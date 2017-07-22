Почему английские футболистки равняются на диснеевских принцесс

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Принцессы из мультфильмов Диснея: Золушка, русалочка Ариэль и Моана

Хорошая фигура, навыки домохозяйки, мечта о сильном мужчине, который придет и спасет тебя - вот те черты, которые обычно ассоциируются с принцессами из диснеевских мультфильмов. Но за этими клише скрываются целеустремленность, амбиции, бесстрашие и сострадание, которым следовало бы поучиться, считают члены женской сборной Англии по футболу.

По словам спортсменок, качества диснеевских принцесс - это именно то, что поможет стать хорошим игроком.

Футбольная ассоциация Англии (The Football Association) запустила с Disney совместную кампанию, которая должна сосредоточиться на сильных сторонах героинь мультфильмов и привлечь больше молодых девушек к футболу.

"Моя любимая принцесса - это Ариэль из "Русалочки", - делится нападающая Никита Пэррис. По словам спортсменки, эта героиня нравится ей за бесстрашие: "Я чувствовала себя так же как она, когда начала играть в футбол с мальчишками в моем родном городе. Мне нужно было быть очень целеустремленной, чтобы все вышло".

По словам капитана сборной Стефани Хьютон, "храбрость и доброта - это очень важные качества, когда нужно создать по-настоящему успешную команду". "Всем этим качествам можно научиться у диснеевских принцесс", - добавляет футболистка.

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Ариэль - любимая героиня английской нападющей Никиты Пэррис

Но могут ли современные девушки научиться чему-нибудь у кого-то вроде "80-летней" Белоснежки, которая прибирает за группой мужчин и нуждается в принце, который спасет ее? Нынешняя "Мисс Англия" Стефани Хилл полагает, что это вполне возможно.

22-летняя Стефани пришла на бал в детский хоспис рядом с Шеффилдом в костюме принцессы. По ее словам, и старые, и новые персонажи могут быть хорошей ролевой моделью для молодых женщин.

"В конце концов у всех них есть драйв. Они хотят лучшей жизни, просто так получается, что в нее приходят мужчины. Золушка не просила о принце, она просто хотела весело провести вечер и получить платье. Каждой принцессе из мультфильмов Disney пришлось пройти через трудности, чтобы добиться цели. Они сражаются и учат, что упорство, поддержка и позитивный настрой помогут достичь успеха", - говорит Хилл.

Правообладатель иллюстрации Bluebell Wood Children's Hospice Image caption Стефани Хилл в костюме Золушки

В последние годы Disney отказывается от того, чтобы выставлять своих героинь деликатными и скромными. В конце 1980-х на экранах появилась русалочка Ариэль, которая противостояла отцу, чтобы исполнить мечту и стать человеком - она была готова пожертвовать голосом ради мужчины.

Белль из "Красавицы и чудовища" и Жасмин из "Алладина" демонстрировали независимость, в то время как Мулан из одноименного мультика сражалась на войне как все мужчины, если не лучше них.

В 2009 году Тиана ("Принцесса и лягушка") стала первой темнокожей принцессой Disney. В мультфильме девушка мечтала об открытии своего ресторана. В 2012 году Мерида из "Храброго сердца" показала, что значит любовь к приключениям и стрельбе из лука.

Сестры Эльза и Анна из "Холодного сердца" хотя и не считаются "официальными принцессами", получили восторженные отзывы за то, что поставили любовь друг к другу на первое место.

Новая героиня вселенной Disney Моана - молодая девушка, у которой вполне обычная фигура и нет никакого любовного интереса.

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Мулан - героиня одноименного мульфильма 1998 года

Сьюзи Лонгстафф, глава лондонской школы для девочек Putney High School, выступает за то, чтобы вдохновлять современных девушек с помощью диснеевских принцесс.

"Две мои дочки выросли вместе с Эльзой, Анной, Моаной и Ариэль. Они намного лучше, чем все женские ролевые модели", - говорит она.

По словам Лонгстафф, героини Disney обладает всеми чертами, которые ценит Футбольная ассоциация Англии. Нужно использовать любые возможности, чтобы вдохновлять девушек и заставлять их поверить в себя, добавляет учитель.

"Моя пятилетняя дочь все время одета, как Моана. Она прекрасная девушка, которая может за себя постоять", - рассказывает глава Putney High School.

Лонгстафф, правда при этом считает, что некоторые из "старых" принцесс уже не годятся для того, чтобы быть ролевой моделью.

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Некоторые считают, что "старые" диснеевские принцессы, например, Белоснежка, уже не могут быть примером для молодых женщин

"Девушкам в школе я сказала, что не хотела бы, чтобы своей ролевой моделью они выбирали Золушку. Она годами сидит и ждет, что придет ее принц. В наши дни мы уже не можем поощрять такое в девочках. Они должны идти вперед и уметь защищать себя", - заключает учитель.

Disney, кажется, и сам хочет уйти от того, чтобы привлекать внимание к стереотипным чертам принцесс. В прошлом году компания опубликовала список из 10 пунктов, выполнение которых поможет стать принцессой. Обязательное ношение тиары или бального платья в нем не упоминалось. Вместо этого Disney призывает быть честной, стараться изо всех сил и никогда не сдаваться.

Сиобхан Коррия, глава подразделения благотворительной акции "Дети для детей", говорит, что роль более современных принцесс Disney заключается в том, чтобы вдохновлять девушек: "Те персонажи, которые не соответствуют гендерным стереотипам, вдохновляют молодых девушек на достижение своих целей. Приятно видеть, что тут Disney не отстает от изменившихся времен".

Правообладатель иллюстрации Disney Image caption Моану, девушку с обычной фигурой, мечтающую о приключениях, считают хорошей ролевой моделью для девочек

По словам Коррии, необходимо, чтобы такие компании, как Disney, разрушали гендерные стереотипы и давали обоим полам возможность отказаться от традиционной для них роли.