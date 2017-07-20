Пресса Британии: Трамп и его шесть способов разрушить США

В обзоре британских газет:

Трамп и его шесть способов разрушить США

Лишний год до пенсии, или 20% на старость

Рискованный гамбит "Железной леди"

Как Дональд Трамп расшатал американскую демократию

Guardian подробно анализирует вред, который, с ее точки зрения, президент Трамп нанес своей стране за шесть месяцев у власти.

Бизнес и экономика

Несмотря на громкие предвыборные обещания, Трамп пока так и не приступил к налоговой реформе.

При этом экономические тенденции, наметившиеся при администрации Обамы, продолжаются: рынки растут, безработица сокращается, учетные ставки остаются низкими.

Но все еще может поменяться.

Трамп уже распорядился пересмотреть закон Додда-Франка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей, принятый с целью взять под контроль финансовые организации США, устроившие тяжелейший в истории кризис.

Он также разрешил компаниям, попавшимся на нарушении трудовых, финансовых и иных правил, вновь получать федеральные контракты.

Так что эра достижений в области защиты прав потребителей, работников и окружающей среды подходит к концу.

При этом многие перемены происходят вдали от глаз общественности. Трамп даже распорядился убрать из Белого дома книгу записи визитеров, так что мы никогда не узнаем, кто и что нашептал на ухо президенту.

Дипломатия

Тут Дональда Трампа можно даже похвалить за то, что он пока не развязал войну, как предсказывали многие. Но при этом умалить роль Америки на международной дипломатической арене он уже успел.

Сделав упор на защите Америки и западной цивилизации, он принизил значение демократии и прав человека и показал свою расположенность к авторитарным режимам России, Китая, Филиппин и Саудовской Аравии, проявив холодность к Евросоюзу, Австралии и даже Великобритании (до которой он так пока и не доехал).

Своими нападками на прессу он подал не самый лучший пример диктаторам во всем мире, а в том, что касается главного камня преткновения последних лет - Северной Кореи, - Трамп пока никак себя не проявил, что может свидетельствовать о том, что и ему этот орешек не по зубам.

За шесть месяцев у власти президент быстро расшатал защитные механизмы демократии Guardian

Уголовное право

Используя лозунг борьбы с "угрозой роста преступности", хотя, по мнению многих экспертов, на самом деле никакой угрозы нет, Трамп фактически поставил под вопрос давно проводившуюся и вполне успешную политику сокращения населения американских тюрем.

Впрочем, тут его "успех" относителен, поскольку в конгрессе наблюдается противоположная тенденция, и в декабре межпартийная группа чуть не приняла решение о снижении строгости наказаний, что привело бы к меньшим срокам за определенные виды правонарушений.

Еще одним отступлением от политики Обамы стало заявление генерального прокурора о том, что министерство юстиции не станет заниматься реформой местных отделений полиции или вмешиваться в их работу даже в случае серьезных просчетов или нарушений гражданских свобод с их стороны.

Окружающая среда

Хотя Эммануэль Макрон и Ричард Брэнсон дружно утверждают, что Трамп искренне раскаивается в том, что вышел из Парижского договора по окружающей среде, нет никаких указаний на то, что он намерен в него вернуться.

Пока что он последовательно отменяет все природоохранные цели, намеченные Обамой.

А Скотт Прюитт, которого Трамп поставил во главе Агентства по охране окружающей среды и который известен тем, что не верит в теорию климатических изменений, уже заморозил выполнение или пересмотрел множество природоохранных законов - от снятия запрета на добычу нефти и газа в Арктике и Атлантике и сброса в воду токсичных отходов до отмены жестких требований к автомобильным выбросам,

Иммиграция

Предложенная Трампом иммиграционная реформа, и, в частности, запрет на въезд гражданам ряда мусульманских стран и закручивание гаек в отношении нелегальных иммигрантов продемонстрировали его пренебрежение к институтам демократии и наиболее уязвимым общинам США.

Не удивительно, что Верховный суд уже дважды приостанавливал действие этих президентских указов, и хотя Трамп поспешил заявить о своей победе, когда иммиграционный запрет в облегченной форме временно вступил в силу, до окончательной победы ему еще далеко.

Хуже приходится нелегальным иммигрантам, многие из которых десятилетиями живут в США, не имея необходимых документов, но и не нарушая законов. Теперь по инициативе Трампа на этих людей проводятся многочисленные облавы, число арестов резко возросло, и невинные люди платят дорогую цену за амбиции президента.

Семья и равенство полов

Команда Трампа успешно сводит на нет достижения прежней администрации в области равенства полов, сексуальных меньшинств, репродуктивных прав женщин и прав жертв сексуального насилия.

Трамп также подписал указ, позволяющий штатам удерживать средства, выделяемые из федерального бюджета на нужды семейного планирования.

Он также протащил в Верховный суд кандидатуру Нила Горсача, известного своим крайне негативным отношением к абортам.

6 миллионов будут ждать пенсии лишний год

Реформа пенсионной системы означает, что более 6 миллионов британцев вынуждены будут работать лишний год, прежде чем смогут выйти на пенсию, пишет Times.

