Как Британия много лет выступала за освобождение помощника Гитлера Рудольфа Гесса

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Согласно хранящимся в Национальном архиве документам, британские власти начали ходатайствовать об освобождении нацистского преступника Рудольфа Гесса еще в 1956 году.

Гесс был одно время заместителем Гитлера и в какой-то период самым влиятельным человеком в нацистской Германии.

В Британии его в основном помнят за его несколько странную и оказавшуюся провальной одностороннюю "мирную инициативу", когда в 1941 году он прилетел в Британию, чтобы договориться о союзничестве, однако был арестован и упрятан в тюрьму до конца Второй мировой войны.

После войны Гесса приговорили к пожизненному заключению, и он провел остаток дней в берлинской тюрьме Шпандау, где он на протяжении долгого времени оставался единственным заключенным.

Обнародованные в четверг документы министерства иностранных дел Британии показывают, что британцы поддерживали освобождение Гесса в течение трех десятилетий - вплоть до его самоубийства в 1987 году.

Гесс был приговорен на Нюрнбергском процессе в 1946 году Международным военным трибуналом, сформированным четырьмя странами - СССР, Британией, Францией и США, поэтому ходатайство об освобождении должно было быть поддержано всеми членами трибунала.

К 1966 году шесть других заключенных Шпандау, включая личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера, были освобождены или умерли.

Единственный заключенный

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гесс на Нюрнбергском процессе рядом с Герингом

Гесс, которому на тот момент было 72 года, оставался единственным заключенным этой тюрьмы.

Несмотря на хорошее здоровье, он постепенно дряхлел, и его сын организовал кампанию по его освобождению, что стало широко освещаться в западногерманской прессе, да и в Британии все больше голосов раздавалось в пользу этого.

Согласно документам, британское правительство активизировало усилия по освобождению Гесса.

В 1979 году лорд Кэррингтон, только заступивший на пост министра иностранных дел, написал очень прочувствованное письмо своему советскому коллеге Андрею Громыко.

"Это будет как негуманно, так и бессмысленно - настаивать на том, чтобы этот старый человек умер в тюрьме", - писал он.

Всего британцы подали 11 односторонних прошений освободить Гесса. Американцы и французы поддержали их в 9-ти случаях. В СССР неуклонно отказывались пересматривать это дело.

Почти 40 лет спустя после окончания Второй мировой войны советские политики и дипломаты заявили, что освобождение столь значительной фигуры в нацистской иерархии не было бы понято советским народом и всеми теми, кто пострадал от немецкого фашизма.

Один дипломат отметил, что его не убедила "гуманная аргументация": "Те страдания, которые он и другие нацисты причинили, не были гуманными".

Последний управляющий

Image caption Тони Ле Тиссье был последним управляющим Шпандау от Британии

Тони Ле Тиссье был последним британским управляющим тюрьмы Шпандау, занимавшим этот пост в последние десять лет, предшествовавшие смерти Гесса. Были там и французские, американские и русские управляющие - они по очереди на месяц заступали на этот пост.

Устав в Шпандау, выработанный по окончании Нюрнбергского процесса, был жестким.

К заключенным обращались только по номерам и никогда по имени. Наказания были довольно строгими. Когда в 1955 году Гесс не поприветствовал советского смотрителя, то у него забрали все чтиво, правда, всего на 10 дней.

Заключенных могли посадить на хлеб и воду или же перевести в карцер.

Как вспоминает Ле Тиссье, к моменту его приезда в Шпандау, тюремный режим стал мягче: несмотря на то, что к Гессу надо было обращаться "Седьмой номер", не все этого придерживались и некоторые офицеры звали его по имени. Он не должен был смотреть последние известия по телевизору, но и это правило не всегда соблюдалось.

Он мог пойти в сад, когда хотел, и у него было два повара, которые готовили ему то, что он хотел. "Он очень много ел! - вспоминает Ле Тиссье. - Просто даже удивительно, сколько".

Ле Тиссье разговаривал с Гессом, но никогда о его прошлой жизни: "Это была закрытая тема, мы никогда ее не касались". Как никогда не говорили они о политике или текущих новостях.

Тюрьма Шпандау

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Была сооружена в 1876 на улице Вильгельмштрассе в районе Шпандау на западе Берлина.

Изначально использовалась как военный изолятор; гражданские лица стали поступать туда с 1919 года, а во время правления нацистов тюрьму использовало Гестапо.

После Второй мировой войны помимо Гесса в тюрьме находились еще шестеро нацистских заключенных: Константин фон Нейрат, Эрих Редер, Карл Дёнитц, Вальтер Функ, Альберт Шпеер и Бальдур фон Ширах.

После смерти Гесса здание было сразу же разрушено. Это было сделано для того, чтобы не допустить паломничества неонацистов. Позднее на этом месте был построен торговый центр.

Ле Тиссье по возможности постарался сделать жизнь заключенного Шпандау более комфортной: выписал ему в комнату новые стулья и кровать, но он не согласен с тем, что Гесса надо было выпустить на свободу.

Бывший управляющий тюрьмы полагает, что Гесс заслуживал того, чтобы умереть за решеткой - за все то, что он сделал.

"Он получил по заслугам. Он же был нацистом-фанатиком - врагом! Я был совершенно уверен в том, что он должен там оставаться до самого конца", - говорит Ле Тиссье.

В августе 1987 Гесс покончил жизнь самоубийством, повесившись на шнуре электроудлинителя. По некоторым версиям, ему в этом помогли, однако Ле Тиссье убежден, что Гесс действовал самостоятельно, поскольку охрана в тюрьме была очень жесткой. К примеру, от ворот был только один ключ, который хранился исключительно у старшего охранника.

Ле Тиссье вспоминает свою реакцию на смерть нацистского преступника: "Это был свершившийся факт - все было кончено", и на его взгляд - к лучшему: "Все это было такой тратой времени и денег да еще с участием стольких людей!"

Статья написана на основе прозвучавшего в программе BBC4 Today радиоматериала Санчи Берг.