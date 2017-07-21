Siemens разрывает контракты: что будет с Россией без немецких турбин?

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Siemens - это крупнейший поставщик мощных турбин для электростанций

Немецкий концерн Siemens прекращает поставлять в Россию оборудование для электростанций по госзаказам из-за того, что четыре сделанные им турбины оказались в аннексированном Крыму. Фактически это означает, что с рынка уходит крупнейший поставщик турбин большой мощности.

Но все не так страшно: большая часть электростанций в России уже построена, а Siemens на рынке, по мнению экспертов, могут заменить другие иностранные компании.

Siemens в пятницу подтвердила, что в Севастополе оказались четыре турбины, которые были произведены на совместном предприятии Siemens и "Силовых машин" в Ленинградской области. Это, по мнению компании, нарушает условия контрактов с российскими партнерами.

Немецкая компания в ответ решила прекратить поставки в России оборудования для электростанций по госзаказам. Кроме того, компания отзывает лицензии, которые она выдала российским партнерам на поставку оборудования смешанного цикла - именно такое используется на современных электростанциях.

Siemens также отказывается от своей доли в российский компании "Интеравтоматика", но при этом пока не выходит из совместного предприятия с "Силовыми машинами", хотя раньше о таких планах сообщалось в СМИ.

На большинстве электростанций в России, которые были построены или модернизированы в последние годы, стоят турбины производства Siemens.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как устроен российский рынок мощных турбин, какую роль на нем играет Siemens и что произойдет после ухода компании.

Крым вместо Тамани

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в начале июля. Тогда агентство Рейтер сообщило о том, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens.

Это противоречит санкционному режиму в ЕС: после аннексии Крыма Россией в 2014 году поставлять на полуостров газовое оборудование запрещено. Агентство опубликовало фотографии турбин в порту Севастополя.

Компания Siemens, которой за подобные поставки грозят санкции в Европе, заявила, что не поставляла турбины в Крым. Как заявили в компании, партнеры в России уверяли их, что турбины не окажутся на обложенном санкциями полуострове.

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В своих заявлениях немецкая компания также ссылается на условия контракта, согласно которым ее турбины не могли оказаться в Крыму. Турбины предназначались для объекта Тамань в Краснодарском крае.

Немецкая компания начала собственное расследование событий. Сначала она подтвердила, что в Крыму находятся как минимум две турбины из четырех, а в пятницу стало известно, что там оказались все четыре.

В итоге компания подала иски в Московский арбитражный суд в отношении трех компаний - ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" и ООО "Сименс технологии газовых турбин". С помощью этого иска компания пытается обеспечить возвращение турбин в Тамань.

21 июля Siemens сообщила, что разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и разработает новые меры контроля. Поставки по госзаказам в Россию компания также приостановила.

Кто производит мощные газовые турбины в России и для чего они нужны?

Скандал с крымскими поставками разогрелся из-за турбины SGT5-2000E производства Siemens мощностью 187 МВт.

Кроме Siemens крупными игроками на российском рынке такого оборудования являются также Alstom, General Electric (эти две компании объединились), Mitsubishi Hitachi Power Systems и некоторые китайские поставщики, рассказал старший аналитик компании "Атон" по нефтегазовому сектору Александр Корнилов.

По словам генерального директора инженерной компании Powerz Максима Муратшина, Россия практически на 100% зависит от импорта турбин высокой мощности. "Большинство электростанций построены Siemens", - добавил эксперт.

В России ведется разработка отечественных турбин большой мощности, но о серийном выпуске пока речи не идет. Первая такая турбина - ГТД-110 - была изготовлена в конце 90-х годов. Их даже установили на Рязанской ГРЭС и Ивановской ГРЭС, однако серийное производство не начинали, потому что машины часто ломались. Сейчас разрабатывается модернизированная версия турбины - ГТД-110М.

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По словам Муратшина, эта турбина появится на рынке через несколько лет, пока она очень "сырая". Когда она появится, это будет полностью российский продукт, подчеркнул эксперт.

Иностранцы постепенно локализируют производство мощных газовых турбин в России. Примером этого как раз является совместное предприятие Siemens и "Силовых машин", которое оказалось в центре скандала, - ООО "Сименс технологии газовых турбин". Siemens принадлежат 65% предприятия, а еще 35% - у концерна "Силовые машины" Алексея Мордашова.

Еще один пример - совместный завод GE, группы "Интер РАО ЕЭС" и корпорации "Ростехнологии" в городе Рыбинск Ярославской области.

Обойдется ли Россия без турбин Siemens?

Siemens уходит с российского рынка в момент, когда спрос на турбины падает. "Потребность в новых турбинах уже не столь высока, как она была в 2007-2016 годы", - полагает Корнилов.

В последние годы в стране строились новые газовые электростанции и энергоблоки в рамках ДПМ (договоры предоставления мощности) - это фактически программа поддержки государством строительства новых электростанций и мощностей.

"Сейчас у нас избыток в генерации - около 30-40 ГВт по разным оценкам. Новая мощность не востребована", - соглашается управляющий партнер "Агентства энергетического анализа" Алексей Преснов. По его словам, спрос на турбины сегодня почти на нуле.

Преснов напоминает, что сейчас ведутся споры о модернизации существующих электростанций с 2020 года. Но пока никаких решений не принято.

В таких условиях, по мнению экспертов, Siemens легко заменят другими иностранными компаниями. "Если они не будут поставлять новые трубины, то будет поставлять General Electric", - полагает Муратшин.

"Мне кажется, эффект на Россию будет ограниченным, так как другие поставщики смогут заполнить пробел", - полагает консультант аналитической компании Frost & Sullivan Джонатан Робинсон. Среди тех, кто может заменить Siemens, Робинсон называет итальянскую Ansaldo и ее инвестора Shanghai Electric, а также японскую Misubishi Hitachi Power Systems.

Siemens пока не заявляла, что не будет обслуживать уже установленные турбины. Однако если такое заявление все же последует, это, по мнению Муратшина, будет серьезным ударом. Турбины - это сложное техническое устройство, объясняет эксперт.

Почему в России не развито производство мощных турбин

Электростанции, действующие сейчас в России, были построены в 60-80х-х годах прошлого века в СССР. Тогда создавали в основном тепловые станции, которые топят углем или газом.

Классические теплостанции работают в паросиловом цикле: топливом нагревают большие котлы с водой, а пар из котлов под давлением подается на лопатки турбины, которая вращает электрогенератор.

Поскольку уголь и газ были дешевыми, в СССР мало кто заботился об энергоэффективности. Коэффициент полезного действия станций паросилового цикла составляет около 30%.

В Европе ситуация с энергоресурсами была другая, что побуждало повышать эффективность выработки энергии. Также европейские страны в 80-е годы столкнулись с необходимостью менять устаревшие теплостанции.

В итоге машиностроительные компании начали разрабатывать более современные газовые турбины. По сравнению с паровыми они более маневренные, то есть их можно относительно быстро остановить и запустить.

Также паросиловой цикл заменили на парогазовый, в котором газовая турбина работает вместе с паровой турбиной. Последняя вращается паром от котла, который разогревается отработанными газами из газовой турбины.

Получается, что газы из газовой турбины не выбрасываются в воздух, а используются для выработки энергии. КПД таких установок достигает 60%.

"Мы всю эту тему газовых турбин и парогазового цикла в СССР в 80-х "проспали", - говорит Преснов. В 80-е у страны были дешевые газ и уголь, а в 90-е России было "не до того", говорит он.

Пока в России успешно освоили только производство турбин малой мощности - до 32 МВт, соглашается Максим Муратшин.