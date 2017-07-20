Банк "Югра": как генпрокуратура поссорилась с центробанком

Правообладатель иллюстрации Anton Podgaiko/TASS Image caption ЦБ увидел в "Югре" признаки махинаций с вкладами и вывода активов

В России разворачивается конфликт между Банком России и генпрокуратурой вокруг банка "Югра". Генпрокуратура накануне опротестовала решение центробанка ввести временную администрацию в "Югре"и потребовала приостановить выплату компенсаций вкладчикам и работу временной администрации. Однако центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не послушались.

СМИ сообщают, что генпрокуратура вызвала для объяснений представителей АСВ и главу временной администрации "Югры" Дмитрия Онегина. Официально эта информация не подтверждена.

Банк ВТБ 24 сообщил, что за первый же день выплатил вкладчикам "Югры" 10 млрд рублей.

Проблемы "Югры" впервые в России привели к открытому противостоянию ЦБ и прокуратуры. По словам главы Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, прокуратура пытается оспорить введение временной администрации в банке в первый раз на его памяти.

Как ЦБ и АСВ не послушали прокуратуру

Скандал вокруг "Югры", который входит в тридцатку крупнейших банков России, начался 10 июля этого года: тогда ЦБ ввел в банке временную администрацию на полгода. Регулятор объяснил свое решение тем, что обнаружил в "Югре" признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности.

В среду, 19 июля, генпрокуратура опротестовала решение ЦБ, заявив, что приказы банка были изданы безосновательно. Прокуратура потребовала приостановить работу временной администрации и процесс выплат вкладчикам.

Вечером в среду глава ВТБ 24 Михаил Задорнов сообщил "Ведомостям", что банки-агенты были вынуждены отменить начало выплат вкладчикам - ВТБ 24 как раз оказался в числе пяти банков, которые должны были выплачивать средства.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption До конца не было ясно, будут ли банки выплачивать компенсацию вкладчикам "Югры"

По данным газеты "Коммерсант", АСВ разослало письмо банкам-агентам о том, что выплату компенсаций нужно срочно приостановить. Это произошло всего за несколько часов до начала выплат на Дальнем Востоке.

Однако позднее на сайте АСВ появилось сообщение о том, что ВТБ 24, Сбербанк, "Россельхозбанк", "ФК Открытие" и "Уралсиб" в четверг все же начнут выплаты. АСВ 20 июля отчиталось о старте этого процесса. Подобные сообщения появились и на сайтах банков-агентов.

Задорнов в четверг объяснил журналистам, что консультации АСВ и ЦБ длились до полуночи. В итоге они решили выплатить деньги вкладчикам. Сам Задорнов это решение также поддержал.

Первым выплаты компенсаций вкладчикам "Югры" начались на Дальнем Востоке. Здесь их осуществляет ВТБ 24, у офиса которого с утра, по данным Интерфакса, были небольшие очереди.

ЦБ не выполнил и другое требование генпрокуратуры: по данным ТАСС, временная администрация в четверг продолжила работу в "Югре".

В итоге, по данным СМИ, генпрокуратура заинтересовалась самим АСВ. Газета "Коммерсант" и агентство РИА Новости сообщили, что надзорное ведомство направило в АСВ телефонограмму на имя главы агентства Юрия Исаева и главы временной администрации "Югры" Дмитрия Онегина. В ней Онегина и представителей АСВ якобы попросили явиться в ведомство.

По данным "Коммерсанта" и агентства ТАСС, в среду вечером Генпрокуратора также направила Исаеву и Онегину предостережение, в котором пригрозила привлечь их к ответственности, если выплаты вкладчикам будут произведены. В документе прокуратура называет эти выплаты "неправомерными действиями".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уне полномочен вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра". По данным ТАСС, Исаев будет лично обсуждать конфликт с руководством генпрокуратуры, но официально это пока не подтверждено.

Что произошло с "Югрой"?

"Югра" - один из крупнейших российских банков. По объему активов банк, согласно данным портала banki.ru, стал 30-м в стране, а по размеру кредитов - 16-м.

Общий объем вкладов в "Югре", по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, составляет 180 млрд рублей. Из них застраховано 170 млрд рублей, пояснил чиновник. Выплаты вкладчикам "Югры" для АСВ станут рекордными.

25 апреля в "Югре" произошел сбой, который в банке объяснили проблемами с электроснабжением. В течение двух дней вкладчики не могли снять деньги.

Некоторые аналитики, а также источники "Ведомостей", близкие к владельцам банка, высказывали предположения, что сбой на самом деле мог быть связан с нехваткой ликвидности. После этого и началась внеплановая проверка ЦБ, пишут "Ведомости".

До этого бизнес банка быстро рос, так как "Югра" предлагала вкладчикам более высокие проценты, чем конкуренты. Однако в апреле ЦБ ввел на ограничение на привлечение банком вкладов физических лиц.

Поздышев утверждает, что банк обходил эти ограничения, предлагая вкладчикам одну акцию банка, благодаря чему они становились его акционерами. Таким образом, по его словам, банку удалось привлечь 1,88 млрд рублей.

По словам Поздышева, больше половины кредитного портфеля "Югры" приходится на кредиты акционерам банка. 13 июля, через три дня после решения о введении в "Югре" временной администрации, глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала кредитование аффилированных лиц одной из главных проблем российской банковской системы.

"Советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, менять модель", - заявила она.

После того как временная администрация оценит состояние банка, ЦБ должен принять решение о том, что делать с "Югрой" дальше - отзывать лицензию или начинать процесс санации. При этом некоторые эксперты упрекают ЦБ в том, что при принятии этого решения регулятор якобы часто руководствуются интересами лоббистов, из-за чего переплачивает за спасение банков.

"Югрой" владеют структуры Алексея Хотина и его отца Юрия. По данным Forbes, помимо "Югры" Хотины владеют различной недвижимостью в Москве.