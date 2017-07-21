7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. К

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Промышленные компании жалуются, что им все труднее найти себе работников

Российские промышленные компании, банки и научные институты жалуются на нехватку кадров. Персонал стареет и теряет квалификацию, молодых специалистов мало, а и их знаний и навыков часто не хватает.

2. Семейный киднеппинг: как россияне "похищают" собственных детей

Правообладатель иллюстрации Getty Images

3. Дресс-код королевской семьи: в чем, куда и когда?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Когда уместно надеть тиару? Почему принц Джордж появляется везде в шортиках и откуда у королевы любовь к ярким цветам? Эксперты по этикету рассказывают о том, какие традиции лежат в основе гардероба королевских особ.

4. "А на посту стоит милицанер.." - памяти Дмитрия Пригова

Правообладатель иллюстрации из семейного архива Image caption У него было много разных масок, и все они висели на гвоздике "Дмитрий Александрович Пригов"

10 лет назад скончался Дмитрий Александрович Пригов - московский поэт и художник-концептуалист. В память о Пригове мы представляем серию подкастов с записями его выступлений из радиопередач Русской службы Би-би-си.

5. "Отбуцкать" или "уконтрапупить"? Зачем Путину необычные слова

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL/TASS

Российский лидер любит ввернуть в свои публичные выступления необычные слова вроде "цугундера" или "уконтрапупить". Зачем он это делает и насколько удачно у него это получается?

6. Дело неизлечимо больного ребенка Чарли Гарда: мнение врача

Правообладатель иллюстрации PA

Британский суд постановил, что врачи вправе отключить системы жизнеобеспечения 11-месячного Чарли Гарда, страдающего редчайшим и неизлечимым генетическим заболеванием, а родители не могут вывезти его на лечение. Что по этому поводу думают врачи?

7. Вся правда о жуках-навозниках: они спасают мир

Правообладатель иллюстрации Pascal Pittorino/naturepl.com

Жуки-навозники, как несложно догадаться, имеют дело с навозом, но они не менее важны для природы, чем, скажем, пчелы. Их образ жизни далек от гламурного, но их мало заботит пиар.