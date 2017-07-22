Рабский труд таджикских мигрантов в арабских странах

Правообладатель иллюстрации Shamsiya Asanalishoeva

Таджикские власти хотят ослабить свою зависимость от России и перенаправить поток мигрантов на заработки в страны арабского Востока.

В качестве альтернативы предлагаются рынки Кувейта, Катара, ОАЭ, а ранее переговоры велись с властями Саудовской Аравии.

Представители этих государств заявляют, что нуждаются в квалифицированных врачах, инженерах, строителях и водителях из Таджикистана, поэтому готовы подписать с желающими трудовые договоры и гарантируют медицинское обслуживание, жилье, работу и, соответственно, достойную оплату.

Официальный Душанбе в настоящее время обсуждает вопросы правового положения и условий отправки таджикских трудовых мигрантов, поскольку в самом Таджикистане уровень безработицы находится на очень высоком уровне.

При этом вакансии в государственных учреждениях появляются довольно часто, однако оклада госслужащего порой хватает лишь на покрытие ежедневных расходов.

В то же время правительство страны не может решить социальные проблемы, и это становится причиной массового выезда таджикских граждан на заработки, в особенности в Россию.

Безопасность на бумаге

Между тем сотни таджикских граждан уже давно работают в арабских странах, в том числе в Саудовской Аравии. Они попадают туда через фирмы по трудоустройству, легально функционирующие в Таджикистане.

Эти фирмы заверяют мигрантов в безопасности и обязательном соблюдении всех пунктов договора, однако в реальности люди часто сталкиваются с огромными трудностями. Рассказать о своих злоключениях решаются немногие, боясь огласки и преследования.

46-летняя журналистка Шамсия Асаналишоева в июне этого при содействии консульства Таджикистана в Эр-Рияде была возвращена на родину. Она уехала в Саудовскую Аравию на заработки и не представляла, что переживет унижение, страх, пытки и трудовое рабство.

В интервью Русской службе Би-би-си она призналась, что готова рассказать свою историю потому, что хочет, чтобы люди знали о тех трудностях, которые их могут там ожидать. Особенно это касается женщин, планирующих выезд на заработки.

Image caption Шамсия много лет проработала на телевидении у себя на родине, но вынуждена была уйти из профессии

Рассказ Шамсии Асаналишоевой:

"Проработав много лет на телевидении, я приняла непростое решение: уйти из профессии, потому что она не давала мне возможности заработать на жизнь. Решила открыть свое небольшое дело и заняться малым бизнесом. Взяла кредит, начала работать, но наступил кризис, и я обанкротилась.

Несколько лет проработала в России. Устроилась на стройку, освоила мужские профессии. Любая работа почетна, если это честное занятие. Когда в России наступили кризисные времена, пришлось вернуться.

Однажды, просматривая рекламную газету, я увидела небольшое объявление о работе в Саудовской Аравии.

Оформлением всех разрешительных документов, приобретением авиабилетов занималась фирма по трудоустройству. Условия работы и заработок в 400-500 долларов меня вполне устроили.

Уверена, многие трудовые мигранты никогда не покинули бы родину, если бы имели возможность заработать у себя хотя бы 300-400 долларов.

Фирма по трудоустройству работала легально, имела все необходимые документы на осуществление деятельности в стране, поэтому все мои сомнения быстро развеялись.

В Саудовской Аравии в свой первый приезд я попала в семью образованных и интеллигентных людей. Проработав у них домработницей несколько месяцев, вернулась на родину.

Затем снова начались поиски работы, нашла по объявлению другую фирму по трудоустройству. Дело в том, что я не имела права въезжать в Саудовскую Аравию дважды за короткий срок. Но фирма предложила эти формальности решить. Меня отправили в город Таиф.

Нужно сразу отметить, что очень часто работодатель заставляет наемного работника делать много другой дополнительной работы, не прописанной условиями контракта, и этот труд не оплачивается.

