Шипспоттеры: рост военной мощи России в Сирии, глядя из Стамбула

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Российский корвет "Мираж" проходит через Стамбул по пути в Сирию

Стамбульские любители наблюдать за проходящими морскими судами стали ключевым ресурсом для дипломатов и разведывательных структур, поставляя важную информацию о масштабах российской военной кампании в Сирии.

На часах почти полночь. Я только что заснул после занявшего целый день долгого перелета в Стамбул, как мой телефон издает сигнал о поступившем сообщении.

"Не очень хорошая новость, - говорится в нем. - Александр Ткаченко войдет в Босфор в 04:20. Крайне неудобно. Нет вообще никаких гарантий, что мы хоть что-то сможем разглядеть".

"Александр Ткаченко" - массивный российский грузопассажирский автомобильный паром большой вместимости, который ранее уже несколько раз проходил Босфор, перевозя в направлении Сирии военные грузовики и другое оборудование, хорошо заметное на его открытой палубе.

В этот раз его груз может быть укрыт получше. Но в любом случае 4:20 утра - это все еще глубокая ночь в это время года в Турции.

Однако темнота не остановит Йорука Исика, приславшего мне сообщение, от того, чтобы занять позицию в удобной для наблюдения точке на берегу Босфорского пролива в самом сердце Стамбула, со своим мощным биноклем и камерой с телеобъективом.

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Он будет в полной готовности оповестить о прохождении судна своих многочисленных алчущих фолловеров в "Твиттере", в число которых теперь входят дипломаты и аналитики разведок из самых разных стран.

Он приглашает меня отправиться с ним, хотя и добавляет: "Мне будет очень стыдно, если на борту ничего не окажется".

Разумеется, я тоже встаю. Ведь это то, зачем я сюда и приехал.

Добро пожаловать в эксцентричный - но становящийся все более важным с политической точки зрения - мир шипспоттинга (англ. ship-spotting, дословно "наблюдение за кораблями" - прим. Би-би-си).

Это интернациональное, крепко сплоченное братство: большинство его участников (хоть и не все) - мужчины. Исик - один из его наиболее страстных и энергичных участников сообщества.

Исик - большой человек во всех смыслах этого слова: похожий на медведя, радушный и веселый.

Правообладатель иллюстрации Monica Whitlock Image caption Йорук Исик (справа) с товарищем-шипспоттером Девримом Яйлали на босфорском пароме

Его кажущийся неиссякаемым запас энергии подпитывается крепким стамбульским кофе - третьей любовью его жизни, после жены и кораблей, - поскольку спит он крайне мало.

"Очень часто я встаю в два, три или четыре часа пополуночи, чтобы увидеть кое-что", - говорит он.

"Да, это весьма мучительно. В результате я загубил много дней, таких как этот" - добавляет он и хохочет.

Понять, как зародилась его страсть, совсем несложно. Частично она объясняется самой жизнью в Стамбуле.

Босфор - ворота в Черное море для судов, идущих из Средиземноморья - не единственная морская артерия со столь интенсивным судоходством; однако ни один столь же загруженный морской маршрут не пролегает через сердцевину огромного города.

15 миллионов жителей Стамбула имеют возможность наблюдать огромные боевые корабли и круизные лайнеры, контейнеровозы и танкеры, прямо перед своими глазами.

Ширина Босфорского пролива в самом узком месте составляет всего 700м, и движение в нем настолько интенсивное, что во избежание столкновений его приходится поддерживать в одностороннем режиме: турецкие власти регулярно меняют направление пропуска в зависимости от потребностей. Суда, идущие во встречном направлении, вынуждены ожидать своей очереди у северного или южного входа в пролив.

Правообладатель иллюстрации Yoruk Isik Image caption Эсминец ВМС США "Портер" проходит через Босфор

У Исика есть несколько излюбленных наблюдательных пунктов для отслеживания кораблей: в основном они располагаются на одном из множества изгибов пролива Босфор. Впрочем, нередко он попросту наблюдает за ними с собственного балкона.

"Шипспоттинг - это зеркало международных отношений, политики, того, что происходит прямо сейчас", - говорит он.

"Торговые войны между Россией и Турцией, американское присутствие в Черном море в поддержку их союзников по НАТО или попытки России снова внедриться на Ближний Восток - все это происходит прямо посреди нашего городка" - восклицает Исик.

Исик - который зарабатывает себе на жизнь, консультируя по международным вопросам, ведет учет всех типов судов, проходящих через пролив.

Один из кораблей, что он с нетерпением ожидал, сидя в прибрежном кафе, - крупнейшее в мире строительное судно "Пайонеринг Спирит" длиной в шесть аэробусов, проходившее через Босфор по направлению к месту прокладки газопровода TurkStream у российского побережья.

Правообладатель иллюстрации @YorukIsik Image caption Йорук Исик о "Пайонеринг Спирит": "Длиной в 6 аэробусов и ценой в 2,6 млн евро, корабль-кран, способный поднять нефтяную платформу, проходит Дарданеллы по пути в Анапу"

Размеры судна таковы, что на время его прохождения через Босфор пролив пришлось закрыть для всего прочего судоходства.

Однако больше всего Исика и его товарища по шипспоттингу Деврима Яйлали, редактора вебсайта Bosphorus Naval News, восхищают и воодушевляют военные корабли.

