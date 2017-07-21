Дебаты Навального и Стрелкова: полтора часа за две минуты

Русская служба Би-би-си выбрала самые яркие моменты дебатов между Алексеем Навальным и Игорем Стрелковым.
Горячий спор между политиками разгорелся из-за Запада, Донбасса и Владимира Путина.
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Русская служба Би-би-си выбрала самые яркие моменты дебатов между Алексеем Навальным и Игорем Стрелковым.
Горячий спор между политиками разгорелся из-за Запада, Донбасса и Владимира Путина.