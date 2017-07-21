Бурная жизнь вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона в фотографиях

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Волнующий, тревожащий душу голос вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, скончавшегося в четверг в возрасте 41 года, стал голосом поколения, именно он вывел их песни в хиты и привел группу к успеху.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в городе Феникс, штат Аризона, в семье полицейского.

У него было непростое детство и мятежная юность, отягощенная наркотической зависимостью, которую Честер сумел перебороть, и в 1998 году примкнул к рок-группе Linkin Park, до этого попробовав свои вокальные силы в группе Grey Daze.

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"Мне было тяжело в детстве, в юности; очень страшно и очень одиноко", - рассказывал он в интервью журналу "Metal Hammer"в 2014 году.

"Я пережил сексуальное надругательство в возрасте семи-восьми лет. Меня били и заставляли делать такие вещи, которые мне делать не хотелось. Это разрушило мою уверенность в себе. Как и многие другие, я боялся сказать что-то. Я не хотел, чтобы люди думали, что я гомосексуал или что я вру. Это было ужасно", - говорил он о своем обидчике, сказав только, что это был "более взрослый друг".

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Его родители развелись, когда Честеру было 11 лет, и он стал жить с отцом.

"Мой отец не был тогда эмоционально устойчивым, а мне не к кому было обратиться - во всяком случае, так тогда казалось моему незрелому сознанию", - рассказывал певец.

Он много рисовал и писал, в основном стихи, и принимал наркотики, причем разные: опиум, амфетамины, алкоголь, марихуану и кокаин. "Я все перепробовал, я совершенно съехал", - признавался он.

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Наркотическая вакханалия окончилась весьма внезапно: когда Честер как-то ловил кайф в доме приятеля, туда ворвались мексиканские бандиты и начали требовать денег и избивать рукояткой пистолета его друзей.

Он оцепенел от ужаса и подумал: "Все это ужасно. Мне надо перестать принимать наркоту, так дальше жить нельзя".

Беннингтон бросил наркотики, переехал в Лос-Анджелес и был отобран в качестве вокалиста в группу Linkin Park.

Позднее, в начале 2000-х, когда к группе пришел большой успех, он снова подсел на субстанции, однако вскоре снова вернулся на путь истинный.

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В 2009 году в интервью журналу Spin Magazine он сказал: "Быть алкашом не клево. Не клево быть пьяным и вести себя как козел. Клево стать на путь восстановления. Большая часть того, что я делаю [в музыке], это в той или иной мере отражение того, что со мной в жизни происходит".

Казалось, что в последние годы Честеру удавалось справляться с душевными демонами.

Он признавался, что шесть лет не прикасался к выпивке, и был доволен последним студийным альбомом группы One More Light, который вышел в мае этого года.

В июле группа должна была отправиться в мировое турне.

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Однако в апреле этого года, промоутируя в Лондоне предстоящее мировое турне, Беннингтон сказал на встрече с журналистами, что порой ненавидит весь мир.

Беннингтон дружил с солистом группы Sound Garden Крисом Корнеллом, который покончил с собой в мае 2017 года, тяжело переживал его уход и пел на его похоронах.

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В минувший четверг Корнеллу исполнилось бы 53 года, и в этот день не стало Честера Беннингтона. Коронер округа Лос-Анжелес заявил, что певец, по всей видимости, повесился.

В этот же день, 20 мая, вышло новое видео группы "Разговор с собой".

Его друг и основатель Linkin Park Майк Шинода написал в "Твиттере", что "шокирован и убит горем" от этой новости.

У Честера Беннингтона осталось шестеро детей от двух браков. Дебютный диск группы Hybrid Theory по-прежнему остается одной из самых продаваемых пластинок.

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