В мои обязанности входила уборка дома, однако хозяйка заставила меня также готовить, стирать и присматривать за детьми. Причем эти услуги никто и не думал оплачивать.

Работа была очень тяжелой, вилла огромная. Приходилось вставать в пять утра, а ложилась я только под утро следующего дня.

В Саудовской Аравии принято днем отдыхать, из-за жары активная жизнь начиналась ближе к вечеру. Но я работала круглые сутки, днем присматривала за детьми, делая всю домашнюю работу, а вечерами прислуживала взрослым.

Отработав некоторое время, я решила вернуться в агентство. Хозяйка меня отпустила, не заплатив за работу.

Правообладатель иллюстрации Shamsiya Asanalishoeva Image caption Мигрантки могли месяцами находиться в закрытой комнате, пока их не забирал новый хозяин

Рынок подневольных работниц

В офисе фирмы по трудоустройству мигрантам была выделена комната. Выдавали одеяла, на которых мы спали в абсолютно пустом помещении, без всяких удобств. Еду приносили нечасто. Мы жили впроголодь. Периодически нас вывозили, чтобы показать новым хозяевам, а потом снова привозили и запирали на ключ.

Мы могли месяцами находиться в закрытой комнате, пока новый хозяин нас не забирал. Мы не имели паспортов, денег, на улицу нам не разрешали выходить. Купить еду и лекарства мы также не могли.

Я жила вместе с женщинами из Филиппин, Бангладеш, Шри-Ланка, Ганны, Эфиопии. Все они приехали в Саудовскую Аравию в надежде заработать денег. Женщинам было от 18 до 45 лет, на родине у них остались семьи, малолетние дети. Они готовы были терпеть любые издевательства и унижения, лишь бы заработать деньги, чтобы спасти свои семьи от голодной смерти.

Через месяц меня отправили в город Эр-Рияд. Новая хозяйка вела себя очень высокомерно и грубо по отношению ко мне. Я поняла, что не смогу работать в таких условиях и попросила женщину отправить меня на фирму. И тут началось самое страшное. Она сказала, что я должна вернуть ей деньги, заплаченные фирме за домработницу.

Правообладатель иллюстрации Shamsiya Asanalishoeva Image caption Агентства по трудоустройству отбирают паспорта, отправляя женщин от одних работодателей к другим

Я фактически оказалась в заложниках. Хозяйка дома меня оскорбляла и требовала денег, которых у меня не могло быть. В ответ я пригрозила позвонить в полицию, что окончательно вывело ее из себя. Она стала меня избивать, пытать электрошокером. Затем меня стал избивать ее друг. Это продолжалось несколько часов. Меня заперли в комнате, я кричала и просила о помощи. Я была готова спрыгнуть вниз, чтобы спастись.

Я 30 раз набирала номер полиции. Они приехали спустя десять часов. Я уже не понимала, что происходит вокруг. Боль, издевательства, удары. Я не могла говорить, дышать.

Прямо на улице составили протокол. Меня отвезли в отдел, а потом отправили в агентство. Я еле передвигалась. Ни лекарств, ни слов сочувствия, абсолютное равнодушие. В агентстве меня опять заперли в комнате.

Правообладатель иллюстрации Shamsiya Asanalishoeva Image caption Женщинам не разрешалось выходить на улицу из агентства по трудоустройству

Или штраф, или психбольница

Побои и невыплата заработанных денег - обычное дело. Агентства по трудоустройству отбирают паспорта, отправляя женщин от одних работодателей к другим, совершенно не интересуясь ни физическим, ни психологическим состоянием женщин.

В основном клиентами таких фирм становятся женщины из малообеспеченных и необразованных семей. Фирмы-посредники пользуются их безвыходным положением. Они полностью зависят от хозяев домов, где они трудятся, и агентств, которые им помогают устроиться на работу.

Там я лично познакомилась с теми, кто пережил побои и издевательства. Для многих семей, нанимающих прислугу, эти люди просто рабы. За них платят и делают с ними все, что захочется.