Яйлали, экономист по образованию, отслеживает проходящие корабли еще дольше, чем Исик - с тех пор, как подростком ездил в школу на другом берегу Босфора в годы холодной войны.

Его так занимали советские корабли, что однажды он даже пропустил школьный экзамен, чтобы сфотографировать авианосец "Адмирал Кузнецов" - сегодняшний флагман российского флота - в момент его дебютного прохода через Стамбул вскоре после постройки.

Сегодня у Исика и Яйлали дел становится все больше и больше - военно-морской трафик через Босфор заметно усилился после того, как Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров в 2014 году.

Правообладатель иллюстрации @YorukIsik Image caption Йорук Исик в "Твиттере": "БДК "Николай Фильченков" возвращается из Тартуса 12 дней спустя; его 6-я операция в Сирии в 2017-м"

Кремль неустанно укрепляет оборонительные рубежи в Крыму и модернизирует свой Черноморский флот, базирующийся в Севастополе.

"Россия уже приобрела три новейшие подлодки класса "Кило" (в российской кодификации - проект 877 "Палтус" - прим. Би-би-си), и четвертая на подходе", - говорит Исик.

По его словам, это демонстрирует заинтересованность Москвы в усилении своего влияния в Черном море.

Правообладатель иллюстрации Yoruk Isik Image caption На борту "Фильченкова" кто-то захотел тоже сфотографировать Йорука Исика в ответ

В то же время НАТО заявляет, что в ответ намерено усилить собственное присутствие в черноморском регионе.

В апреле этого года Исик отметил прохождение через Стамбул британского эсминца "Даринг", совершавшего довольно редкий для Королевских ВМС визит в Черное море.

"Нынешняя ситуация мне кажется гораздо более устрашающей, чем во времена холодной войны, - говорит он. - Существует возможность, если и не "горячих" военных действий, то определенно некоего военного противостояния".

Правообладатель иллюстрации @YorukIsik Image caption Эсминец Королевских ВМС "Даринг" идет в Черное море, сообщает Исик в "Твиттере"

Однако на данный момент источником наибольшей опасности военного противостояния выступает Сирия - и с момента вмешательства России в сирийский конфликт почти два года назад Исик и его стамбульские друзья-шипспоттеры стали играть ключевую роль в деле предупреждения мира об истинных масштабах российского участия в этой войне.

Все российские корабли, идущие в Сирию из Севастополя или из другого пункта базирования Черноморского флота в Новороссийске, неизбежно проходят через принадлежащий Турции Босфорский пролив.

И время от времени, как говорит Исик, Россия не прочь щегольнуть своей неоднозначно оцениваемой в мире военной кампанией.

Его самый знаменитый снимок, сделанный в декабре 2015 года и разошедшийся в ретвитах по всему миру, запечатлел российского солдата, стоящего на палубе десантного корабля с переносным ракетным комплексом "Игла" на плече в момент прохождения судна через центр многомиллионого города.

Правообладатель иллюстрации Yoruk Isik Image caption Военнослужащий с ПЗРК "Игла" на плече был замечен на палубе российского судна

Российские военные корабли, подобно всем судам, принадлежащим причерноморским странам, имеют полное право прохода через Босфор в мирное время. У стран за пределами региона права на использование пролива ограничены определенными условиями.

Однако этот кадр, сделанный вскоре после того, как Турция сбила российский истребитель, предположительно нарушивший ее воздушное пространство, был расценен Анкарой как настолько провокационный, что турецкий МИД направил в Москву ноту протеста.

"Когда я делал этот снимок, я даже не видел ракеты своими глазами - только, когда я загрузил фото в компьютер, - говорит Исик. - В итоге для меня так и осталось загадкой, было ли это сделано по приказу из Москвы или было личной инициативой самого солдата или капитана корабля".

Правообладатель иллюстрации Yorik Isik Image caption Исик заметил солдата с ракетной установкой в руках, лишь увеличив фотоснимок

Что же касается "Александра Ткаченко" - корабля, ради которого мы пожертвовали сном, - постепенно его силуэт появляется, как и было предсказано, из-за излучины Босфора в предрассветной дымке, загруженный стройными рядами выкрашенных в защитный оливковый цвет военных "камазов".

Исик самозабвенно отдается своей фотографической страсти.

Правообладатель иллюстрации Yoruk Isik Image caption Паром "Александр Ткаченко", везущий в Сирию армейские грузовики, проходит Босфор вскоре после рассвета

"Я в некотором роде довольно взволнован, - признается он. - Дело в том, что российское правительство заключило контракт с этим судном полтора года назад - тайно, об этом не объявлялось, - и это показывает их подход к этой войне. Корабли НАТО мощнее, чем российский флот, но и с тем, что у нее есть, Россия успешно запустила кампанию в тысяче миль от Севастополя".

"Я был первым, кто заметил, что Россия перевозит военные машины на гражданских судах, и это еще больше подтверждает, насколько глубоко Россия втягивается (в войну в Сирии)", - продолжает он.

"Ну что, Тим, теперь ты понимаешь, что испытывает в такие моменты шипспоттер? - спрашивает Исик. - Я люблю загадки, а это напоминает головоломку, когда мы видим корабли, перевозящие что-то из пункта А в пункт Б, - при помощи других споттеров мы можем разгадать эту головоломку".