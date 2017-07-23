В Англии упрощают донорство крови для геев и секс-работников

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По новым правилам большее число людей сможет стать донорами крови

В Англии и Шотландии смягчили условия сдачи крови для работников секс-индустрии и мужчин-гомосексуалов, желающих стать донорами. Это стало возможно благодаря улучшению точности процедур тестирования.

Мужчины, практикующие половые контакты с другими мужчинами, теперь могут сдавать кровь спустя три месяца после последнего полового акта, в то время как раньше это можно было сделать только после 12 месяцев воздержания.

Секс-работники, ранее вообще лишенные возможности быть донорами, теперь могут сдать кровь на тех же условиях, что и мужчины-геи.

Эксперты считают, что новое правило даст большему числу людей возможность стать донорами, и при этом не повлияет на безопасность.

Консультативный комитет по безопасности крови, тканей и органов, который дает рекомендации британскому департаменту здравоохранения, рекомендовал принять эти изменения после того, как стало понятно, что новая система тестирования дает точные результаты, а доноры соблюдают правила.

"Окно" в три месяца

Вся кровь, которую доноры сдают в Британии, проходит обязательное тестирование на гепатиты B и C и ВИЧ, а также несколько других вирусов.

Ученые согласны с тем, что три месяца - достаточный срок для проявления вируса или инфекции в крови.

"Технологии для обнаружения присутствия вируса значительно улучшились, поэтому теперь мы способны обнаружить вирус на более ранней стадии заражения, вот почему гораздо легче сказать, есть ли вирус в крови донора", - говорит профессор Джеймс Нойбергер.

Изменения вступят в силу в центрах донорства крови в Шотландии в ноябре, а в Англии - в начале 2018 года.

Изменения затрагивают:

мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами

людей, занимающихся сексом с партнерами, находящимися в зоне риска, - например, теми, кто бывал в районах широкого распространения ВИЧ

коммерческих секс-работников.

Все они теперь смогут сдавать кровь в качестве доноров после трехмесячного воздержания от секса.

Правительство Британии также рассматривает возможность упростить правила для людей, которые делали иглоукалывание, пирсинг, татуировки, эндоскопию, а также для тех, кто употреблял наркотики внутривенно. Но для этого также потребуется изменение законов Евросоюза.

"Огромное преимущество"

Алекс Филлипс, сотрудник Terrence Higgins Trust, говорит, что эти изменения стали победой науки над стигматизирующими и позорными предубеждениями: данные свидетельствуют, что три месяца - достаточное количество времени.

В программе Breakfast на телеканале BBC One она заявила, что пожизненный запрет для работников секс-индустрии на донорство крови основывался "на предвзятости, а не на доказательствах".

Дебора Голд, исполнительный директор National Aids Trust, считает, что новые правила стали огромным шагом вперед для мужчин-геев и бисексуалов.

"Мы также рады, что изучается вопрос о том, как некоторые геи, в зависимости от степени риска, могут сдавать кровь и без трехмесячной отсрочки", - сказала Дебора Голд.

В Британии в настоящее время не наблюдается нехватка крови, но каждый год требуется 200 тысяч новых доноров для пополнения запасов. При этом существует потребность в том, чтобы кровь сдавали чернокожие люди, азиаты и этнические меньшинства.