Дан ли "зеленый свет" скоростным тоннелям Hyperloop Илона Маска?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Илон Маск утверждает, что заручился "устной поддержкой правительства"

Вакуумный тоннель, по которому пассажиров можно будет быстро доставлять из Нью-Йорка в Филадельфию или из Балтимора в Вашингтон, получил "устное" одобрение правительства США. Так говорит сам автор проекта Илон Маск. Но так ли это на самом деле?

Илона Маска хорошо знают и любят за его фантастические планы на будущее. Но даже по его меркам сделанное в четверг "объявление" выглядит неправдоподобно.

Твит 1: "Только что получил устное одобрение правительства на строительство компанией Boring Company подземного тоннеля Hyperloop Нью-Йорк - Филадельфия - Балтимор - Вашингтон. От Нью-Йорка до Вашингтона за 29 минут".

"Только что получил устное одобрение правительства на строительство компанией Boring Company подземного тоннеля Hyperloop Нью-Йорк - Филадельфия - Балтимор - Вашингтон. От Нью-Йорка до Вашингтона за 29 минут". Твит 2: "Из центра в центр города, в каждом - по десятку или больше подъемников на вход-выход".

"Из центра в центр города, в каждом - по десятку или больше подъемников на вход-выход". Твит 3: "Для формального одобрения необходимо еще провести большую работу, но я уверен, что это случится быстро".

Но когда все захотели узнать побольше (читай: хоть что-то) об этой сделке, ни Tesla, ни Boring Company - новая бурильная компания, основанная Маском в конце 2016 года, не стали вдаваться в подробности.

Впрочем, представитель Boring Company все же сообщил, что компания намеревается приступить к осуществлению этого проекта уже в текущем году.

"Boring Company провела серию многообещающих переговоров с местными чиновниками и представителями штатов и федерального правительства", - было заявлено Би-би-си.

"За редким исключением, реакция была очень позитивной, и мы заручились устной поддержкой планов по строительству тоннелей, включая маршрут Hyperloop из Нью-Йорка в Вашингтон, со стороны ключевых правительственных фигур, - говорилось также в официальном заявлении компании. - Мы намерены провести дальнейшие обсуждения с представителями городов и штатов, через которые пройдет этот маршрут, и намереваемся заручиться формальным одобрением, чтобы уже в этом году приступить к осуществлению нашего проекта".

Что и говорить, амбициозные планы, да и в самой компании мне подтвердили, что до конца года намереваются не только получить одобрение плана, но и начать копать.

"Многообещающие обсуждения"

Мы попытались выяснить, с кем именно Илон Макс мог обсуждать свои планы, и - не буду томить вас - нам это не удалось.

Во-первых, непонятно, откуда могло взяться это "устное правительственное одобрение", если ни одна правительственная структура, включая самого президента США, не может дать таких гарантий, учитывая всю сложность плана.

Можно предположить, что одобрение было получено в Управлении американских инноваций (OAI), новом департаменте Белого дома, которым руководит зять и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. Он выражал интерес к проекту Маска, однако на вопрос Би-би-си представительница OAI отказалась подтвердить какое-либо "устное одобрение".

Она лишь сообщила, что Белый дом провел "многообещающие обсуждения" с Маском, и что администрация "поддерживает проекты, способные трансформировать инфраструктуру, и верит в то, что величайшие решения часто становятся плодом изобретательности и целеустремленности частного сектора". И это все.

Быть может, Илон Маск в таком случае искал подход к более конкретному покупателю своих идей? Однако никто из представителей транспортных властей, которым Би-би-си в четверг направила запрос, не имел ни малейшего понятия, о чем идет речь.

Так, представитель Управления транспорта Юго-Восточной Пенсильвании (SEPTA), в ведении которого находится и Филадельфия (через нее должен проходить маршрут Hyperloop), признался: "Мы бросили клич, чтобы выяснить, знает ли кто-нибудь в SEPTA об этом плане, но пока что ничего не слышно".

Губернатор Пенсильвании Том Вульф тоже пребывает в полном неведении, хотя, как нам стало известно, очень хочет узнать об этом поподробнее.

Что касается Нью-Йорка, то представитель мегаполиса прямо заявил Би-би-си: "Управление транспорта штата Нью-Йорк не давало никаких устных одобрений проекту Hyperloop".

На этом фоне обещание Маска "быстро" получить формальное одобрение проекта выглядит очень, очень самонадеянным.

В Америке, чтобы передвинуть фонарный столб, нужно созывать целую комиссию. Что же тогда говорить о многотоннельной транспортной системе, которая обещает стать самой амбициозной транспортной инфраструктурой в США после строительства сети автострад в 30-е годы!

Недавно в соцсетях распространилось интервью, которое Илон Маск давал телеканалу Си-би-эс еще в 2014 году. В том интервью Маск почти расплакался, когда ведущий указал ему на то, что его собственные кумиры-астронавты не верят в его концепцию космических путешествий.

Про Маска говорили и то, что его индустрия электромобилей не имеет будущего.

Предприниматель приложил тогда неимоверные усилия, чтобы доказать свою правоту.

Однако на этот раз его заявления выглядят чересчур преждевременными.

Не исключено, что таким образом Маск просто активно продает свою идею, закладывая основы будущих инвестиций в Boring Company.