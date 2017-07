Любовь втроем: есть ли будущее у полиаморных браков?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мануэль, Виктор и Алехандро живут втроем и надеются вскоре официально зарегистрировать свой брак

В Колумбии признали действительным семейное партнёрство троих мужчин. Станет ли это образцом подражания для других стран?

"Виктор отвратительно шутит", - говорит Мануэль.

"Очень плохо", - вторит ему его партнёр Алехандро.

"Я отменно шучу", - добавляет Мануэль.

Мануэль Хосе Бермудес Андраде, Виктор Уго Прада и Алехандро Родригес живут втроём. Раньше у них были отношения на четверых, но Алекс Эснейдер Сабала умер от рака в 2014 году.

"Мы решили сочетаться браком на четверых ещё до смерти Алекса, - говорит теперь "дурно шутящий" Виктор. - Рак Алекса изменил наши планы, но я не сдавался ни на минуту".

После смерти молодого мужчины оставшиеся трое партнёров из Медельина решили бороться за свой "расширенный" брак и получить право на посмертную компенсацию Алекса, причитающуюся близким родственникам.

После того, как в июне юрист, поддержавший их начинание, заверил документ о действительности их брака и уладил все бюрократические формальности, трио планирует свадебную церемонию.

"По документу мы семья, живём под одной крышей, делим постель, готовим вместе и делаем всё, что делает обычная семья", - расссказывает Виктор.

Image caption Алекс Сабала жил в "квартете" восемь лет, пока не умер от рака

"Когда-то об этом не могли и подумать"

Важный нюанс: документ признал фактический союз трёх мужчин, но не стал от этого полноценным брачным свидетельством. В Колумбии нет закона, который бы предусматривал возможность брака для трех и более лиц.

В большинстве стран мира, кроме некоторых государств с преимущественно мусульманским населением, признающих многожёнство, таких установленных правил также нет.

Но случай Алехандро, Мануэля и Виктора может стать важным прецедентом в матримониальном правовом поле.

Возможно ли представить, что в мире начнется кампания за законодательные перемены, которые бы позволили нескольким людям сочетаться законным браком?

"Были бы активисты - и движение возникнет", - уверена преподавательница права Хадар Авирам из Калифорнийского университета.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИАМОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ?

Романтические связи, все участники которых согласны на участие в них нескольких партнёров

Некоторые из полиаморов - участников таких отношений - придерживаются концепции свободной любви, некоторые - нет

Многоженство в мусульманских странах и консервативных мормонских общинах не рассматривается как частный случай полиамории, поскольку считается, что в них женщины заведомо неравноправны

Источник: общественная организация More than Two

Професор Авирам говорит, что она почти не наблюдала у полиаморов интереса к заключению брака, когда начала изучать их в 2004 году, но восемь лет спустя отношение начало меняться.

Согласно исследованию активистов организации Loving More, в 2012 году почти две трети из опрошенных 4 тысяч полиаморов сказали, что вступили бы в брак со своими партнёрами, если бы это было юридически возможно.

В том же году нотариус в бразильском Сан-Паулу признал легальным партнерство мужчины и двух женщин.

Спустя три года трое мужчин-партнеров провели буддистскую свадебную церемонию в Таиланде.

По словам Авирам, принятие однополых браков по миру может стать первым шагом к преодолению и других общественных табу.

"В 1970-е гей-браки, наверное, было так же тяжело представить, как полиаморные - сегодня", - говорит исследовательница.

"Сразу поняли, что так и надо"

Правообладатель иллюстрации DeAnna Rivas Image caption Три зарплаты лучше, чем две, иронизирует Мэнни и тут же добавляет, что лучшее в их полиаморных отношениях - количество любви дома

Полигамия все еще может казаться отдаленной перспективой, но колумбийский прецедент дает надежду другим людям, состоящим в трехсторонних отношениях.

"Это, и правда, обнадеживает", - говорит Дианна Ривас, замужняя мать двоих детей из Флориды.

Три года назад Дианна, 28-летняя преподавательница живописи, предложила своему мужу Мэнни поэкспериментировать с другой женщиной.

