Жизнь без соцсетей: "Я больше не волнуюсь о лайках"

Правообладатель иллюстрации Abbie Fudge Image caption Эбби столкнулась с травлей еще в школе, но затем издевательства переместились в интернет

Эбби и Софи сделали то, что многим из нас кажется невозможным: они удалили свои профили в социальных сетях.

У обеих был не самый приятный опыт общения в интернете, и как показывает новое исследование, они не одиноки.

Благотворительная организация Ditch the Label опросила молодых интернет-пользователей в возрасте от 12 до 20 лет на тему кибертравли и тревожных состояний, связанных с использованием социальных сетей.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек.

Почти 70% респондентов сказали, что они кого-то хотя бы раз оскорбляли в соцсетях, а 17% и вовсе прямо признались, что издевались над кем-то.

Каждый третий признался, что боится столкнуться с травлей в интернете, большинство опрошенных боится услышать оскорбления из-за своего внешнего вида.

Люди признались, что больше всего с травлей они сталкиваются в "Фейсбуке" и в "Инстаграмме".

40% опрошенных сказали, что расстраиваются, если никто не ставит лайк под их селфи, а 35% сказали, что количество фолловеров влияет на их самооценку.

Эбби, 19 лет

Впервые с травлей Эбби столкнулась еще в школе, а затем издевательства переместились в интернет, после того, как одного из ее обидчиков исключили из школы за нападение на нее.

"Надо мной ужасно издевались в соцсетях, поскольку некоторые девушки обвиняли меня в том, что их друга исключили из школы, - рассказывает Эбби. - Они рисовали на меня карикатуры, писали оскорбительные статусы обо мне или публиковали гадкие комментарии к моим фотографиям. Я удалила "Фейсбук", потому что никуда не могла деться от этих комментариев, фотографий и статусов. Их картинки показывали меня ужасной и толстой, и меня это очень расстраивало".

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"Я почувствовала облегчение":

"Я не могла поверить, что такие вещи публикуются, я перестала чувствовать в себе уверенность.

Я удалила профиль в "Фейсбуке" на какое-то время, а когда снова его возродила пять месяцев спустя, то добавила [в друзья] только близких друзей и родственников и заблокировала тех девочек, которые надо мной издевались.

Я почувствовала облегчение в том смысле, что хотя бы дома меня не преследовали эти оскорбления.

Я удалила профиль просто для собственного спокойствия, но мне кажется, "Фейсбук" должен что-то сделать, чтобы аккаунты обидчиков было бы проще удалять. А то это несправедливо".

Софи, 22

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Софи удалила страничку в "Инстаграм" после того, как почувствовала, что стала недовольна собой и своей жизнью.

"Я стала чувствовать зависть каждый раз, когда заходила в"Инстаграм" и видела посты других людей. И еще, я стала с ума сходить по поводу того, чтобы каждый раз, когда я куда-то ходила с друзьями, обязательно сделать хорошую фотку, которую бы можно было запостить и получить много лайков.

"Мне кажется, я поняла, что что-то не так, когда путешествовала по Юго-Восточной Азии и последние пару дней там мне уже было не до чего, потому что я ни одной красивой фотки не выложила".

"Я не скучаю по соцсетям":

"Когда я просто просматривала фотографии, я особо не переживала, но мне всегда хотелось удалить те снимки, которые не получали много лайков. Там был постоянный поток фоток людей, хорошо проводящих время.

Я стала считать, что какая-то фотка "прекрасная", только когда она получала много лайков, а когда я видела, что другие люди получали много лайков за свои снимки, то мне хотелось сделать то же самое.

Я не скучаю по всему этому - я почувствовала, что с большим удовольствием стала встречаться с друзьями, потому что не беспокоюсь больше о том, чтобы сделать хорошее фото".