Пресса США: Трампу все равно, что скажут СМИ о его отношениях с Путиным

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Весть о продолжительной беседе Дональда Трампа и Владимира Путина на банкете 7 июля в Гамбурге произвела сенсацию, которой не было бы, если бы на месте Трампа был Джордж Буш или Барак Обама.

"В нормальные времена послеобеденная беседа двух крупных лидеров не произвела бы фурора, - пишет сайт BuzzFeed. - Такие неформальные разговоры являют собой одну из центральных черт любой международной встречи".

"Но времена сейчас для американо-российских отношений ненормальные, - замечает сайт, - и точно так же не был вполне нормален и этот разговор".

Он породил в США лавину комментариев, иссякшую лишь в среду вечером.

Первым о длительной беседе двух президентов, второй по счету в тот день, сообщил уже на следующее утро тот же BuzzFeed, но всего одной строчкой, которую почти никто не заметил.

На прошлой неделе весть о беседе, которую многие СМИ объявили "тайной" и "необъявленной" (хотя, как замечает BuzzFeed, она происходила на глазах у 18 лидеров "Большой восьмерки", некоторых их супругов и сонма их помощников), дошла до политолога Иэна Бреммера, руководителя консультативной фирмы Eurasia Group.

По его словам, ему сообщили о ней двое бывших на банкете официальных лиц, которые были поражены и встревожены ее продолжительностью и явным дружелюбием собеседников.

В выходные Бреммер написал о ней в бюллетене своей фирмы, в понедельник рассказал о ней в эфире популярному тележурналисту Чарли Роузу. И разверзлись хляби небесные.

Дружеский и оживленный

Бреммер не рядовой политолог: он член редколлегии журнала Time и завсегдатай круглых столов, но сейчас он вообще нарасхват.

Как поведал он либеральному сайту Huffingtonpost, его информанты были особенно встревожены тем, что Трамп, в начале банкета сидевший напротив Путина, поднялся с места, обошел стол и сел на пустой стул рядом с российским президентом, после чего "язык их жестов изобличал коллегиальность, отличавшуюся от сравнительно прохладного поведения Трампа с традиционными союзниками США".

"Разговор был очень оживленный и очень дружеский, - сказал Бреммер журналу Vanity Fair. - Переводил переводчик Путина. Я узнал об этом, потому что люди были обеспокоены".

Media playback is unsupported on your device Отвечает эксперт по языку жестов

"Совершенно ясно, что из членов "Большой двадцатки" у Трампа самые лучшие отношения с Путиным, - продолждал политолог. - Союзники США были поражены, растеряны и обескуражены. Трамп сидит в одной комнате со всеми своими союзниками - и с кем же он проводит время?"

Как пишет New York Times, некоторые лидеры потом отмечали между собой, как странно выглядело то, что американский президент уделил особое внимание российскому лидеру на саммите, включавшем руководителей самых верных союзников США.

По словам Бреммера, тот факт, что разговор велся с помощью лишь российского переводчика, порождает беспокойство по поводу отсутствия у Трампа внешнеполитического опыта.

Просто обмен любезностями или нечто большее?

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, что Трампа посадили рядом с женой премьер-министра Японии Синдзо Абэ, поэтому при нем находился переводчик с японского, а не с русского.

Белый дом не отрицал факт беседы Трампа с Путиным на банкете, но Спайсер отмахнулся от нее, заметив, что президенты всего-навсего "обменивались любезностями и вели легкий светский разговор".

Как отмечает Vanity Fair, "на самом деле у экспертов в области внешней политики разговор, который официально не задокументирован, вызывает беспокойство.

Простой обмен любезностями между двумя лидерами, чьи отношения расследуются специальным прокурором Робертом Мюллером и двумя комитетами конгресса, требует жесткого самоконтроля..."

Наличие такового у Трампа американские комментаторы в массе своей отрицают.

Сам Трамп высмеивает в "Твиттере" подозрения прессы, что в его застольной беседе с Путиным было что-то зловещее. Было или не было, пишет Vanity Fair, "весть о дружеском разговоре двух лидеров не очень развеивает опасения, что американского президента обводят вокруг пальца".

Журнал цитирует слова Бреммера о том, что "никогда в жизни я не видел, чтобы лидеры двух крупных стран, чьи отношения настолько расходятся, были настолько вась-вась. Это как-то не укладывается... То, что он выкинул это на глазах у глобальных лидеров, показывает, что ему наплевать, как воспринимается Америка".

"Нам совершенно ясно: Трампу все равно, что скажут СМИ о его стремлении иметь близкие личные отношения с российским президентом, - сказал Бреммер в понедельник. - Это явно самые лучшие отношения, которые он имеет с кем-то из мировых лидеров".

"Говоря объективно, - продолжал политолог, - американо-российские отношения сейчас настолько плохи, насколько они не были со времен Андропова. И тем не менее один трамповский курс был замечательно последователен. Все говорят, что он перекати-поле, но он стремится изыскать способ более тесно сотрудничать с этим человеком".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Теория о том, что Трамп приревновал Меланью к российскому президенту, широкого распространения не получила

Приревновал Меланью?

Что привлекло внимание других лидеров, пишет BuzzFeed, так это не сам факт дружеской беседы Трампа с Путиным, а ее продолжительность. Она длилась около часа, и оба покинули банкет одними из последних, когда хозяйка - Ангела Меркель - уже уехала к себе.

Учитывая, что утром Трамп и Путин уже беседовали больше двух часов, им, очевидно, понравилось общаться друг с другом.

С другой стороны, многочисленные западные дипломаты, раньше видевшие Трампа на "Семерке" и саммите НАТО, заявили BuzzFeed, что он, судя по всему, не очень расположен к светским беседам с лидерами союзных стран.

И американцы, и европейцы теряются в догадках насчет того, что именно обсуждали за десертом Трамп и Путин. Один европеец заметил BuzzFeed, что Трамп, возможно, просто приревновал Меланью, которая сидела рядом с Путиным и болтала с ним большую часть вечера. Эта теория широкого распространения не получила.

Левацкий сайт Vox поместил в подзаголовок свой последний гамбургский счет: "Путин - 2. Трамп - 0".

Как и многие другие комментаторы, автор сайта Алекс Уорд сетует, что Трамп изменил обыкновению американских лидеров пользоваться услугами лишь своих собственных переводчиков. По словам Уорда, в отсутствие свидетелей со стороны США Путин может как угодно извратить слова Трампа, и тому нечем будет крыть.

Автор пишет, что предшественники Трампа избегали таких встреч наедине даже с союзниками. "Мы не поступили бы так на протяжении часа даже с главой Соединенного Королевства! - сказала ему Джулия Смит, работавшая прежде в Белом доме. - Никакой нормальный лидер так бы не поступил".

Бывший замгоссекретаря, президент либерального Брукинского института Строб Тэлбот написал в "Твиттере": "Президент США сплоховал. Кремль располагает единственной записью беседы и волен исказить ее или использовать ее в низких целях".

"Как мы теперь знаем, Путин и Трамп встречались дважды, - резюмирует Vox. - И ясно, что оба раза Путин оказался впереди".

"Поскольку Трамп так неопытен, есть опасение, что Путин водит его за нос", - заметил сайту вездесущий сейчас Бреммер.

С другой стороны, непоименованный высокопоставленный европейский дипломат сказал Washington Post, что не видит ничего странного в том, что Трамп и Путин решили пространно побеседовать без посторонних.

"Я не нахожу в этом ничего сенсационного", - заметил он, но добавил, что, "возможно, Трамп и Путин немножко отличаются от других присутствующих".