Увеличению продолжительности жизни нужно порадоваться, но одновременно это представляет проблему для правительства Дэвид Гок, Министр труда и пенсий Великобритании

Тем, кому сегодня от 39 до 47 лет, придется ждать, когда им исполнится 68, чтобы получить стандартную государственную пенсию, зато этот шаг сэкономит завтрашним налогоплательщикам 74 млрд фунтов стерлингов.

Новая стандартная государственная пенсия составляет 159 фунтов в неделю. До апреля прошлого года это было 122 фунта

Размер каждой индивидуальной пенсии зависит от выплат в фонд социального страхования и во вторичные государственные пенсионные фонды

В настоящее время женщины могут получать государственную пенсию с 63-х, а мужчины - с 65 лет, однако с апреля будущего года возраст выхода на пенсию сравняется (в большую сторону, разумеется)

Пенсионный возраст вне зависимости от пола к 2020 году будет повышен до 66 лет, к 2028 - до 67, и к 2036 - до 68 лет

"Увеличению продолжительности жизни нужно порадоваться, и будущие пенсионеры в среднем смогут более 22 лет пользоваться государственной пенсией, - цитирует газета слов министра труда и пенсий Дэвида Гока. - Но одновременно увеличение продолжительности жизни представляет проблему для правительства. И нам необходимо соблюсти баланс между поддержанием пенсионного фонда и справедливым подходом к будущим налогоплательщикам".

Лейбористы, пишет Times, поспешили раскритиковать новый пенсионный план, указывая на то, что 34 миллиона человек будут работать дольше, чем если бы был принят их собственный план, определяющий пенсионный возраст в 66 лет.

В ответ консерваторы говорят, что план оппозиции обойдется в 250 млрд фунтов, и где, спрашивается, их взять?

Подхватывая пенсионную тему, Financial Times пишет о том, что молодым британцам придется откладывать в пенсионный фонд почти пятую часть зарплаты, чтобы комфортно чувствовать себя на старости лет.

Газета ссылается при этом на опубликованный сегодня отчет британского отделения Международного центра по изучению продолжительности жизни ILCUK, согласно которому британцы оказались в самой худшей ситуации по сравнению со своими сверстниками из других промышленно развитых стран.

Авторы исследования винят во всем низкую инвестиционную отдачу, слабый рост зарплат и упадок традиционных пенсионных схем, которые увязывали размер пенсии с зарплатой и выслугой лет.

В отчете также говорится, что в настоящее время чуть более 12% людей откладывают на старость 15 и более процентов своей зарплаты, так что у большинства нет надежды на адекватный пенсионный доход.

В качестве такого дохода принято считать две трети от средней зарплаты человека до выхода на пенсию.

В свою очередь чиновники из министерства труда и пенсий настроены оптимистично: "Молодые люди начинают осознавать значение пенсионных сбережений, и сегодня уже 7 из 10 работающих в частном секторе людей в возрасте от 22 до 29 лет вступили в пенсионные фонды своих предпринимателей. И по мере роста взносов они смогут создать значительные накопления к моменту выхода на пенсию".

Маргарет Тэтчер не пожалела бы на Саддама Хуссейна химическое оружие

Financial Times публикует сегодня сразу несколько материалов из архивов, один из которых привлекает своей бескомпромиссной жестокостью.

Как выясняется из секретной записки, Маргарет Тэтчер всерьез рассматривала возможность пригрозить Саддаму Хуссейну, а стало быть - и применить химическое оружие.

Дни премьерства "Железной леди" подходили к концу, когда Саддам Хуссейн решился на вторжение в Кувейт в 1990 году.

В последний раз Британия применяла химоружие на полях Первой мировой в 1919 году, но Тэтчер была известным ястребом и вполне могла решиться на такой рискованный гамбит. Однако ее отговорил никто иной как Дик Чейни, занимавший тогда пост министра обороны США и тоже не слывший голубем мира.

А через три года, когда Маргарет Тэтчер уже давно ушла в отставку, Великобритания все же подписала международную конвенцию, запрещающую производить и применять химическое оружие.

Но тогда, накануне первой войны в Персидском заливе, как пишет Financial Times, Тэтчер использовала свои последние месяцы у власти, чтобы убедить западных союзников и арабские страны объединиться против агрессора, освободить Кувейт, защитить нефтяные скважины Саудовской Аравии, которая могла оказаться следующей на очереди у Саддама Хуссейна, и разбить военную машину Ирака.

"Сейчас не время менжеваться", - заявила она в августе 1990 года президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Однако ЦРУ опасалось, что если дать Саддаму отпор, то прежде, чем оставить Кувейт, он нанесет удар с применением химоружия.

"Нам нужно решить, каким будет наш ответ, - заявила Тэтчер Дику Чейни в октябре 1990 года. - Если мы хотим предотвратить химатаку Ирака с помощью угрозы аналогичной атаки, нам нужно иметь под рукой свое химическое оружие".

На это Чейни ответил, что Джордж Буш "испытывает особое отвращение к химическому оружию".

В результате было принято решение на возможную химатаку Ирака ответить массированным применением конвенционального оружия.

Как уточняет Financial Times, Маргарет Тэтчер в своих мемуарах ни разу не упоминала об этом обмене мнениями.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com