Когда красота требует жертв - в буквальном смысле

Image caption Таблетки, побочным эффектом которых является набор веса, не так сложно приобрести у нелегальных продавцов

Все больше и больше молодых девушек в Судане обращаются к средствам, приобрести которые можно лишь на черном рынке. И делается это только ради красоты.

В то время как отбеливание кожи уже давно является основной косметической процедурой среди суданских женщин, последнее время набирает обороты новая мода.

Многие молодые девушки начинают применять таблетки, которые отпускаются только по рецепту, с целью набрать вес. Таков сейчас идеал красоты в этой стране - быть обладательницей пышной фигуры.

Таблетки, ведущие к набору веса, нелегально продаются в тех самых магазинах, в которых также можно приобрести отбеливающие кремы и другие популярные косметические средства.

Продаются они в маленьких пакетиках или пустых коробках от конфет, и покупательницы даже не представляют, какой риск эти таблетки представляют для их здоровья.

Мнимая тайна

Сложно оценить, сколько женщин в Судане применяют эти таблетки, потому что многие из них просто отказываются в этом признаваться.

"Таблетки раздают в деревнях, как конфеты, - рассказывает студентка университета Хартума Имититхаль Ахмед. - Я всегда боялась этих таблеток, потому что видела, как от них становилось плохо моим родным и как друзья подсаживаются на стимуляторы аппетита.

Моя тетя сейчас находится на грани почечной недостаточности, у нее много бляшек в сосудах - и все это из-за того, что она принимала слишком много этих таблеток, потому что хотела себе большую попу.

В семье все знают, почему тетя больна, однако она не собирается это признавать. Ей пришлось отказаться от этих таблеток по рекомендации врача".

"Моя мама подозревает"

Упаковку таблеток зачастую делают более привлекательной, а также им дают яркое название, отсылающее к их действию - столь желанному для многих женщин.

"Восторг соседей" (The Neighbours' Shock), "Куриные бедрышки" (Chicken Thighs), "Моя мама подозревает" - клиническое название заменяется обещаниями большой попы, шикарных бедер и живота, который заставит вашу маму предположить, что вы беременны.

Таблетки варьируются от обычных стимуляторов аппетита до лекарств от аллергии, в состав которых входит стероидный гормон кортизон.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Идеал красоты в Судане - светлокожая и пышная женщина

Побочные эффекты кортизона теперь стали почвой для обогащения распространителей этих таблеток. Этот гормон известен тем, что замедляет обмен веществ, повышает аппетит, задерживает воду в организме и создает жировые отложения в области живота и лица.

По словам руководителя Союза фармацевтов Судана Салаха Ибрагима, бесконтрольное использование стероидов может нанести вред сердцу, печени, почкам и щитовидной железе.

Он поясняет, что кортизон синтезируется естественным образом, помогая регулировать жизненно важные функции организма. А когда искусственно синтезированные концентрированные дозы этого гормона попадают в организм человека в виде таких таблеток или отбеливающих кожу кремов, мозг подает сигнал о прекращении его выработки.

Когда же человек резко перестает принимать гормональное средство, его важнейшие органы могут перестать нормально функционировать.

Ужасные последствия

По словам медицинских работников, молодые женщины в Судане умирают от острой почечной недостаточности или остановки сердца, вызванных резкой отменой приема стероидов.

Летальные случаи особенно распространены среди невест, которые по традиции посвящают целый месяц до свадьбы процедурам красоты, после чего резко перестают принимать таблетки, ведущие к набору веса, и стероидные отбеливающие крема. Причиной их смертей становится внезапный отказ какого-либо органа.

Несмотря на это, подобные тенденции в красоте все равно продолжают притягивать представительниц прекрасного пола.

Злоупотребление таблетками, отпускаемыми по рецепту, набирает обороты в консервативном обществе Судана из-за того, что это на самом деле не считается чем-то предосудительным, в конце концов эти таблетки не пахнут, как алкоголь или марихуана.

Студенты университетов массово покупают сильнодействующее обезболивающее средство Трамадол (Tramadol), которое стоит 20 суданских фунтов (1,8 долларов США) за таблетку.

Некоторые из придорожных продавцов чая в Хартуме могут даже добавить обезболивающее средство прямо в чай, для чего покупателю необходимо произнести кодовое слово.

Правообладатель иллюстрации YOUTUBE Image caption Многие женщины в Судане видят в певице Нада Алгалаа идеал красоты

Кампании по повышению осведомленности к заметному результату пока не привели.

Доктор Ибрагим неоднократно появлялся на национальном телевидении, чтобы предостеречь об опасностях злоупотребления такими таблетками.

На уровне университетов в будущих фармацевтах воспитывают бдительность и следование требованиям закона и этики.

Но в стране, где доктора и фармацевты получают очень мало, определяющим становится соблазн продавать таблетки нелегальным распространителям.

"Последний раз, когда я ходила в магазин за своими кремами, хозяин магазина достал коробку от шоколадных конфет, которая была полна разных таблеток, приводящих к набору веса, - рассказывает студентка Имититхаль Ахмед. - Из страха опозориться, девушки не спрашивают фармацевтов и докторов о тех таблетках, которые они покупают в этих магазинах".

Полиция, может, и арестовывает продавцов, и перекрывает каналы контрабанды, но прибыль мошенников-фармацевтов все равно растет. Таблетки уходят на черный рынок, что считается меньшим злом.

Судан - не единственная африканская страна, где полнота считается символом власти и процветания и увеличивает шансы выйти замуж среди молодых девушек.

Однако именно в этой стране полнота становится идеалом.

Именно здесь она определяет то, какой должна быть писаная красавица и желанная жена - полной и светлокожей.

Ставший культовым образ певицы Нада Алгалаа, которой восхищаются и пытаются подражать, - лишнее тому подтверждение.

Для некоторых женщин это становится целью, для достижения которой хороши абсолютно все средства без исключения. Даже если они ставят под угрозу их здоровье и жизнь.