Пресса Британии: почему консерваторы падки на путинскую ложь?

В обзоре британских газет:

Ложное обаяние Кремля

Ни шагу назад в области законодательства

Атмосфера безнаказанности

Почему поменялось отношение к России

"Враждебное отношение консерваторов к России было столь же неизменным, как магнитный полюс Земли, - пишет в Times Эдвард Лукас, - но политическое землетрясение в США раскрутило стрелку компаса".

Если раньше республиканцы боготворили разведку, то теперь лишь треть из них разделяет веру ЦРУ в то, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов. И почти половина думает, что Трамп-младший был прав, когда согласился на встречу с загадочной русской, предлагавшей компромат на демократов. Столько же видят в России союзника. Между тем демократы вдруг стали гневными хулителями Кремля и стойкими защитниками ЦРУ и ФБР.

"И это вовсе не парадокс эры Трампа", - утверждает автор. Москва начала завлекать правых еще с 2013 года: порядок, суверенитет, христианство, запрет на однополые браки - все это импонировало консерваторам, и это сработало. Если раньше те, кто симпатизировал Путину, находились на периферии американской политики, то теперь они оказались в мейнстриме.

В среде британских консерваторов растет собственная фракция, придерживающаяся сходных взглядов, напоминает Лукас. В лице России они склонны видеть потенциальный противовес новой европейской империи под предводительством Германии. Какие союзники по НАТО, зачем заботиться о каких-то странах Балтии, не все ли равно, в Российскую или Германскую империю они попадут?

Десятилетиями Советский Союз очаровывал левых, теперь Кремлем восхищаются правые Эдвард Лукас, Times

Любопытно, что подобной логикой руководствуются правые и в ряде других европейских стран. Крайне правая "Альтернатива для Германии" занимает (не без помощи немцев советского происхождения) антинатовскую и прокремлевскую позицию. В том же ключе мыслят и их скандинавские коллеги "Шведские демократы", а также венгерские и греческие националисты, находящиеся у власти в своих странах.

Это очень напоминает симпатии, которые в свое время испытывали к Советскому Союзу левые движения, - пишет Лукас. Ведь чем меньше они знали об этом "рае рабочего класса", тем легче им было заблуждаться. Точно так же сегодня заблуждаются и консерваторы, полагающие, что Москва может предложить им что-то новое и привлекательное.

Ее экономическую модель едва ли можно назвать передовой, все построено на перераспределении доходов от продажи природных ресурсов, инвестиционный климат чудовищен, а попытки путинского режима диверсифицировать экономику с треском провалились.

Политическая модель, предлагаемая Кремлем, не более завидна. Обычно консерваторам по душе сильные независимые политические институты. В России их нет. Консерваторы верят в верховенство закона. В России правят указами. Консерваторы выступают за религиозные свободы. В России преследуются религиозные меньшинства.

И что самое важное, отмечает автор статьи в Times, Россия никакой не союзник. Она систематически подрывает и отвергает достигнутые с НАТО договоренности и столь же систематически вмешивается в наши политические дела, чему ярким примером могут служить недавние выборы в США и Франции.

Почему Британия не должна уступать ЕС в законодательном вопросе

Когда Британия обещала гарантировать права гражданам ЕС, она имела в виду, что они могут остаться жить в стране по британским законам, пишет в редакционной статье Daily Telegraph. При этом вовсе не предполагалось, что они смогут жить по законам, которые будут диктовать различные европейские суды.

Но теперь Мишель Барнье, ведущий переговоры о "брексите" от лица ЕС, настаивает именно на этом, называя это "обязательством", которое Британии необходимо выполнить. "Дать гражданам ЕС жить в Британии по своим отдельным законам - это извращение, - пишет газета. - И само такое предположение оскорбительно. Наши законы ничуть не хуже европейских, и если уж на то пошло - они даже более продвинутые".

В 1972 году парламент проголосовал за то, чтобы подчиниться европейскому законодательству, напоминает газета, и выйти из него будет непросто. Однако европейцы ошибаются, если полагают, что это решение было принято навечно. Напротив, каждый член ЕС имеет полное право инициировать статью 50 Договора и начать процесс выхода. И британское правительство в данном случае действует не по собственной прихоти, а выполняя волю народа, выраженную в ходе референдума, и тем самым подчеркивая, что "брексит" - это возвращение демократического суверенитета. И было бы странно, если бы этот процесс завершился сохранением в стране европейского законодательства.

