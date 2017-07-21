Реновация и "группы смерти": чем полгода занималась Госдума

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В пятницу завершилась весенняя сессия Госдумы седьмого созыва. Объектами внимания депутатов стали, в частности, московские пятиэтажные (и не только) дома, получающие российское гражданство террористы и анонимы из интернета.

Русская служба Би-би-си вспомнила пять самых громких законов, принятых депутатами за последние полгода.

Закон о реновации

Самым резонансным законом весенней сессии Госдумы стал закон о реновации жилищного фонда в Москве. Закон предполагает снос хрущевских пятиэтажек и массовое расселение москвичей.

Программа рассчитана на 15 лет, в списке на снос числятся 4,5 тысячи домов. Однако, по данным "Ведомостей", в программу могут войти еще 1,5 тысячи зданий.

В мае в столице прошел массовый митинг против реновации на проспекте Сахарова. По данным организации "Белый счетчик", на акцию собрались до 20 тысяч человек. Московская полиция насчитала около 5 тысяч участников.

Во время принятия закона обеими палатами парламента у зданий Госдумы и Совета Федерации также прошли протесты. На акцию протеста у Совфеда пришел лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин. К нему вышла спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она заявила, что мнение граждан важно для властей, но большинство граждан на портале "Активный гражданин" поддержали реновацию.

Лишение гражданства за терроризм

Этот закон появился после взрыва, произошедшего в апреле в метро Санкт-Петербурга. Происшествие признали терактом. Следствие считает, что его совершил выходец из Киргизии, получивший российское гражданство. На этом фоне президент России Владимир Путин поднял тему лишения гражданства за терроризм.

По новому закону власти будут отменять решения о выдаче российского гражданства в случаях, когда получившие его люди нарушают взятое на себя обязательство соблюдать конституцию и законы России.

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS Image caption В пятницу госдума завершила весеннюю сессию

Нарушившими это обязательство будут считать тех, кто с самого начала получал его с целью "подрыва конституционного строя" России. Решать, был ли такой мотив, будет суд. В перечень уголовных статей, за нарушение которых будут лишать гражданства, входят террористические и экстремистские статьи.

В последний момент в документ добавили норму, позволяющую гражданам Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь для того, чтобы получить российский паспорт, им нужно будет предоставить в МВД России только письменное заявление об отказе от гражданства Украины.

Мессенджеры и анонимайзеры

Депутаты в очередной раз не обошли вниманием интернет. Закон о мессенджерах обязывает сервисы предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям. Для этого мессенджеры должны заключить с операторами связи договор об идентификации. Порядок определит правительство.

Кроме того, мессенджеры теперь обязаны не допускать передачу электронных сообщений пользователями в случаях, которые определит правительство. Какие это будут случаи, в законе не уточняется. Правительство сможет выпускать постановления под конкретные случаи, объяснял собеседник Би-би-си в комитете по информационной политике. Он сравнил это с ограничениями на проведение митингов и продажу алкоголя во время недавнего Кубка конфедераций по футболу - в остальное время законодательного запрета на подобную деятельность нет.

Закон об анонимайзерах запрещает их использование. Закон также запрещает поисковикам показывать в выдаче на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Штрафы для поисковиков могут составить 500-700 тысяч рублей. Однако поправки, вводящие эти штрафы, Госдума еще не приняла.

Закон против "групп смерти"

В эту сессию Госдума приняла новый "пакет Яровой" - на этот раз против склонения к суициду. Закон повысил наказания за уже действующие статьи уголовного кодекса и ввел в него новые составы преступлений, касающиеся самоубийств. Среди них новая статья 110.1 - склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению.

За склонение путем уговоров, предложений, подкупа или обмана предлагается наказывать ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Непосредственно за создание интернет-страниц подпадающих под определение "групп смерти" будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Но на этом депутаты не остановились. В последнюю неделю сессии Госдума экстренно поправила новый "пакет Яровой". Депутаты приняли закон, повысивший наказание за склонение к суициду, повлекшее смерти двух и более несовершеннолетних лиц или беременных женщин, до 15 лет тюрьмы.

По новому закону пока не успели осудить ни одного человека. Единственный известный следствию администратор "группы смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филипп Будейкин (Филипп Лис) был задержан еще до вступления закона в силу и осужден по "старой" статье о доведении до самоубийства. Он получил три года и четыре месяца колонии-поселения.

Выборы в день аннексии Крыма

Госдума также приняла закон, отменяющий открепительные удостоверения на выборах. Голосование по открепительным оппозиция и эксперты называли одним из главных источников фальсификаций на выборах.

Кроме того, этот закон ввел норму, по которой, если второе воскресенье сентября, в которое должны пройти выборы, оказывается рабочим из-за переноса праздничных дней (например, 8 марта), то выборы должны быть перенесены на третье воскресенье месяца. В 2018 году третье воскресенье марта попадает на 18 число.

Это будет четвертая годовщина аннексии Крыма.