существования СССР. По оценкам специалистов, очень удачный для своего времени региональный самолет в результате постигла несчастливая судьба - с развалом Советского Союза его выпускали в Ташкенте буквально единичными экземплярами.

Второй шанс этому самолету дал крах проекта производства в России по лицензии турбовинтовых самолетов Q-400. Завод по строительству региональных самолетов планировалось построить в Ульяновске. Канадский производитель решил отложить реализацию проекта в октябре 2014 года на фоне общего охлаждения отношений Запада и России (впрочем, публично об этом не говорили).

В рамках новой программы самолет будет обновлен, но не радикально - будет модернизирована часть оборудования, но планер останется практически прежним.

Программа возобновления производства Ил-114 уже работает, в среду на МАКСе ОАК подписала контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на 50 самолетов.

5. ПД-14 - надежда российской гражданской авиации

На перспективный российский реактивный двигатель в авиапроме возлагают столь большие надежды, что два года назад он стал главным экспонатом на МАКСе.

Image caption ПД-14 на МАКСе показали под крылом летающей лаборатории

Пока что новые российские самолеты летают на иностранных моторах - МС-21 совершил первый полет с двигателями PW1000G производства американской компании Pratt & Whitney. SuperJet летает на SaM146 производства компании PowerJet, совместного предприятия российского НПО "Сатурн" и французской компании Snecma.

Два года назад руководитель Пермского моторного завода, который разрабатывает ПД-14, Сергей Попов пообещал, что двигатель должен быть готов к серийному производству "к следующему МАКСу", то есть к нынешнему. Однако на этот раз его представили гораздо более скромно - двигатель закреплен на крыле летающей лаборатории Ил-76.

Испытания ПД-14 продолжаются, он проходит сертификацию, однако когда его запустят в серию, пока сказать трудно. В прессе звучат осторожные оценки на 2018-й, 2019-й годы.