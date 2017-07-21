СМИ России: страна в лидерах по удалению контента

В обзоре российских СМИ:

14 сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Россия - лидер по удалению контента в Google и Twitter

Строить 5G-сети оказалось слишком дорого

В Рунете появится государственный шрифт

Газета РБК: сенаторы на выход

В сентябре Совет Федерации покинут 14 сенаторов, у которых заканчивается срок полномочий, рассказали РБК три источника. Уйдут представители Ярославской, Саратовской, Новгородской, Кировской областей, Сахалина, Севастополя, Адыгеи, Удмуртии, Краснодарского края и другие. Некоторые из освобождающихся мест, по данным издания, уже распределены.

По губернаторской квоте Совет Федерации пополнят покидающий свой пост посол России в США Сергей Кисляк, глава Воздушно-космических сил Виктор Бондарев, а также несколько бывших глав регионов - экс-губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын, бывший глава Рязанской области Олег Ковалев и возглавлявший Новгородскую область Сергей Митин. РБК также отмечает, что семерым сенаторам, несмотря на окончание срока, удалось добиться продления полномочий.

Приход в верхнюю палату новых, узнаваемых лиц поможет председателю палаты Валентине Матвиенко упрочить статус Совета Федерации, считает глава фонда "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. "В Совет Федерации идут и бывшие губернаторы, и видные единороссы. Это скорее успех Матвиенко, чем ее желание за счет новых членов поднять статус палаты", - считает руководитель аналитического департамента Центра политических исследований Татьяна Становая.

Газета РБК: борьба с контентом

Российские власти активнее других по итогам прошлого года боролись с информацией в интернете, пишет газета РБК. В 2016 году они направили в Google более 13 тысяч запросов на удаление контента, тогда как все остальные страны вместе - 9 тысяч. При этом по итогам года число таких запросов выросло на 478%, уточняет издание.

Цель 85% российских запросов - обеспечение "национальной безопасности", следует из отчета Google. В частности, блокировались некоторые материалы запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство". Еще 5% запросов касались "критики представителей власти", 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства. Google удовлетворил 74% российских заявок - упомянутые в них ресурсы были заблокированы или удалены, сообщает РБК.

Основная активность российских чиновников пришлась на вторую половину 2016 года, отмечает газета. В этот период Google получил от них более 11 тысяч запросов. При этом большая часть из них - 43,4% - касалась видео на YouTube, а 43,2% - веб-поиска.

Россия оказалась также среди лидеров и по числу запросов на удаление контента из "Твиттера" - 2,1 тыс. запросов за 2016 год. Более активными оказались только власти Турции, уточняет газета, - 5,5 тыс. обращений. Всего за прошедший год "Твиттер" получил 11,1 тыс. запросов на удаление информации со всего мира.

Facebook и Microsoft также отмечают, что число запросов из России на удаление контента в 2016 году возросло в несколько раз, хотя она не лидирует по их числу. Так, Facebook за 2016 год удовлетворил 251 российский запрос на блокировку противоправного контента (общее число полученных запросов из России компания не раскрывает). При этом по запросам из Бразилии соцсеть заблокировала 2,7 тыс. различных постов или видео.

"Ведомости": "Потерянное пятое поколение"

Для строительства 5G-сетей нужно в сотни раз больше станций, чем есть сейчас. Как результат - затраты операторов на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи будут непомерно высокими, пишут в свежем номере "Ведомости".

Такой вывод сделали UBS Evidence Lab и банк UBS. Аналитики моделировали использование сетей пятого поколения в агломерации Нью-Йорка с учетом контура домов и рельефа. Как показали расчеты, для уверенного покрытия сетью пятого поколения к действующим 1251 базовым станциям нужно будет добавить еще 635 639 станций, т.е. увеличить их количество более чем в 500 раз.

В Москве или Санкт-Петербурге также потребуется в сотни раз больше базовых станций, чем существует сейчас, говорят российские эксперты. Поэтому, по их словам, бурного роста инфраструктуры пятого поколения в ближайшем будущем ждать не стоит. Одним из вариантов решения проблемы может стать строительство сетей пятого поколения в отдельных горячих зонах - по аналогии с зонами WiFi: в густонаселенных и богатых районах города, сообщает газета.

"Ведомости" напоминают, что технология пятого поколения связи в пяти российских городах-миллионниках должна появиться в 2022 году. Об этом говорится в проекте программы цифровой экономики России, который минкомсвязи внесло в правительство. Вопрос, на каких частотах будет развиваться новый стандарт в России, пока не решен.

"Известия": государственный шрифт

В России появится специальный шрифт для государственных нужд. Как пишут "Известия", его использование станет обязательным для сайтов госведомств, региональных и муниципальных ресурсов. Эту информацию газете подтвердили в минкомсвязи.

Как уточняет издание, первые 10 государственных веб-ресурсов должны перейти на единый стиль до апреля 2018 года.

Основной претендент на статус госшрифта - RF Sans от московской компании AIC. Вместе с ней над его созданием работают компания "Паратайп" и "Лаборатория Артема Геллера" (разработчик текущей версии сайта Kremlin.ru).

Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн - работу над ней ведут минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

"RF Sans разработан для сайтов. Пока он не будет использоваться для печати документов. Это не замена Times New Roman. Хотя и здесь импортозамещение - вопрос времени, - объяснил газете директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин. - Если официальные ресурсы используют иностранные компоненты, то их могут отключить из-за рубежа. В лучшем случае сайт перестанет работать, а в худшем - будут потеряны данные".

"Известия" отмечают, что некоторые российские пользователи уже лишились возможности использовать самые популярные иностранные шрифты - Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman. Владелец - корпорация Monotype Imaging - отказался продать лицензию на их использование разработчику операционной системы Astra Linux (защищенная российская ОС для госорганов).

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