СМИ России: антироссийские санкции в ранге закона

В обзоре российских СМИ:

США включили Россию в мировую "ось зла"

Европа защитилась от "пакета Яровой"

В США меняется "ответственный" за Россию

Пятая часть россиян трудится на двух работах

РБК и "Коммерсант": новые санкции неизбежны

Палата представителей конгресса США согласовала законопроект по новым санкциям против России, Ирана и Северной Кореи, который будет поставлен на голосование во вторник. Как пишет газета РБК, новый текст законопроекта об ужесточении американских санкций против России включает по меньшей мере пять содержательных изменений, которые делают его не таким жестким, как предполагала исходная версия.

Газета "Коммерсант" не сомневается, что широкая двухпартийная поддержка документа практически гарантирует его утверждение нижней палатой конгресса, после чего законопроект должны еще одобрить сенат и подписать президент Трамп. Трап может наложить на законопроект вето, но тогда он вынужден будет пойти против воли конгресса, поэтому такой исход газета называет маловероятным.

Издание пишет, что с точки зрения экономических санкций документ серьезно смягчен по сравнению с исходной январской версией, но в целом предлагаемые меры гораздо шире санкций, введенных при Бараке Обаме, что делает их пакет самым радикальным со времен холодной войны. К обвинениям в адрес России, помимо Крыма и Донбасса, добавились Сирия и подрыв кибербезопасности США, в связи с чем санкции будут наложены как на ключевые отрасли экономики, так и на силовые структуры - минобороны и спецслужбы.

По мнению директора Института права и развития НИУ ВШЭ Алексея Иванова, самое важное нововведение состоит в том, что с принятием закона санкции в отношении РФ переходят из разряда чрезвычайных мер в разряд законодательной базы страны. До сих пор ключевые американские санкции вводились указами президента, теперь же это будет закон, то есть санкции будут институционализированы.

Но, подчеркивает эксперт, для России это не так уж плохо: после принятия закона она приобретает больше аргументов в пользу подачи иска о недобросовестном ограничении торговли, к примеру, в ВТО. В то же время есть и существенный минус: даже после исчезновения исходных условий для введения санкций закон может быть сохранен, если это отвечает экономическим интересам США как, например, поправка Джексона-Вэника, которая более двух десятилетий после развала СССР позволяла сохранять торговые ограничения против России.

"Ведомости": ответственное хранение

Исполнение закона Яровой может обернуться для российских операторов связи миллиардными штрафами. Дело в том, объясняет газета "Ведомости", что им придется хранить личные данные в том числе и граждан ЕС. А это противоречит европейским нормам - в частности, новому регламенту обработки данных, который вступает в силу в мае 2018 года. Его нарушение, в том числе и иностранными компаниями, может повлечь за собой серьезные штрафы - до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки (в зависимости от того, какая сумма больше).

В законе Яровой нет норм, ограничивающих или запрещающих хранение трафика иностранных граждан или подданных, говорит аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Если же российская компания будет хранить данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставит эти данные российским правоохранительным органам без решения суда, она нарушит новый регламент.

А такие прецеденты неизбежны, уверен Казарян: во-первых, в России живут европейские граждане, и они пользуются местными услугами связи; во-вторых, россияне, деятельностью которых интересуются спецслужбы, могут переписываться и разговаривать с абонентами из Европы.

Очень вероятно, что в соответствии с регламентом ЕС исключит Россию из перечня стран с адекватным уровнем обработки персональных данных, пишут "Ведомости" со ссылкой на мнение директора по стратегическим проектам Института исследований интернета и участника рабочей группы "Связь и информационные технологии" Российского союза промышленников и предпринимателей Ирины Левовой.

Выход из числа таких стран запретит всем российским компаниям обработку данных европейцев, что чрезвычайно усложнит взаимодействие операторов с их европейскими операторами-партнерами и всю систему их обмена информацией с Европой. Странно, что МИД России пока не обратил внимания на эти риски, отмечает газета.

"Коммерсант": смена "смотрящего"

Газета "Коммерсант" пишет о смене сотрудника Госдепартамента, отвечающего за Россию, и о том, как это повлияет на евразийскую политику США. Вместо Виктории Нуланд, покинувшей Госдепартамент после смены администрации, на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии выдвинут эксперт по восточноевропейским делам Уэсс Митчелл.

В том, что Уэсса Митчелла утвердит конгресс, сомнений практически нет, считает "Коммерсант" и добавляет, что тот известен своим крайне критичным отношением к России, которую считает угрожающей интересам США "ревизионистской державой".

Однако замглавы вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф сомневается, что преемник Виктории Нуланд будет оказывать существенное влияние на внешнюю политику США. "Эта администрация действует непривычно хаотично, в том числе на российском направлении, и не совсем понятно, кто на самом деле формирует политику в условиях, когда устоявшиеся бюрократические цепочки кажутся незадействованными", - приводит газета его комментарий.

"Иными словами: я не думаю, что Уэсс Митчелл будет формировать российскую политику США. Складывается впечатление, что все решения принимаются лично Трампом и его Семьей - в духе ельцинских времен", - резюмировал политолог.

"НГ": феномен подработки

Около 20% работоспособных россиян трудится не только на основной работе, но и "подхалтуривают" где-нибудь еще. Феномен подработки очень живуч в России, выяснила рекрутинговая компания Antal Russia, которая провела соответствующее исследование.

"Независимая газета", которая пишет на эту тему, отмечает, что особенно активно берутся за дополнительные заработки граждане РФ в условиях кризиса. А летняя пора выводит на рынок подработки много молодежи.

"Феномен подработки встречается во все эпохи и во всех странах, за исключением, пожалуй, самых развитых и там, где это жестко запрещено, - рассказала "НГ" первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. - В России в силу неразвитости экономики это очень распространенное явление еще со времен распада СССР. С развитием интернета возможности для подработки возросли экспоненциально. В кризис спрос на подработки у нас увеличивается, но и без кризиса он достаточно стабилен".

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си