"По мере взросления я влюблялась как в мужчин, так и в женщин, - говорит она. - Но до свадьбы мы с Мэнни уже встречались пять лет".

"Думал, что уведут жену"

Правообладатель иллюстрации DeAnna Rivas Image caption Мэнни и Дианна Ривас (на фото - с детьми Ванесой и Габриэлем) поженились в 2013 году после пяти лет совместной жизни

Однако после рождения второго ребенка Дианна впала в депрессию и почувствовала, что эмоциональной поддержки одного только мужа ей мало.

"Я была очень несчастна, оттого что не могла выразить свои чувства к нему. Не хватало чего-то ещё. Когда мы познакомились с Мелиссой, всё срослось", - признается она.

Теперь помимо продавца лодок Мэнни она живёт и с 20-летней Мелиссой Джеймс; они делят семейный бюджет, уход за детьми и домашние обязанности - не говоря уже о постели.

"В большинстве мужских фантазий присутствуют две женщины, - говорит Мэнни. - Вначале было непросто: я опасался, что Мелисса уведет у меня жену. Но мы попробовали пожить вместе, и всё вышло намного лучше, чем я ожидал".

30-летний Мэнни говорит, что некоторые люди сердились, когда узнавали об их отношениях, а его предыдущий работодатель даже грозил его уволить, но в то же время многие были заинтригованы их опытом.

Правообладатель иллюстрации DeAnna Rivas Image caption Ванеса и Габриэль рады двум мамам, говорит Дианна

"Большинство людей, когда впервые слышат об этом, сразу представляет себе полигамию как у мормонов, и им не нравится мысль о муже с двумя женами, которые не общаются между собой", - замечает глава семейства.

"Когда я говорю, что это была идея моей жены, люди начинают проявлять больше понимания", - добавляет Мэнни.

Все трое признаются, что поначалу их терзали муки ревности, но впоследствии они научились быть более открытыми друг с другом.

Теперь они планируют свадьбу на июнь 2020 года.

"Мне бы хотелось что-то красивое и неформальное, - говорит Мелисса, работающая продавщицей. - С воротами в цветах и радужным оформлением всего".

Они даже заранее выбрали смокинг для Мэнни по случаю помолвки.

Но их брак, по всей видимости, не будет признан законным, и им придется искать иные способы "легализации" своей семьи.

Мэнни и Дианна дадут Мелиссе право опеки над своими двумя детьми, которые уже называют её "мама Эм-Джей". Мелисса также намерена поменять свою фамилию на Ривас.

Тем не менее, без официального признания их брака люди даже в самых стойких полиаморных отношениях не имеют доступа к тем же юридическим и налоговым правам, что и супружеские пары.

"Ничего плохого в этом нет"

Идея о полиаморных браках вызвала у некоторых яростное неприятие, в частности, в самой Колумбии, большинство населения которой - убежденные католики. В стране начали раздаваться призывы проверить законность действий медельинского юриста.

Правообладатель иллюстрации DeAnna Rivas Image caption Как утверждают Ривасы, откровенное общение - самая важная часть их отношений

Критики опасаются за святость института брака, предрекают рост числа разводов, а также говорят об опасности разложения института семьи.

Некоторые борцы за права ЛГБТ также выступают против полиаморных браков, считая их издевательством над борьбой за равноправие, а также из опасений, что это подрывает не раз дававшиеся прежде заверения, что легализация гей-браков не станет "скользкой дорожкой" к дальнейшим шагам по пересмотру устоявшихся социальных норм.

Многие люди в полиаморных отношениях также скептически относятся к идее брака, и, возможно, не желают говорить о своих отношениях публично или принимать традиционную модель семьи, говорит профессор Авирам.

"Люди не обязательно хотят поступать, как все", - говорит она.

Если борьба за полиаморный брак продолжится, должно появиться больше образцов для подражания, чтобы показать людям, что подобные отношения могут быть долгосрочными, добавляет она.

"Мы хотели бы сочетаться законным браком и продемонстрировать людям, что в этом нет ничего дурного, показать, что так тоже бывает. Мы могли помочь другим людям идти к своей мечте, стать источником вдохновения", - говорит Мэнни Ривас.