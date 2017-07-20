Британских геев азиатского происхождения принуждают к гетеросексуальным бракам

Image caption По словам Ранджипа, решение заключить брак с партнером внесло раскол в его собственную семью

По данным британской полиции, сотни геев и лесбиянок азиатского происхождения вынуждают вступать в гетеросексуальные браки.

Так, полиция региона Уэст-Мидлендс сообщила, что к ней за помощью обращается все больше молодых людей, которых семья принуждает к браку с представителем противоположного пола.

Только в прошлом году, по официальным данным, по меньшей мере 30 человек из ЛГБТ-сообщества вступили в брак против своей воли.

Однако на самом деле это число может быть куда выше, поскольку в общинах выходцев из стран Южной Азии гомосексуальные отношения - это табу.

Данные полиции подтверждаются благотворительными организациями и объединениями ЛГБТ.

В результате опроса, проведенного Би-би-си в общинах выходцев из стран Южной Азии, 22 человека заявили, что в семье на них оказывали давление из-за их гомосексуальности с тем, чтобы они вступили в брак с представителем противоположного пола.

В большинстве случаев эти люди признавались, что готовы были поддаться уговорам, поскольку не хотели навлечь позор на свою семью или запятнать собственную репутацию.

Моя семья хотела "вылечить" меня от гомосексуализма

Ранджипу - это не его настоящее имя - уже за 30, он живет в Ковентри. Пару лет назад признался родственникам, что он гей. Первой реакцией его отца стал совет - жениться на женщине.

"Я - сикх, а старое поколение по традиции не может смириться гомосексуальностью, - говорит Ранджип. - Мой отец приказал мне жениться, потому что думал, что таким образом я излечусь от гомосексуализма".

"Испытывать такое эмоциональное давление тяжело и неприятно, к тому же ты не хочешь опозорить семью признанием, что ты гей, - объясняет он. - В итоге я сочетался браком со своим партнером, но родители на нашу свадьбу не пришли".

Теперь Ранджип живет двойной жизнью и очень переживает, что его отец не может принять его таким, какой он есть.

"Мое сердце разрывается на части, когда я вижу, как отец переживает из-за моей гомосексуальности".

Принудительный брак заключается под давлением, когда одна или обе стороны этого не желают. В Великобритании такие браки считаются противозаконными и признаются формой насилия по отношению к мужчине или женщине.

Давление, оказываемое на людей, которых принуждают к такому браку против их воли, может быть как физическим, так и эмоциональным или психологическим.

По словам представителя полиции Уэст-Мидлендс Труди Гиттинс, за последние месяцы к ним обращались люди из самых разных культурных и социальных слоев.

"К нам обращались высокообразованные профессионалы, которые тем не менее испытывают огромное давление, поскольку от них ожидают, что они не навлекут бесчестье на свои семьи,- говорит Труди Гиттенс. - В некоторых общинах гомофобия цветет пышным цветом, поэтому быть геем, лесбиянкой или бисексуалом в такой общине означает вывести ее из равновесия. И на такого человека ложится огромная ноша, вызывающая постоянную тревогу, стресс, даже суицидальные настроения".

Старомодное отношение

МИД и МВД Великобритании еще в 2005 году создали совместное подразделение по борьбе с принудительными браками. В прошлом году к офицерам подразделения обратилось за помощью 1428 человек, в том числе 30 представителей ЛГБТ-сообщества.

Однако власти признают, что на самом деле число гомосексуалов, которых вынуждают вступать в браки, может быть "значительно выше". Это связано с тем, что обращающихся за помощью людей не спрашивают, была ли их сексуальная ориентация поводом для принудительного брака.

Сейчас офицеры подразделения целенаправленно работают с представителями ЛГБТ-сообщества с тем, чтобы побудить жертв такого рода насилия сообщить об этом и получить помощь.

Хакан Куреши возглавляет базирующуюся в Бирмингеме организацию Finding a Voice ("Произнести вслух"), которая оказывает консультации геям и лесбиянкам - выходцам из стран Южной Азии.

Хакан - мусульманин, и еще более 20 лет назад признался семье, что он гей. С тех пор его родные с ним не разговаривают.

"У меня есть один молодой родственник, так вот он сказал мне, что убил бы своего сына, если бы тот признался, что он гей, - говорит Хакан. - И меня пугают эти старомодные отношения, потому что они не изменились за те 20 лет, которые прошли с тех пор, как я сам объявил, что я гей. Молодому поколению нужно быть смелее и отвергать гомофобию и невежество, иначе отношение так и не поменяется".

В свою очередь имам из Блэкберна Салим Седат говорит, что к геям следует относиться человечно и с уважениям.

"Ислам категорически против принудительных браков, - говорит имам. - Важно, чтобы мы с пониманием относились к заботам молодых людей, и это также касается вопросов сексуальности. И чтобы они выросли здоровыми членами общества, мы должны оказывать им необходимую поддержку и заботиться о них".