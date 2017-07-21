7 тем недели, которые вы могли пропустить
В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.
1. К
Российские промышленные компании, банки и научные институты жалуются на нехватку кадров. Персонал стареет и теряет квалификацию, молодых специалистов мало, а и их знаний и навыков часто не хватает.
2. Семейный киднеппинг: как россияне "похищают" собственных детей
3. Дресс-код королевской семьи: в чем, куда и когда?
Когда уместно надеть тиару? Почему принц Джордж появляется везде в шортиках и откуда у королевы любовь к ярким цветам? Эксперты по этикету рассказывают о том, какие традиции лежат в основе гардероба королевских особ.
4. "А на посту стоит милицанер.." - памяти Дмитрия Пригова
10 лет назад скончался Дмитрий Александрович Пригов - московский поэт и художник-концептуалист. В память о Пригове мы представляем серию подкастов с записями его выступлений из радиопередач Русской службы Би-би-си.
5. "Отбуцкать" или "уконтрапупить"? Зачем Путину необычные слова
Российский лидер любит ввернуть в свои публичные выступления необычные слова вроде "цугундера" или "уконтрапупить". Зачем он это делает и насколько удачно у него это получается?
6. Дело неизлечимо больного ребенка Чарли Гарда: мнение врача
Британский суд постановил, что врачи вправе отключить системы жизнеобеспечения 11-месячного Чарли Гарда, страдающего редчайшим и неизлечимым генетическим заболеванием, а родители не могут вывезти его на лечение. Что по этому поводу думают врачи?
7. Вся правда о жуках-навозниках: они спасают мир
Жуки-навозники, как несложно догадаться, имеют дело с навозом, но они не менее важны для природы, чем, скажем, пчелы. Их образ жизни далек от гламурного, но их мало заботит пиар.