Я потребовала от фирмы, отправившей меня в Саудовскую Аравию, помочь уехать на родину. Но мне сказали, что я должна выплатить им штраф - 2000 долларов.

Меня предупредили: вести себя тихо, а иначе меня могут поместить в психиатрическую больницу, потому что они боялись скандала и последствий.

Мне удалось связаться с консульством Таджикистана в Эр-Рияде. Они фактически спасли мне жизнь и помогли вернуться на родину.

В Душанбе сотрудники Международной организации по миграции поместили меня в реабилитационный центр, оплатив медицинское лечение и мое проживание.

В Саудовской Аравии продолжают работать десятки граждан Таджикистана, положение которых остается крайне тяжелым.

Однако многие после возвращения не спешат обращаться в органы правопорядка, боятся писать жалобы и заявления. Они хотят забыть о том страшном, что с ними произошло.

Но от этого никто не застрахован. Люди продолжают выезжать на заработки, часто не имея на чужбине легального статуса, ни имея представления о стране, в которую едут, потому похожие ситуации будут происходить".

Image caption Как говорит Гулчехра Ибрагимова, сотрудники фирм по найму используют уязвимое положение женщин

Комментарий Гулчехры Ибрагимовой, юриста Международной организации по миграции:

Трудовые мигранты, выезжающие на заработки, нередко становятся жертвами принудительного рабского труда. Положение особенно осложнилось с наступлением финансового кризиса в странах, принимающих мигрантов. Они стали еще более уязвимыми. Удерживая их обещаниями оплаты, работодатели используют их труд, заранее зная о том, что не смогут или и не собираются им платить.

То, что произошло с Шамсией Асаналишоевой - это классический пример торговли людьми в целях подневольного домашнего труда, который является источником заработка для многих женщин в мире, в особенности для тех, кто не имеет другой возможности, кроме миграции.

Это самая закрытая сфера, где допускается невидимая эксплуатация. Работнику очень сложно доказать незаконность действия своего работодателя, поскольку никто не видит и не знает, как с ним обращаются. Жертвы торговли людьми обычно живут в доме семьи, на которую работают и непрерывно находятся в их распоряжении и власти.

Шамсие, в соответствии с контрактом, были сначала предложены одни условия и обязанности, а потом от нее потребовали выполнения и других, не входящих в условия контракта работ и услуг.

Женщина надеялась, что ей заплатят за дополнительную работу, но работодатель посчитал, что домработница обязана выполнять все требования хозяев. И они совершенно не были готовы к ситуации, что наемный работник может не согласиться с этими условиями и унизительным отношением.

В случае с Шамсией Асаналишоевой, работодатель стала прибегать к прямым оскорблениям, угрозам, а затем к побоям и пыткам.

Отношение к мигрантам в агентстве по трудоустройству, с которым работала таджикская гражданка - это пример абсолютно рабского отношения к человеку.

Женщинам не разрешали выходить на улицу, у них отбирали паспорта, их закрывали в помещении, не предоставляя необходимую медицинскую помощь. Сотрудники этих фирм используют уязвимое положение, неосведомленность, малограмотность людей, в частности женщин.

Шамсие выбраться из ситуации помог ее волевой характер. Но многих проблем можно было бы избежать, если бы она с момента прибытия в страну известила посольство и консульство своей страны, предоставила бы полную информацию о себе, своих планах и местонахождении. Тогда бы ей не пришлось 30 раз звонить в полицию, а сразу проинформировать о своем положении консульство Таджикистана.

К сожалению, зачастую граждане не имеют представления о рисках, с которыми они могут столкнуться, не имеют представления о культуре и национальных особенностях страны, не знают языка государства, куда собираются трудоустроиться.

По официальным данным, за последние два года из Саудовской Аравии на родину были возвращены несколько десятков таджикских граждан.

Они были вызволены из трудового рабства. Их возвращение стало возможным только после вмешательства консульства страны в Саудовской Аравии.