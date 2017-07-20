Археологи: аборигены Австралии гораздо старше, чем мы думаем

Правообладатель иллюстрации Dominic O Brien/Gundjeihmi Aboriginal Corporation Image caption Открытие сделали в гроте в Северной территории

Археологи нашли подтверждение тому, что австралийские аборигены гораздо раньше заселили континент, чем считалось ранее - согласно последним данным, они прибыли на материк около 65 тыс. лет назад.

Таким образом, принятое в науке время заселение Австралии человекеком может отодвинуться на 18 тыс. лет в прошлое.

Поводом для пересмотра дат послужило открытие древнейших каменных топоров и рисовальных орудий с охрой в гроте Маджедбебе близ национального парка Какаду на Северной территории.

Как говорят исследователи, опубликовавшие свои изыскания в журнале Nature с критическими отзывами коллег, речь идёт о древнейших приспособлениях для наскальной живописи в мире.

Что это открытие меняет?

Учёные считают, что австралийские аборигены - одна из древнейших непрерывно существующих культур мира.

Тем не менее, антропологи десятилетиями спорили о времени заселения континента: по разным их оценкам, люди появились в Австралии от 47 до 60 тыс. лет назад.

Пращуры теперешних аборигенов, вероятно, приплыли на материк с архипелагов Юго-Восточной Азии, когда уровень воды был гораздо ниже.

Руководитель исследования профессор Крис Кларксон из Университтета Квинсленда заявил, что его групе удалось уточнить возраст заселения массы земли и "отодвинуть" его на 18 тыс. лет относительно принятой в науке датировки в 47 тыс. лет назад.

Правообладатель иллюстрации Dominic O Brien/Gundjeihmi Aboriginal Corporation Image caption Археологи получили разрешение на раскопки у проживающих в окрестностях парка Какаду аборигенов

"Это имеет огромное значение - как для датировки выхода людей из Африки, так и для определения времени исчезновения мегафауны и самосознания аборигенов в истории", - заметил учёный в беседе с Би-би-си.

Датировка расселения первобытного человека из Африки крайне спорная: специалисты предлагают время в диапазоне от 60 тыс. до 100 тыс. лет.

С учётом нового открытия становится ясно, что этот исход популяции произошёл не позднее 65 тыс. лет назад.

Кроме того, оно подтверждает, что первые люди в Австралии застали мегафауну континента, в частности - гигантских вомбата и варана.

Газета Sydney Morning Herald в честь нового открытия опубликовала график, где приняла уточнённое время существования культуры аборигенов за сутки; прибытие первых английских переселенцев на континент приходится на 23 часа 54 минуты 56 секунд из этих воображаемых 24 часов.

Как определялась датировка?

Стандартный радиоуглеродный метод датировки первобытных артефактов обычно имеет верхнюю границу в 50 тыс. лет.

Чтобы уточнить возраст более древних находок, специалисты применили оптическое датирование - метод, основанный на определении момента времени, когда минерал в последний раз находился на свету.

Он позволяет точно определять возраст артефактов до 100 тыс. лет.

Таким образом удалось обследовать 28,5 тыс. песчинок, что позволило точнее определить дату изготовления топоров и примитивных кистей.

Какие артефакты обнаружили?

Объекты, найденные в глубинном слое породы в гроте Маджедбебе, указывают на динамичное расселение аборигенов по Австралии, которое сопровождалось техническими инновациями, говорит профессор Кларксон.

Правообладатель иллюстрации Chris Clarkson Image caption При раскопках нашли каменные топоры с поперечной рукояткой

"Мы нашли красивые каменные топоры с закреплёнными смолой поперечными рукоятками с выбоинами на их острых концах", - поведал руководитель исследования.

Кроме того, археологи нашли осколки отражающих свет минералов - в основном, слюды, погружённой в охру, - вместе со слюдяной пластиной, покрытой красной охрой.

"Так мы поняли, что эти людей влекло художественное самовыражение", - добавляет профессор.

Что представляет из себя Маджедбебе?

Этой землёй владеет племя миррар, чьи интересы представляет Корпорация аборигенов Гундджейхми, которые дали археологам разрешение на раскопки.

Представители этнической группы миррар работали плечом к плечу с археологами, извлекая породу и следя за сохранностью добытых объектов.

С 19070-х в гроте четырежды проводили раскопки, в результате которых из глубокого слоя породы извлекли более 10 тыс. артефактов.

Председатель Корпорации Гундджейхми Джастин О'Брайен сказал, что новое открытие в корне меняет понимание эволюции орудий аборигенов.