Дать гражданам ЕС жить в Британии по своим отдельным законам - это извращение Daily Telegraph

Если бы Европа лучше относилась к иностранным гражданам, то у ее позиции была бы по крайней мере какая-то моральная основа, но чего нет - того нет, развивает свою мысль Daily Telegraph.

Левоцентристское правительство Италии отложило голосование в парламенте по вопросу о предоставлении гражданства детям мигрантов.

Франция - вразрез с духом Шенгенского договора - патрулирует свои границы с собаками и беспилотниками.

А общее отношение ЕС к мигрантам выразилось в последних угрозах: британские туристы и предприниматели могут лишиться права на бесплатное медицинское обслуживание в Евросоюзе, а живущим в странах ЕС британцам хотят запретить переезд на постоянное жительноство в другие стран ЕС. В свою очередь Британия сделала ошибку, согласившись не высылать из страны преступников с паспортами ЕС.

Барнье требует от британских властей большей ясности в том, чего же они хотят от переговоров по брекситу, подводит итог газета. Но что же тут не ясно: нам нужен скореший выход из ЕС и немедленное заключение нового договора о свободной торговле с Европой, пишет газета. А вот ЕС, похоже, никак не может смириться с "брекситом" и выставляет все новые нереальные требования и угрозы. "Но Европа не может отменить то, за что проголосовал британский народ, а это требует возвращение контроля над нашей собственной, совершенно работоспособной законодательной системой", заключает Daily Telegraph.

Насилие в Британии - еще не волна, не меры нужны срочные

Рост преступности в Англии и Уэльсе составил 10% по сравнению с прошлым годом, шокирует читателей редакционная статья в Times. В общей сложности было совершено 175 тыс. "преступлений против личности", и если обычно политики быстро находят объяснения такой статистике, на этот раз сделать это будет непросто.

К традиционным преступлениям прибавились такие опасные новинки, как нападения банд на мотороллерах, которые пользуются тем, что полиции запрещено их преследовать из опасения причинить вред подросткам, а также преступления с применением кислоты.

Снижать уровень преступности - главная задача министра внутренних дел Эмбер Радд, напоминает газета, однако пока что ее реакция остается невнятной.

Радд обещает провести консультации по новому законодательству о холодном оружии, обсудить возможность введения ограничений на продажу кислоты, разработать план действий по борьбе с новыми видами преступлений…

Все это в будущем, но зачем же ждать, задается вопросом газета.

Полиция и так обладает правом останавливать и обыскивать подозрительных людей, предварительно объяснив им причины своих подозрений. Беда в том, что в последние три года стражи порядка этим правом стараются не пользоваться - по требованию тогдашнего министра внутренних дел Терезы Мэй. И все это - из-за опасений, что молодые чернокожие граждане могут возмутиться, что их чаще других останавливают по этническому признаку.

Но с тех пор обстоятельства изменились, напоминает Times, а новый комиссар полиции Большого Лондона Крессида Дик уже прямо заявила, что готова санкционировать задержания и обыски на улицах, если это нужно для дела.

Очень нужно, считает Times. Газета признает, что полицейская статистика - штука тонкая. К примеру, формально преступность идет на спад, но при этом в расчет не берется мошенничество и киберпреступность, а они в корне меняют картину. К тому же из этой картины выпадают нападения с применением кислоты, число которых за период с ноября прошлого по апрель нынешнего горда утроилось. Не входят туда и кражи, оставшиеся нераскрытыми, то есть когда преступник не только не пойман, но даже не определен. И это бывает теперь в трех случаях из четырех. Вот он, настоящий айсберг, говорит Times, а банды на мотороллерах, о которых все только и говорят в последнее время - это лишь его верхушка.

Сторонники премьер-министра неизменно указывают на то, что с 1997 года число особо опасных преступлений сокращается, но газета напоминает, что преимущества легко можно растерять.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com