Бывший бездомный, ныне автор бестселлера: "как случай изменил мою жизнь"

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Жан-Мари Ругол больше четверти века прожил на улицах Парижа, без крыши над головой. Но случайная встреча с французским политиком кардинально изменила жизнь бездомного. Тот убедил Жан-Мари написать книгу. Книга стала бестселлером.

Детство и юношеские годы Жан-Мари были непростыми. В возрасте четырех лет его бросила мать и он оказался в детдоме. Жить там, по его словам было несладко.

Бывший бездомный, а ныне автор бестселлера рассказал о перипетиях своей жизни в интервью Би-би-си.

Жан-Мари Ругол: В детдоме с нами очень плохо обращались. Не хватало еды. Рождество или дни рождения никогда не отмечались. Нас все время били.

Я постоянно плакал у себя в комнате, и однажды даже подумывал о том, чтобы покончить с собой.

Би-би-си: Но в 12 лет вы переехали к отцу?

Ж-М.Р.: Ну, мой отец был алкоголиком, и когда он напивался, то меня сильно бил. Именно тогда я начал убегать из дома и прогуливать школу.

Я многое пережил в детстве и вспоминаю это время с ужасом, я думаю, это и привело меня в итоге на улицу.

Если бы у меня были любящие родители и счастливое детство, я вряд ли оказался бы под забором.

Би-би-си: Вы помните свою первую ночь на улице?

Ж-М.Р.: Да, конечно. Я только что вернулся из армии, и в кармане у меня было всего 200 франков. Я провел первую ночь в метро. Я дождался последнего поезда, и уснул в депо.

Би-би-си: Было страшно?

Ж-М.Р.: Самое трудное - когда никого не знаешь. Мне было всего 19 лет, и я был в полном одиночестве. Я совершенно не понимал, что буду делать завтра, что меня ждет за поворотом.

Би-би-си: А почему вы не нашли работу?

Ж-М.Р.: Чтобы найти работу, у тебя должен быть постоянный адрес проживания. А у меня его не было. И это замкнутый круг: нет жилья - нет работы, нет работы - не на что и жилье найти.

Ну и кроме того, когда живешь на улице, добавляется проблем. У меня украли все документы, и я семь или восемь лет жил без паспорта. А как без документов работу найдешь!

Би-би-си: И как вы проводили дни?

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Ж-М.Р.: Я бродяжничал и попрошайничал. Раньше люди были щедрее, и после трех или четырех часов я мог достаточно насобирать на день. Последнее время стало тяжелее, и я мог до 15 часов проходить с протянутой рукой.

Когда живешь на улице, приходится жить одним днем, невозможно ничего скопить на будущее - деньги просто некуда положить.

Би-би-си: Что было хуже всего в такой жизни?

Ж-М.Р.: Хуже всего было жить со сквоттерами. Это был просто ад: приходилось жить с ворами, проститутками, наркоманами.

А вообще очень сложно найти безопасное место для ночевки. Не хочется быть совсем уж в одиночестве, именно когда ты один, ты становишься легкой наживой для воров. У меня как-то ботинки украли, пока я спал.

И если первую и вторую ночь спишь вполглаза, стараешься быть начеку, то на третью ночь настолько разбит от усталости, что спишь как убитый. И тут-то и появляются воры.

Встреча, изменившая жизнь

Би-би-си: И однажды вы встретили Жан-Луи Дебре…

Ж-М.Р.: Помню, тогда моей постоянной точкой были Елисейские поля. Я даже стал немного подрабатывать, присматривая за велосипедами, машинами или собаками тех, кто хотел на минутку заскочить в магазин.

Итак, я тогда сторожил велосипед Жан-Луи Дебре [французский политик, председатель Конституционного совета Франции - примечание Би-би-си].

Мы разговорились, и вдруг кто-то из прохожих сказал: "О, это же политик, Жан-Луи Дебре, и он болтает с попрошайкой!".

Жан-Луи изменился в лице. Его покоробило от этих слов, и он сказал мне: "Послушай, Жан-Мари, почему бы тебе не написать книгу о себе, чтобы люди смогли лучше понять, каково это, быть в твоей шкуре, ты напишешь, а мы опубликуем". Он был тогда просто вне себя от того, как люди обо мне отзывались.

Скажу честно, я не сразу взялся писать, решился только через полгода. Я позвонил Жан-Луи, и он еще раз приободрил меня, посоветовав мне писать по чуть-чуть, когда будет возможность.

И так я стал ходить с тетрадкой, записывая потихоньку истории из моей жизни.

Image caption Книга так и называется: Я - попрошайка. Жизнь на улице.

Би-би-си: Вам кто-то помогал писать? Кто-нибудь редактировал текст?

Ж-М.Р.: Жан-Луи нашел мне редактора, в моем тексте было, конечно же полно ошибок, я ведь не закончил школу. Но он мне сказал по поводу ошибок особо не переживать, а просто писать, что на душе, а ошибки он поправит.

Би-би-си: Что вы почувствовали, когда первый раз взяли в руки вашу книгу?

Ж-М.Р.: Я не мог поверить своим глазам. Я был уверен, что книга будет провальной. Максимум, я думал, удастся продать 50 экземпляров, не больше. Но такого - что книга станет бестселлером, а я буду раздавать десятки интервью - мне и присниться не могло!

Но я должен сказать, это было непросто. Вчера еще ты совершенно один и на улице, а сегодня - целыми днями раздаешь интервью в теле- и радиостудиях.

С тобой вдруг начинают заговаривать люди, которые тебя вообще раньше не замечали, а уж о том, чтобы дать тебе копейку, нечего было и думать. И все только потому, что видели меня по телевизору.

Книга, свой дом, театральная постановка

Би-би-си: Вы по-прежнему были бездомным?

Ж-М.Р.: Да, я по-прежнему попрошайничал, но люди стали более щедрыми. Кто-то, кто видел меня по телевизору, подходил и давал деньги.

Это было до того, как я получил гонорар за книгу.

С тех пор у меня своя квартира, я в ней живу уже больше года.

Я начал писать вторую книгу. Готовится также и театральная постановка, основанная на моей книге и опыте.

Би-би-си: Было сложно приспособиться к новой жизни?

Ж-М.Р.: Да, поначалу я бродил по квартире и не знал, куда себя деть. В первый вечер в новой квартире я решил приготовить себе хороший стейк. Ведь, когда живешь на улице, ешь лишь дешевую, быструю еду - сэндвичи, пиццу, кебабы, что-то в этом роде. Так что я хотел сделать самому себе подарок. Это было круто!

Говорите с люьми

Би-би-си: Оглядываясь назад, что бы вы сделали по-другому в жизни?

Ж-М.Р.: Если бы у меня было нормальное детство и заботливые родители, моя жизнь сложилась бы по-другому. Я мечтал стать археологом, когда был маленький. Я интересовался историей. Но судьба распорядилась по-другому. Во многом, жизненный путь человека предопределяется в раннем детстве, и многое зависит от родителей.

Главное, что я хочу сказать: не судите людей, которые живут на улице. Такое может случиться с каждым, даже с руководителями крупных компаний, говорят же "от сумы не зарекайся".

И я еще очень надеюсь, что люди просто будут подходить и заговаривать с бездомными.

И пусть вы не дадите бездомному денег, остановитесь на минутку и просто поболтайте с ним, потому что общение очень помогает в такой ситуации.