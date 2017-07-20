Девять правил, помогающих резко снизить риск деменции

Правообладатель иллюстрации Peter Rhys Williams Image caption Учёные уверены, что гимнастика мозга и здоровый образ жизни помогают снизить риск слабоумия

До трети случаев деменции в мире можно было бы избежать, если бы люди следили за здоровьем своего мозга. Этот вывод содержится в результатах исследования международной группы нейрохирургов и нейробиологов, опубликованное в медицинском журнале Lancet.

Специалисты насчитали девять ключевых факторов риска, среди которых - отсутствие образования, потеря слуха, курение и малоподвижный образ жизни.

Презентация исследования прошла на международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Лондоне.

По оценкам специалистов, к 2050 году число человек с различными формами старческого слабоумия на планете может увеличиться до 131 миллиона.

Сейчас число страдающих деменцией в мире оценивается в 47 миллионов.

Девять факторов, повышающих риск деменции:

потеря слуха в среднем возрасте - 9% риска

отсутствие среднего образования - 8%

курение - 5%

игнорирование первых признаков депрессии - 4%

недостаток физической активности - 3%

изоляция от общества - 2%

гипертония - 2%

ожирение - 1%

диабет 2-го типа - 1%

Как считают учёные, эти факторы, воздействие которых в разной степени зависит от самого человека, отвечают лишь за 35% риска. Другие 65% человеку пока неподконтрольны.

Источник: Комиссия Lancet по предотвращению и лечению деменции

"Деменцию диагностируют в пожилом возрасте, но изменения мозга начинаются куда раньше", - говорит один из соавторов исследования профессор Джилл Ливингстон из Университетского колледжа Лондона.

"Если мы начнем действовать уже сейчас, мы резко улучшим жизнь людей с деменцией и их семей и, таким образом, преобразуем общество будущего", - добавляет нейробиолог.

В исследовании приняли участие 24 специалиста из разных стран; все они убеждены, что образ жизни человека играет большую роль в повышении или снижении риска развития слабоумия в пожилом возрасте.

Когнитивный резерв

В документе также вводится понятие когнитивного резерва, что означает укрепление нейронных связей мозга, необходимое для функционирования неповреждённых участков нервной системы в пожилом возрасте.

Отсутствие среднего образования также оказалось весомым фактором риска. Кроме того, авторы исследования намекают на то, что люди, продолжающие изучать что-то всю свою жизнь, увеличивают резервы своего мозга.

Утрата слуха в среднем возрасте также интерпретируется медиками и биологами как угроза мозгу: люди могут лишиться когнитивно богатого окружения, оказаться в социальной изоляции и впасть в депрессию. Каждое из этих обстоятельств повышает риск деменции.

Еще один вывод, который делают ученые, заключается в том, что все, что полезно сердцу, полезно и мозгу.

Жизнь без никотина и лишнего веса, но с фитнесом и профилактикой гипертонии и диабета - ещё один ключ к снижению вероятности столкновения со старческим слабоумием, раком и заболеваниями сердечно-сосудистой системы в почтенном возрасте, подчёркивают специалисты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Физическая активность снижает риск деменции, говорят эксперты

На данный момент авторы исследования не накопили достаточно данных о влиянии диеты и алкоголя на деменцию, но предполагают, что оба этих фактора играют роль.

"Хотя и не обязательно, что это произойдет, но деменция, согласно расчётам, может оказаться главной убийцей XXI столетия. Мы должны думать о рисках и менять свой образ жизни к лучшему", - говорит доктор Даг Браун, директор исследований в Обществе болезни Альцгеймера.

"Улучшить качество жизни"

"Нам следует не только предотвращать развитие болезни, но и продолжать тратить средства и усилия на поиск качественно нового метода лечения людей с этим ужасным заболеванием", - отмечает доктор Дэвид Рэйнольдс из британского Центра исследований болезни Альцгеймера.

Деменция часто сопровождается выработкой дефектных протеинов, которые активируют защитные механизмы, в результате клетки мозга прекращают выработку протеина на длительное время, в буквальном смысле истощая себя насмерть.

Этот процесс, повторяющийся в нейронах мозга, может привести к нарушениям моторики, памяти или даже к смерти.

Сейчас при лечении деменции часто используются ингибиторы ацетилхолинэстеразы - фермента, который необходим для расслабления мышц и нервных окончаний. Но избыток этих ингибиторов может приводить к запрограммированной гибели клеток соответствующих тканей.

Ученые надеются на успех двух лекарств, которые блокируют ферменты, запускающие смерть ряда клеток мозга, обманывая его и таким образом останавливая течение нейродегенеративных заболеваний.

Клинические испытания этих препаратов должны начаться в ближайшее время.